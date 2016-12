Anteil der Muslime in Deutschland bei über fünf Prozent

Zahl steigt stetig

Berlin - Die Zahl der in Deutschland lebenden Muslime hat sich von 2011 bis 2015 um rund 1,2 Millionen erhöht.

Damit lebten mit Stichtag 31. Dezember 2015 zwischen 4,4 Millionen und 4,7 Millionen Muslime in Deutschland, teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch zusätzlich zum Migrationsbericht mit. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt demnach zwischen 5,4 und 5,7 Prozent.

Da die muslimischen Neuzuwanderer vor allem aus bislang weniger in Deutschland vertretenen Herkunftsregionen stammen, habe sich der Anteil der Muslime mit türkischen Wurzeln von 68 Prozent im Jahr 2008 auf zuletzt noch 51 Prozent verringert. Muslime aus dem Nahen Osten machten mit 17 Prozent inzwischen die zweitgrößte Herkunftsgruppe aus. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) forderte die islamischen Organisationen auf, sich angesichts dieser Entwicklungen zu öffnen: "Die Integrationsaufgabe wird dringlicher."

