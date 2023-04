Atomkraftwerk Emsland ist endgültig abgeschaltet

Wasserdampf steigt aus dem Kühlturm des Kernkraftwerks Isar 2. © Armin Weigel/

Das Atomkraftwerk Emsland in Lingen ist am Samstagabend endgültig vom Netz genommen und abgeschaltet worden. Das teilte der Kraftwerksbetreiber RWE mit. Damit ist in Niedersachsen nun keines der früher fünf Atomkraftwerke mehr am Netz.

Lingen - Auch für die weiteren zwei verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland war gemäß dem Atomgesetz noch am Samstag das Aus vorgesehen: Neben dem Kraftwerk Emsland sind das Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern.

Eigentlich sollten die Reaktoren schon Ende vergangenen Jahres abgeschaltet werden. Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise beschloss die Ampel-Koalition im vergangenen Jahr jedoch, die Meiler über den Winter noch bis Mitte April weiterlaufen zu lassen.

Das Kernkraftwerk in der 50 000-Einwohnerstadt Lingen verfügte über einen 1400 Megawatt-Block. Die Anlage wurde 1988 in Betrieb genommen. Seitdem produzierte das Kraftwerk pro Jahr nach Angaben des Betreibers RWE jährlich rund elf Milliarden Kilowattstunden Strom. Die Leistung reichte für 3,5 Millionen Haushalte. Etwa 350 Menschen arbeiten im Kraftwerk. Der Betreiber RWE rechnet mit einer 14 Jahre dauernden ersten Rückbauphase. dpa