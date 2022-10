Scholz: Alle drei deutschen Atomkraftwerke sollen bis April 2023 weiterlaufen

Von: Marcus Giebel

Olaf Scholz hat als Bundeskanzler ein Machtwort im Streit um die Zukunft der Atomkraftwerke in Deutschland gesprochen. Alle drei noch aktiven AKWs sollen bis April weiterlaufen.

München - Im Atomstreit der Ampel-Koalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Machtwort gesprochen: Alle drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April 2023 laufen können, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben von Scholz an das Bundeskabinett. Der Kanzler berief sich dabei auf seine Richtlinienkompetenz innerhalb der Bundesregierung.

Konkret geht es um die Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland. Letzteres sollte nach dem Willen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wie geplant zum Ende des Jahres vom Netz gehen. Die beiden anderen sollten bis zum 15. April auf Reserve weiterlaufen.

„Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland bis längstens zum 15.4.2023 zu ermöglichen“, zitiert die Welt aus dem Schreiben von Scholz an Habeck, Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Die Regierung solle ein „ambitioniertes Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz“ vorlegen. Außerdem wird gefordert, zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit auch die Voraussetzung für den Bau neuer „wasserstofffähiger Gaskraftwerke“ zu schaffen. (afp, mg)