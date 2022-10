Apotheker als Dealer – geplante Legalisierung von Cannabis sorgt für Kritik

Von: Anika Zuschke

Apotheker kritisieren die geplante Legalisierung von Cannabis in Deutschland. (kreiszeitung.de-Montage) © Hauke-Christian Dittrich/dpa/ZUMA Press/Imago

Wird Cannabis in Deutschland legal? Wenn es nach Apothekern ginge: Nein. Sie kritisieren die von der Ampelkoalition geplante Legalisierung der Droge.

Berlin – Die Ampelkoalition plant eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Am Mittwoch, 26. Oktober 2022, berät das Bundeskabinett im Zuge dessen die Verabschiedung eines Eckpunktepapiers, das die Basis für einen legalen Verkauf der Droge bilden könnte. Dieses Vorhaben stößt aber nicht überall auf Begeisterung. Der Apothekerverband Nordrhein sieht sich damit in der Rolle von Dealern und hebt einen „heilberuflichen Konflikt“ hervor.

Legalisierung von Cannabis in Deutschland – Apotheker kritisieren das Vorhaben

Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, erklärte seine Kritik an der Legalisierung von Cannabis im Gespräch mit der Rheinischen Post folgendermaßen: „Die Apotheken sehen sich bei der geplanten Cannabis-Legalisierung in einem heilberuflichen Konflikt.“ Auf der einen Seite seien Apotheken aufgrund ihrer fachlichen Expertise zwar bestens geeignet, die notwendigen hohen Qualitätsstandards bei der Abgabe und Beratung zu erfüllen. Darüber hinaus seien Apotheken flächendeckend vertreten.

„Andererseits sind Apothekerinnen und Apotheker Heilberufler. Besonders kritisch wird auch eine mögliche Wettbewerbssituation mit rein kommerziellen Anbietern gesehen“, fährt Preis fort. Er rechnet nicht mit einer schnellen Umsetzung eines Gesetzgebungsverfahrens zur Legalisierung von Cannabis. „Denn die größte Hürde bleibt nach wie vor das internationale und das EU-Recht“, erklärt der Verbandschef. Auch die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) habe sich bereits eindeutig gegen die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken ausgesprochen und vor den gesundheitlichen Gefahren des Cannabiskonsums gewarnt.

Mit der Abgabe von Cannabis haben wir schon seit 2017 sehr viel Erfahrung. Dabei versorgen wir aber Patienten aus therapeutischen Gründen gemäß einer ärztlichen Verordnung. Jetzt zweigleisig zu fahren und auch noch Cannabis zu Genusszwecken zu verkaufen, lehnen aktuell noch zahlreiche Apotheken ab.

Cannabis Legalisierung in Deutschland: Kabinett berät über Eckpunktepapier zum geplanten Gesetz

Das Eckpunktepapier zum geplanten Gesetz beinhaltet laut Spiegel einen straffreien Erwerb und Besitz von Genuss-Cannabis für den Eigenkonsum in der Höchstmenge von bis zu 30 Gramm. Die Produktion, Lieferung und der Vertrieb von Cannabis soll demnach innerhalb eines lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmens zugelassen werden, unter Umständen auch in Apotheken.