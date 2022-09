Pflicht für alle? Arbeitszeit muss per Stechuhr erfasst werden

Von: Jens Kiffmeier

Überraschendes Urteil: Die Arbeitszeiterfassung ist jetzt Pflicht in Deutschland. Das legte das Bundesarbeitsgericht fest. Was heißt das für Arbeitnehmer?

Erfurt – Ein Urteil mit Sprengkraft: In Deutschland besteht die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in einem Grundsatzbeschluss. Demnach müssen die Arbeitgeber die Arbeitszeiten systematisch erfassen und dokumentieren, teilte die Präsidentin des höchsten deutschen Arbeitsgerichts, Inken Gallner, am Dienstag mit. Die Auslegung des deutschen Arbeitsschutzgesetzes nach dem sogenannten Stechuhr-Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EugH) ließe keinen anderen Schluss zu, hieß es.

Arbeitszeiterfassung: Urteil vom Bundesarbeitsgericht macht die Erfassung der Arbeitszeit zur Pflicht

Nach dem deutschen Arbeitsgesetz mussten bislang nur Überstunden und Sonntagsarbeit dokumentiert werden, nicht aber die gesamte Arbeitszeit. Dies könnte sich nun ändern. Die Folgen sind nach Meinung von Fachleuten weitreichend. Denn in vielen Branchen, in denen nicht mit der Stechuhr gearbeitet wird, könnte das die Arbeitsmodelle verändern. Insbesondere das flexible und mobile Arbeiten im Homeoffice könnte komplizierter werden. In vielen Unternehmen gilt eine Vertrauensarbeitszeit.

Stechuhr-Urteil: Arbeitsgericht fordert Gesetz ein – Arbeitszeiterfassung wird in Deutschland Pflicht

In der Ampel-Regierung hat man das Stechuhr-Urteil kommen sehen. Jedoch waren die Regierungsparteien im Vorfeld unentschieden, wie mit dem Thema umgegangen werden soll. Auch in der Wirtschaft sorgt die Erfassung der Arbeitszeit immer wieder für heftige Kontroversen. Doch nun muss sich die Politik etwas einfallen lassen. Nach dem Urteil der Arbeitsrechtler werden die Regierungsverantwortlichen das Urteil in ein neues Gesetz gießen müssen.