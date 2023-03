FDP-Angriff auf die Grünen: „Habecks Entwurf muss zurück in die Montagehalle“

Anne Will und ihre Gäste am 12.03.2023. © ARD Mediathek (Screenshot)

Ein neues Gesetz sorgt für viel Diskussionen: Ab nächstem Jahr soll der Einbau von neuen Öl- und Gasheizungen verboten werden. Aber ist das realistisch?

Berlin - FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr wirkt in der Sendung von Anne Will ungehalten. Der Entwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck zu mehr Klimaeffizienz im Gebäudesektor sei „offensichtlich unvollständig“, befindet er freimütig. Dürr bedient sich einer technischen Ausdrucksweise: „Der Entwurf muss zurück in die Montagehalle“, sagt er. Neben der inhaltlichen Ausrichtung sei es außerdem falsch, den Umbau durch Subvention mit Steuermitteln zu finanzieren und damit den gebeutelten Bundeshaushalt weiter zu belasten.

Über das Ziel sind sich die Regierenden einig, über den Weg wird in der Koalition heftig gestritten: Deutschland will und muss bis 2045 klimaneutral sein. Vor allem die Energiegewinnung für die Industrie, aber auch die Mobilitäts- und der Gebäudesektor müssen dafür in weiten Teilen erneuert, teils sogar komplett neu aufgestellt werden.

„Anne Will“ - diese Gäste diskutierten mit:

Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) - Parteivorsitzender

- Parteivorsitzender Christian Dürr (FDP) - Vorsitzender der Bundestagsfraktion

Vorsitzender der Bundestagsfraktion Stephan Weil (SPD) - Ministerpräsident von Niedersachsen

Ministerpräsident von Niedersachsen Gitta Connemann (CDU) - MdB und Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT)

MdB und Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Henrike Roßbach - stellvertretende Leiterin Parlamentsbüro Süddeutsche Zeitung

Aus dem Wirtschaftsministerium wurde in diesem Zusammenhang ein Gesetzesentwurf öffentlich, der die letzten Tage für reichlich Diskussionsstoff gesorgt hatte: Ab 2024 soll der Einbau von neuen Gas- und Ölheizungen verboten werden. 79 Prozent der Bundesdeutschen, so Anne Will laut einer Umfrage, seien gegen die Pläne. Doch auch innerhalb der Koalition regt sich extremer Widerstand. Anne Will diskutiert die Problematik in ihrem Polit-Talk im Ersten unter der Frage „Verbot von Öl- und Gasheizungen, Aus für den Verbrenner – Ist das wirklich durchdacht?“

Auch das angekündigte Aus für Verbrennermotoren bis 2035 stößt innerhalb der Ampel bei der FDP auf erhebliche Kritik. Minister Volker Wissing hat bereits angekündigt, das auf europäischer Ebene geplante Gesetz zu blockieren, wenn es keine Ausnahmen für synthetische Kraftstoffe - sogenannte E-Fuels -, die klimafreundlich sind und mit denen Verbrennermotoren weiter betrieben werden könnten, geben werde. FDP-Fraktionssprecher Dürr bestätigt bei Anne Will: „Wir sind uns einig, dass es so nicht kommen kann.“

Kosten für klimaneutrale Gebäudesanierung bei Anne Will auf 254 Milliarden Euro geschätzt

Doch zunächst geht es um das umstrittene Gesetz für Gebäude. Neben Habecks Gesetz steht auch auf EU-Ebene eine neue EU-Gesetzesnorm kurz vor dem Beschluss. Sie sieht für Häuser eine Klimazertifizierung von A bis G vor. Bis 2035 sollen auch Altbauten mindestens die Stufe D erfüllen. Acht Millionen Mehrfamilienhäuser in Deutschland schaffen diesen Standard bislang nicht. Um den klimafreundlichen Standard zu erfüllen, müssten in diesen Bauten unter anderem neue Dächer, Fenster und Dämmungen eingebaut werden. Die staatliche KfW-Bank schätzt die Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen auf bis zu 254 Milliarden Euro, zeigt der Einspieler bei Anne Will.

Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), warnt: „Man muss sehr aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt.“ Es fehle ihm die „Fantasie“, so der Ministerpräsident weiter, wie die neue EU-Norm „geschafft werden soll“, vor allem bei Menschen, „die nicht im Geld schwimmen“, die froh sind, wenn sie mit ihrem Haus auf dem Land mit kleinem Geld einigermaßen durchkommen. Christian Dürr nickt: „Ich bin da bei ihm.“ Und auch die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann befindet: Die geplante neue Gesetzgebung „verunsichert die Menschen“. Sie weist auf negative Auswirkungen auf den Mietmarkt hin, die dazu führen könnten, dass das Thema auch zu einer sozialen Frage werde.

Grünen-Vorsitzender Nouripour bei Anne Will: „Heizen wird die nächsten Jahre teurer“

Connemann: „Dann werden sie irgendwann eine soziale Frage auf der einen Seite haben und auf der anderen eine Klimaschutz-Frage.“ Man müsse aber „beides zusammen haben“, statt „das eine gegen das andere auszuspielen“. Connemann: „Klimaschutz geht nur mit den Menschen, nicht gegen sie.“ Schon der Mangel an Wärmepumpen, aber auch Installateuren mache die Umsetzung des Gesetzes hinfällig. Der Grünen-Vorsitzender Nouripour, der in der Runde die Pläne seines Parteikollegen verteidigen soll, ist sicher: „Heizen wird die nächsten Jahre teurer. Da muss man erklären, wie man den Leuten hilft.“ Der Wechsel zur Wärmepumpe funktioniere mit einem Förderprogramm. Und er stellt nochmal heraus: „Was Bestand ist, bleibt auch beständig.“

Will lässt die Widersprüche stehen und geht zum nächsten Thema über: Mobilitätswende. Auch hier gibt es Streit um das Verbot von Verbrennermotoren. Diese sollen ab 2035 in Deutschland nicht mehr neuzugelassen werden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, der auch im Aufsichtsrat von VW sitzt, findet das richtig. Für ihn steht außer Frage, dass fast „alle großen Automobilunternehmen einen anderen Weg“ beschritten hätten und auf E-Mobilität setzten.

Er weist darauf hin, dass E-Fuels in der Regel ein Drittel teurer seien als Elektroautos, vor allem in zentraleuropäischen Ländern wie Deutschland. Dort sei regenerative Energie aufgrund der klimatischen und räumlichen Bedingungen nicht so einfach herzustellen, wie in anderen Regionen der Welt. Auch Nouripour befindet: E-Fuels seien „total sinnvoll“ für Schifffahrt, Flugverkehr und größerer schwere Spezialfahrzeuge - aber nicht für den normalen Autoverkehr, da die Herstellung den „achtfachen Strom“ im Vergleich zu einem batteriebetriebenen Fahrzeug benötigte und daher nicht rentabel sei.

Anne Will: Diskussion über E-Fuel zwischen Grünen und der FDP

FDP-Politiker Christian Dürr ist anderer Meinung: „Gerade für den ländlichen Raum werde die Technik eine sehr große Bedeutung haben.“ Auch Connemann unterstützt eine Wirtschaftspolitik der „Technologieoffenheit“. Und sagt: „Das eine tun, aber das andere nicht lassen.“ Sie kritisiert im Gegenzug die Elektromobilität, die aufgrund des Rohstoffbedarfs an seltenen Erden und einer Fülle von Ladestationen nicht allein den Bedarf decken könne. Die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ist sicher, dass auch nach 2035 von den derzeit 1,3 Milliarden Verbrennern noch „aberhundert Millionen Fahrzeuge mit Verbrennermotoren fahren“ werden, die durch E-Fuels klimaneutral werden könnten.

Die Journalistin Henrike Roßbach setzt der Diskussion schließlich ein Ende: Wenn Automobilunternehmen, wie beispielsweise BMW, weiterhin in die Technologie von Verbrennermotoren setzten, machen sie das sowieso: „Nicht hier, aber woanders.“

Fazit des „Anne Will“-Talks

Viele Wege führen zur Klimaneutralität. Aber welche Technik ist die beste? Soll Deutschland einheitlich agieren oder den Markt für unterschiedliche Möglichkeiten offenhalten? Während in der Runde die Vertreter von FDP und CDU für den zweiten Weg sind, waren Omid Nouripour von den Grünen und Stephan Weil von der SPD für eine Beschränkung des Marktes. Nicht ganz nachvollziehbar blieb, warum. (Verena Schulemann)