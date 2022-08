Atomkraft in Deutschland: Klimaaktivistin Neubauer offen für AKW-Streckbetrieb

Von: Alexander Eser-Ruperti

Luisa Neubauer ist eine der bekanntesten Stimmen der Klimabewegung in Deutschland. Ihre Position zu einem möglichen AKW-Streckbetrieb dürfte überraschen.

Berlin – Die Debatte um Atomkraft in Deutschland erhitzt die Gemüter. Klimaaktivistin und Stimme der Bewegung Luisa Neubauer hält einen Streckbetrieb für denkbar – und warnt zugleich vor einer Grundsatzdebatte. Neubauer unterscheidet zwischen einem „Provisorium“ und einer „grundlegenden Weichenstellung“ in Deutschland. Während sich der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung gegen Laufzeitverlängerungen ausspricht, hätte Friedrich Merz am liebsten sofort neue Brennstäbe für Atomkraftwerke. Gegen Positionen wie die des CDU-Chefs stellt sich auch Neubauer in aller Entschlossenheit.

Atomkraft in Deutschland: Neubauer hält Streckbetrieb von Atomkraftwerken in der Gaskrise für denkbar

In der Debatte um Atomkraft in Deutschland hat sich mit Luisa Neubauer eine der wichtigsten Stimmen der Klimabewegung zu Wort gemeldet. Neubauer erklärte im Gespräch mit dem Tagesspiegel, der Streckbetrieb der verbliebenen Atomkraftwerke im Zuge der Gaskrise wäre vertretbar – am Nutzen eines solchen Schrittes zweifelt sie indes. Konkret sagte die Klimaaktivistin: „Was derzeit konkret in der Diskussion ist, ist der Streckbetrieb – also ein Weiterbetrieb der verbleibenden AKW für wenige Monate, ohne dass aber neue Brennstäbe gekauft werden. Das wäre ein Provisorium und keine grundlegende Weichenstellung.“

Luisa Neubauer hält einen Streckbetrieb der AKWs in Deutschland für vertretbar – und warnt vor einer Grundsatzdebatte. (Archivbild) © Boris Roessler/dpa/Archiv

Auch einige Grüne zeigen derzeit Bereitschaft, über einen AKW-Streckbetrieb zu diskutieren. In der Partei herrscht Uneinigkeit. Verschiedene Länder der EU hatten im Zuge der Europäischen Energiekrise kürzlich die bedingte Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke eingefordert. Aus Polen kam gar der Vorschlag, deutsche AKWs zu pachten. Neubauers offene Haltung zu einem möglichen Streckbetrieb der verbliebenen AKWs entschärft indes nicht ihre Kritik an der Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz (SPD). Das machte sie im Gespräch mit dem Tagesspiegel deutlich: „Die Bundesregierung entscheidet sich unterm Strich gerade, angesichts des Krieges die Klimakrise so zu behandeln als würde das Klima in irgendeiner Weise auf uns warten.“, so Neubauer.

Atomkraft in Deutschland: Neubauer warnt vor Grundsatzdebatte um AKW-Abschaltung

Zudem warnt Neubauer in der Diskussion um Atomkraft in Deutschland eindringlich vor einer neuen Grundsatzdebatte. Bisher war die Abschaltung der verbliebenen drei Atomkraftwerke zum 31.12.2022 geplant gewesen, derzeit wird über eine bedingte Verlängerung, also den Streckbetrieb, diskutiert. Verschiedene Stimmen aus der Politik fordern derweil bereits den Kauf neuer Brennelemente für AKWs, unter ihnen CDU-Chef Friedrich Merz. Auf Stimmen dieser Art hat Neubauer eine klare Antwort: „Ihnen geht es nicht mehr um einen Übergang, sondern um die Verhinderung einer echten Energiewende weg von Kohle, Gas, Öl und Atom“, so die Aktivistin. Ihrer Einschätzung nach darf die Gaskrise nicht zulasten des Klimaschutzes gehen.

Positionen, die der Atomkraft in Deutschland eine progressive Rolle beim Klimaschutz zuschreiben, sieht Neubauer mehr als nur kritisch, sie sagte dem Tagesspiegel dazu: „Jetzt aus einem Katastrophenschutzgrund – Klimaschutz – für Atomkraft zu plädieren, wohl wissend, dass Atomkraft selbst ein großes Risiko mit sich bringt für eine andere Art von Katastrophen - das geht doch nicht auf.“ Die Aktivistin erneuerte ihre Forderungen nach mehr – risikoarmer – erneuerbarer Energie. In diesem Zuge kritisiert sie auch den umfassenden Flüssigerdgas-Import durch die Ampel: „Da geht es nicht um einen Übergang. Damit legen wir uns fest.“ Entscheidungen für Jahrzehnte aus der aktuellen Situation heraus zu treffen, hält sie für „irre“. (mit Material der dpa)