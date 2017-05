Terror in Manchester: Was wir wissen und was nicht

Über die genauen Hintergründe ist noch nicht viel bekannt. Die Polizei geht von einem Selbstmordanschlag aus, beim dem 22 Menschen ums Leben gekommen sind.

Manchester - Am Montagabend kam es kurz nach Ende eines Konzerts der US-Sängerin Ariana Grande in der Manchester Arena zu einer Explosion. Die britische Polizei geht mittlerweile von einem Selbstmordanschlag aus, bei dem bisher 22 Menschen ums Leben gekommen sind. Dutzende wurden verletzt in die umliegenden Krankenhäuser gebraucht. Am Morgen danach sind viele Fragen offen. Über alle Entwicklungen rund um den Terroranschlag in Manchester berichten wir im Live-Ticker.

Was wir wissen

Der Notruf: Um 22.33 Uhr Ortszeit am Montagabend erreichte die Polizei in Manchester einem Sprecher zufolge der erste Notruf, dass es eine Explosion kurz nach dem letzten Lied von Ariana Grande gegeben habe.

Der Ort: Die Manchester Arena ist eine Multifunktionsarena mit mehr als 21.000 Plätzen, die häufig für Konzerte genutzt wird. Am Montagabend spielte die US-Musikerin Ariane Grande dort ein Konzert ihrer „Dangerous Woman“-Tour. Die Explosion hat sich im Foyer der Halle ereignet. Kurz darauf wurden weite Teile rund um die Halle gesperrt. Auch der Bahnhof Manchester Victoria Station wurde geschlossen.

Die Opfer: Laut Polizei wurden 22 Menschen getötet, darunter auch Kinder. Rettungskräfte brachten nach eigenen Angaben 59 Menschen in umliegende Krankenhäuser und behandelten weitere Leichtverletzte vor Ort. Noch ist nicht klar, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Halle aufhielten. Auf Twitter suchten Familien verzweifelt nach ihren Liebsten.

Die Ursache: Die britische Polizei geht von einem Sprengstoffanschlag aus, bei dem ein Selbstmordattentäter die Bombe im Foyer der Manchester Arena gezündet haben soll. Augenzeugen berichten von herumliegenden Glasscherben und Metallteilen.

Schreckensnacht in Manchester: Tote bei Ariana-Grande-Konzert Zur Fotostrecke

Die Täter: Noch gibt es keine genaueren Hinweise zum Täter. Laut der britischen Polizei soll es sich um einen mutmaßlichen Selbstmordattentäter handeln, der bei der Explosion ums Leben kam. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus.

Die Reaktion der Politik: Premierministerin Theresa May und Herausforderer Jeremy Corbyn unterbrachen den Wahlkampf für die Parlamentswahl am 8. Juni. Für 9 Uhr Ortszeit war eine Krisensitzung der Regierung und ihrer Sicherheitsberater geplant. Etliche Staats- und Regierungschefs haben den Briten ihr Mitgefühl ausgesprochen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich entsetzt über die Geschehnisse in Manchester.

Was wir nicht wissen

Die Opfer: Details gibt es noch nicht. Da aber hauptsächlich junge Menschen das Konzert besucht hatten, ist nicht auszuschließen, dass hauptsächlich Kinder und Jugendliche unter den Opfern sind.

Der Hintergrund der Tat: Die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group meldete, dass sich bislang niemand zu dem Terroranschlag bekannt habe. Allerdings werde der Vorfall in sozialen Netzwerken von Anhängern der Terrorgruppe Islamischer Staat gefeiert. Laut Daily Mail soll bereits Stunden vor der Explosion ein Hashtag auf Twitter aufgetaucht sein, der den Anschlag ankündigte.

Festnahmen: Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine offiziell bestätigten Festnahmen.

Marko Orlovic