„Armageddon-Alarm“ in Großbritannien versetzt Verschwörungstheoretiker in Aufregung

Von: Moritz Serif

Großbritannien testet ein Notfallwarnsystem. Die Verschwörungstheoretiker-Szene läuft sofort heiß.

London – Die britische Regierung will am 23. April ein neues Notfallwarnsystem namens „Armageddon“ testen. Es soll die Bevölkerung vor lebensbedrohlichen Gefahren warnen. Dafür wird ein Testalarm an jedes Smartphone im Land gesendet, der ein lautes Sirenengeräusch erzeugt und die Geräte vibrieren lässt. Doch während die Regierung den Test als Sicherheitsmaßnahme ansieht, sind viele Verschwörungstheoretiker alarmiert.

Sie glauben, dass das Vorhaben Teil einer finsteren globalen Verschwörung ist und ein Vorbote dessen, was noch kommen wird. Auf ihren Kanälen kursiert die These, dass das Notfallwarnsystem dazu dienen soll, Spionagesoftware auf den Geräten zu installieren und eine dystopische neue Weltordnung zu schaffen, berichtet Vice.

„Armageddon-Alarm“ in England heizt die Gerüchteküche an

In Großbritannien erschienen zu hunderten Postings unter Hashtags wie #PhonesOff23April und #emergencyalerts. Verschwörungstheoretiker drängen dazu, Telefoneinstellungen zu ändern, um den Empfang der Warnungen zu verhindern. Chris Proops, ein Open Source Intelligence (OSINT)-Spezialist bei Logically, einer Organisation, die Online-Fehlinformationen bekämpft, berichtet, dass viele dieser Theorien auf eine vermeintliche Verschwörung des Weltwirtschaftsforums und der Weltgesundheitsorganisation zielen. Angeblich solle ein „Great Reset“ herbeigeführt werden.

Ein Video, das auf verschwörungstheoretischen Telegram-Kanälen kursiert, zeigt Mick Stott, den Anführer der Bürgerinitiative „Guardians 300“. Stott verbreitet falsche Behauptungen über den Testalarm und eine verschwommene Erzählung über Compliance und Überwachung.

In Großbritannien soll ein neues System getestet werden. © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Verschwörungstheoretiker reagieren auf „Armageddon-Alarm“

„Verschwörungstheoretiker werden immer davon ausgehen, dass nichts so ist, wie es scheint. Für einen Verschwörungstheoretiker muss ein Notfallwarnsystem, das vor lebensbedrohlichen Ereignissen warnt, in Wirklichkeit eine Tarnung für etwas anderes sein“, sagte Aoife Gallagher, Analystin bei ISD Global und Buchautorin. Die Szene habe das Vorhaben aufgegriffen, um ihr vertrautes Narrativ zu untermauern, dass „eine bevorstehende dystopische Gesellschaft vor unserer Nase geplant wird“.

„Viele glauben, dass die Warnungen in Wirklichkeit ein Mittel sind, um Spyware auf den Telefonen der Menschen zu installieren, um sie zu verfolgen oder in Zukunft weitere Abriegelungen zu erzwingen“, sagte sie. Stott bestätigte das indirekt: „Ein Posting, auf das ich auf Telegram gestoßen bin, bringt es auf den Punkt: Das hat nichts damit zu tun, dich zu schützen, sondern alles damit, dich in Angst und Schrecken zu versetzen“, erklärte er. (mse)