CDU-Politiker Kiesewetter bei „Anne Will“: „Jetzt die Schwäche Putins nutzen“

Der Aufstand des Chefs der Wagner-Truppe Jewgeni Prigoschin war für Außenstehende plötzlich da und genauso schnell wieder vorbei. Was bedeutet das für Russland und die Welt?

Berlin - So schnell wie er den Aufmarsch gen Moskau begonnen hatte, so schnell machte der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, auch wieder kehrt. Was offenbart das Geschehen über den Zustand im System Putin? SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der im Polit-Talk im Ersten bei „Anne Will“ die Haltung der Bundesregierung wiedergibt, wirkt gelassen und befindet, der Aufstand habe Putin „massiv geschwächt“. Klingbeil spricht von einem „Wendepunkt“, der sich abzeichne - auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Er versichert: Derzeit stünde die Bundesregierung im stetigen Austausch mit den Partnern in der EU und international, so der SPD-Generalsekretär.

Eigentlich hatte Anne Will geplant, in ihrem Polit-Talk über „Deutschlands Abhängigkeit von China“ zu debattieren, änderte aufgrund der aktuellen Lage dann kurzfristig das Thema und lud neu ein - einzig Klingbeil blieb als Gast der Runde erhalten. Die ist sich in der Beurteilung der politischen Lage in Russland einig: Auch wenn es Wladimir Putin gelungen sei, letztendlich die Kontrolle zurückzugewinnen und den Aufstand zu beenden, habe die Revolte Kratzer am Machtapparat des russischen Präsidenten verursacht.

Der Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München, Prof. Carlo Masala, spricht von einem „Schlag ins Gesicht“ des russischen Präsidenten. Die aus Moskau zugeschaltete ARD-Korrespondentin Ina Ruck nennt es eine „Ohrfeige“ für Putin. Und Klingbeil stellt noch mal klar: „Für Putin ist es eine massive Demütigung, wenn 200 Kilometer vor Moskau auf einmal eine Privatarmee aufläuft!“

Die Osteuropaexpertin beim Deutschlandradio, Sabine Adler, erklärt: „Es ist absolut deutlich geworden, dass Putin die Kontrolle verloren hat.“ Adler weiter. „Ich glaube, es ist der Anfang vom Ende. Es hat gezeigt, dass sich jemand aufschwingen und zumindest versuchen kann, Putin etwas zu diktieren.“

Debatte bei „Anne Will“ in der ARD sieht Machtkämpfe in Russland

Bereits seit „drei Wochen“, so Adler weiter, habe man beobachten können, dass sich da etwas „zusammenbraue“. Prigoschin müsse „eine unglaubliche Rückendeckung haben“. Schon zu Kriegsbeginn vor einem Jahr hieß es, Putin habe die Lage in der Ukraine „vollkommen falsch eingeschätzt“, da er von einer schnellen Eroberung des Landes ausgegangen sei. Diese Falschinformation habe sich nun wiederholt: „Dem Geheimdienstler Putin ist das Misstrauen gegenüber den eigenen Leuten abhandengekommen“, so Adler. Sie ist sicher, es toben derzeit „unglaubliche Machtkämpfe hinter den Kulissen“.

Der ehemalige Oberst und (CDU-Militärexperte Roderich Kiesewetter stellt klar: „Die Gruppe Wagner ist der militärische Arm des Militärnachrichtenwesens, des GRU“. Auch wenn hierzulande oft von Söldnern die Rede sei, handele es sich bei der Truppe um „Nachrichtendienstler, Spezialkräfte“. Bei der jetzt stattgefundenen Auseinandersetzung hätte es sich um einen Machtkampf „zwischen den Spezialkräften des Nachrichtendienstes, das ist die Gruppe Wagner, und den Streitkräften“ gehandelt, erläutert der Oberst a.D.

CDU-Politiker Kiesewetter bei „Anne Will“: Jetzt russische Truppen auf der Krim besiegen!

Kiesewetter zieht noch eine weitere Lehre aus den Ereignissen der letzten Tage: „Putin handelt unter Druck. Putin hat eine Schwäche erlebt, und plötzlich verhandelt er“, so Kiesewetter. Er appelliert in der Sendung an die Bundesregierung, diese „Chance“ in Bezug auf den Ukraine-Krieg zu nutzen und fordert eine erhebliche Verstärkung der ukrainischen Militäreinheiten. Man müsse „jetzt die Schwäche Putins nutzen“, damit „sein Gravitationszentrum, die Krim, von der Ukraine befreit wird“. Kiesewetter fordert Raketen und Kampfflugzeuge, um „die Versorgungslinien der Russen auf der Krim“ zu zerstören, „sodass die russischen Truppen dort aufgeben müssen“.

Militärexperte Prof. Carlo Masala stimmt Kiesewetter zu und warnt auch vor einer möglichen Eskalation am umkämpftem AKW in Saporischschja: „Saporischschja ist das gravierendste Problem!“, so Masala. Das dortige Kühlbecken sei bereits vermient. Eine Sprengung der Kühlmöglichkeiten hätten einen Kollaps des Kraftwerkes und wahrscheinlich einen GAU zur Folge. Es sei jetzt an der Zeit, „dass man Putin sehr klar macht, dass er, wenn Saporischschja explodiert, mit gravierenden Konsequenzen zu rechnen hat!“, so der Experte eindringlich.

Runde bei „Anne Will“ spekuliert über den Aufenthaltsort von Prigoschin. Ist er in Lebensgefahr?

Die Runde spekuliert auch über den Aufenthaltsort von Prigoschin. ARD-Korrespondentin Ina Ruck berichtet: „Er ist abgetaucht. Sein Social-Media-Team schreibt mit Zwinker-Smiley Sachen wie ‚Er ist gerade in einer Zone, die telefonisch nicht erreichbar ist‘ …“ Doch auch der Verteidigungsminister Schoigu sei „von der Bildfläche verschwunden“, so Ruck. Prof. Masala sieht den Wagner-Truppen-Chef in Lebensgefahr: „Wenn ich Prigoschin wäre, würde ich für die nächsten Jahre jede Nacht dreimal das Bett wechseln!“, so der Experte: „Putin hat einen langen Atem. Das haben wir ja bei anderen Regimegegnern auch gesehen, die erst nach Jahren vergiftet und ermordet worden sind.“ Wenn der Machtkampf in Russland weiter fortschreite, ist sich Journalistin Adler sicher, „ist in Russland die Hölle los“. Dann gibt es ein „Jeder gegen jeden“ und „Gewalt an der Tagesordnung“. Adler resümiert: „Die Zukunft Russlands ist eine höchst unsichere!“

Fazit des „Anne Will“-Talks

Anne Will reagiert schnell auf die aktuelle Weltlage, ändert behände das eigentlich angesetzte Thema ihrer Sendung und schafft mit ausgewählten Gästen und guten Experten einen Rund-um-Blick, der Optimismus verbreitet, ohne die möglichen Risiken und Gefahren außer Acht zu lassen. Eins ist sicher: Die nächsten Wochen werden ereignisreich. (Verena Schulemann)