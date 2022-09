Zoff um Atomkraft: Schwarzenegger haut Deutschen den Ausstieg um die Ohren

Von: Jens Kiffmeier

Haben unterschiedliche Meinungen zur Kernkraft: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Ex-US-Gouverneur Arnold Schwarzenegger. © Armin Weigel/Herbert Neubauer/Kay Nietfeld/dpa

Ratschlag vom Terminator: Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger empfiehlt den Grünen die Verlängerung der Atomkraft – zum Jubel der Union auf dem Oktoberfest.

München – „I will be back“ – das versprach Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger einst als „Terminator“ in seinem gleichnamigen Film. Jetzt ist er zurück – und zwar auf dem Münchener Oktoberfest. Und im Gepäck hat der frühere US-Gouverneur ein paar Ratschläge für die Europäer in Sachen Atomkraft. So sei der Ausstieg ein Fehler, ließ der Schauspieler alle wissen und fügte hinzu: „Ihr habt Euch sehr, sehr verwundbar gemacht, Euch in Bezug auf Energie von Russland auf Russland zu verlassen.“ Für die Union ist das Wasser auf die Mühlen.

Atomkraft in Deutschland: Grüne streiten sich mit Union um Verlängerung der Kernkraft – jetzt mischt Schwarzenegger mit

Auch ohne den Schwarzenegger-Auftritt streitet die Politik in Deutschland seit Wochen über die Atomkraft. Vor allem CDU, CSU und FDP drängen auf eine Verlängerung der Laufzeiten der drei verbliebenen AKW-Meiler. Doch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will maximal nur zwei Kraftwerke über den Winter in einer Notreserve halten. Das niedersächsische AKW im Emsland soll wie geplant Ende des Jahres vom Netz gehen. Doch Union und die Liberalen fürchten wegen der Strom- und Gaskrise in der Folge Blackouts.

Arnold Schwarzenegger: Der Terminator geigt Deutschland beim Oktoberfest die Meinung zum AKW-Streit

In diese Debatte hat sich nun Schwarzenegger eingemischt. Warum? Befragt wurde er auf der Gründermesse „Bits & Prezels“ in München, nachdem er am Tag zuvor schon mit einem Besuch beim Oktoberfest für Schlagzeilen gesorgt hatte. Dabei spielt Schwarzenegger weniger als Schauspieler eine Rolle als vielmehr seine Funktion als Ex-Gouverneur von Kalifornien. Während seiner Amtszeit hatte er sich besonders für den Umweltschutz starkgemacht. Und jetzt das? Ein Umweltschützer wirbt für die Atomkraft?



Schwarzenegger sieht sich dabei eigenen Angaben zufolge noch immer als Naturfreund. Mit seinen Bemühungen als Kaliforniens Gouverneur habe er ein Paradebeispiel für die USA und letztlich den Rest der Welt schaffen wollen, sagte er am Sonntag, 25. September 2022, laut der Nachrichtenagentur dpa. „Fossile Brennstoffe sind der Feind.“ Jedoch könne man ohne Atomkraft so schnell wahrscheinlich nicht auskommen, fügte er hinzu.

Atomkraftwerke: Schwarzenegger bewertet Risiken als beherrschbar

Umweltschützer hätten es beim Atomausstieg gut gemeint, aber einen Fehler gemacht. Es stimme, bei der Kernenergie könnten Unfälle passieren, sagte Schwarzenegger. Aber die Zahl der Toten bei Nuklearunfällen sei vernachlässigbar im Vergleich zu denen, die durch Umweltverschmutzung und Klimawandel sterben würden. Atomkraftwerke arbeiten nahezu CO₂-neutral, allerdings werden zum Beispiel beim Uranabbau Treibhausgase ausgestoßen.

Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängern: Althusmann und Schwarzenegger liegen auf einer Linie

Damit liegt Schwarzenegger auf einer Linie mit der Union. Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, der für die CDU bei der Landtagswahl am 9. Oktober antritt, will die Kernkraftwerke in Deutschland angesichts der aktuellen Krise weiterlaufen lassen. Die Grünen halten stets dagegen, dass die Atommeiler marode sind und im besten Fall nur noch fünf Prozent des deutschen Stromverbrauchs abdecken können.