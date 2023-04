„RIP AKW“: Digitales Atom-Kondolenzbuch der Jungen Union geht nach hinten los

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Mitte April gehen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Mit einem Kondolenzbuch nimmt die Junge Union Abschied.

München – Der Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie ist beschlossene Sache. Am 15. April werden die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz genommen. Eigentlich sollten die letzten Kraftwerke bereits Ende 2022 abgeschaltet werden, doch aufgrund des Ukraine-Krieges entschied die Ampel-Regierung, die Laufzeit zu verlängern. Widerstand kommt vor allem von der Union. Wie sehr sie der Atomausstieg „mitnimmt“ zeigte die Junge Union mit einem Kondolenzbuch für die Abschaltung der Atomkraftwerke.

Ausstieg aus der Atomkraft – Junge Union veröffentlicht Kondolenzbuch

„Wir nehmen Abschied von der Kernkraft 1961–2023“ heißt es auf der Seite rip-akw.de, die laut Impressum der Jungen Union gehört. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt ein Atomkraftwerk, darunter Einträge von Menschen, die um die Abschaltung trauern. „Liebe Trauerfamilie, mir fällt es schwer, die passenden Worte für das Unfassbare zu finden. Ich bin tief betroffen, seit ich in der Zeitung vom plötzlichen Tode gelesen habe und kann es gar nicht fassen. Wir haben so lange gehofft, dass sich alles zum Guten wendet“, fängt ein Eintrag an.

Das Kernkraftwerk Isar 2 in der Nähe von Landshut soll am 15. April abgeschaltet werden. © Wolfgang Maria Weber/IMAGO

„Wir brauchen sichere, günstige und klimafreundliche Energie. All das kann die Kernkraft. Europa merkt das, nur wir gehen einen Sonderweg“, so ein anderer. Der letzte Eintrag ist vom 5. April. Hinter den Namen der Verfasser befinden sich oft Mitglieder der Jungen Union. Laut watson.de wurde die Seite zwischenzeitlich offline genommen. So sollen frühere Beiträge auch positive Stimmen enthalten haben, die die eigentlich wohl dahinter steckende Idee nach hinten losgehen ließen.

Atom-Kondolenzbuch der Jungen Union: „Am Ende braucht die kein Mensch“

„Endlich hat es ein Ende“, wird ein Kommentar von watson.de zitiert. Oder auch: „Teuer. Alt. Schwarz. Wie die Seelen der Konservativen und Liberalen. Am Ende braucht die kein Mensch. Ohne ist es immer besser. Von daher. Genau wie Union und FDP. Überflüssig. Samstag wird ein guter Tag. Ich blicke nach vorne und freue mich. Danke für nichts.“ Diese „Anti-Kernkraft-Kommentare“ lassen sich auf der Kondolenzbuch-Seite nicht mehr finden.

Laut einer Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen gegen die Abschaltung der Atomkraftwerke. Etwa 52 Prozent sprachen sich gegen die Abschaltung aus und nur 37 Prozent waren dafür. (vk)