Wegen Wahl-Hammer in Thüringen: ARD greift zu außergewöhnlicher Maßnahme - Zuschauer sehen rot

Die ARD greift am Sonntagabend zu einer außergewöhnlichen Programmänderung: Die Lindenstraße entfällt.

Köln - Die Lindenstraße ist eine feste Institution am Sonntagabend im ARD-Programm. Aufgrund des extremen Wahlergebnisses in Thüringen, mit unerwarteten Erfolgen für „Die Linke“ und AfD und einer ungewissen Regierungsbildung im Bundesland, greift nun aber die ARD-Programmdirektion zu einer außergewöhnlichen Maßnahme: Die Lindenstraße entfällt. Bei ONE soll die Folge aber um 18.55 Uhr ausgestrahlt werden.

Lindenstraße entfällt spontan wegen der Landtagswahl Thüringen - Zuschauer: „Dreist und respektlos!“

Über Twitter informierte die Lindenstraße die Fans über den spontanen Ausfall. Die Zuschauer zeigen sich enttäuscht: „Warum macht @DasErste das jedes Mal so kurzfristig? Kommen die Wahlen immer so überraschend?“ Ein anderer Twitter-User beschwert sich ebenfalls: „Das war so klar. Wieso kündigt das man von Seiten @DasErste nicht von vornherein so an? Kann mir doch keiner erzählen das man das erst jetzt entschieden hat. Es ist einfach dreist und respektlos wie man mit der #lindenstrasse umgeht.“

Das war so klar. Wieso kündigt das man von Seiten @DasErste nicht von vornherein so an? Kann mir doch keiner erzählen das man das erst jetzt entschieden hat. Es ist einfach dreist und respektlos wie man mit der #lindenstrasse umgeht. — Alex Ru (@AlexFRAOfficial) October 27, 2019

Der Unmut in der Fan-Gemeinde der Lindenstraße ist sowieso groß. Die ARD-Kultserie wird im März 2020 nach 34 Jahren ganz abgesetzt. Die Zuschauer gingen sogar auf die Straße.

