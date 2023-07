„Jeder meint, er kommt zu kurz“: Ministerin Paus wirft FDP große Ignoranz bei Kinderarmut vor

Elterngeld oder Kindergrundsicherung – die Liste der Streitthemen in der Ampel-Koalition ist lang. Wie tief die Gräben sind, zeigt sich bei Anne Will.

Berlin - Nur äußerst selten schaffen es familienpolitische Themen in Polit-Talkshows. Anne Will nimmt in ihrem Polit-Talk im Ersten den aktuellen Disput in der Koalition zum Aufhänger. Unter dem Titel „Nächster Ampelstreit - Wie viel Geld sollen Familien bekommen?“, diskutiert sie die neu aufgestellte Ausrichtung der Ampel in Sachen Familienförderung.

Anne Will in der ARD: FDP und Grüne streiten um die Kindergrundsicherung

Vor allem um die Einführung der Kindergrundsicherung ist ein heftiger Streit in der Koalition entbrannt. Während die FDP um Christian Lindner im Haushalt nur zwei Milliarden Euro veranschlagen will, soll das Projekt nach Ansicht er der Grünen der Bundesregierung im besten Fall bis zu zwölf Milliarden Euro wert sein. Hinter allem steckt die Frage: Wie viel braucht es, um ein Kind in Deutschland gesund aufwachsen zu lassen?

Der Ampel-Streit ist auch vor den TV-Kameras von Anne Will zu beobachten. Ganze 20 Minuten dauern zu Beginn des Talks die gegenseitige Schuldzuweisung, bis endlich inhaltlich debattiert wird. Die Fehde ist sichtbar: Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Johannes Vogel bekommt von Bundesministerin Lisa Paus von Bündnis 90/Die Grünen, auffallend oft den Rücken zugedreht, ihr Blick über die Schulter verrät dabei mehr als tausend Worte: Mit dem FDP-Kollegen wird sich die Ministerin auch im Laufe der Sendung nicht einig. Auf den Streit von der Moderatorin angesprochen, gesteht Paus ein: „Das geht alles schöner und anders.“

„Anne Will“ - diese Gäste diskutierten mit:

Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) - Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Johannes Vogel (FDP) - stellvertretender Bundesvorsitzender und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer

Kai Wegner (CDU) - Regierender Bürgermeister von Berlin

Julia Friedrichs - Journalistin, Autorin, u.a. „Working Class" und Dokumentar-Filmerin

Helene Bubrowski - Parlaments-Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Elterngeld kürzen und Kindergrundsicherung einführen: Die Ampel findet keine Linie

Aber auch in der Bevölkerung wird um Familienpolitik gestritten: Die angedachte Kürzung des Elterngeldes ab einer Einkommensklasse von über 150.000 Euro netto (oder 12.500 Euro im Monat) hatte in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen für Entrüstungsstürme gesorgt. Die berechtigte Kritik: Diese Kürzungen würden die Gleichstellung und die finanzielle Unabhängigkeit vor allem von beruflich etablierten Frauen zurückwerfen. Dass dabei aber auch der Blick aufs Ganze untergehe, kritisiert FAZ-Journalistin Helene Bubrowski und spricht von „einem Land der Missgunst“. Bubrowski: „Jeder meint, er kommt zu kurz. Keine gute Debattenkultur!“

Rund 200 Milliarden kosten derzeit die 150 familienpolitischen Maßnahmen des Bundes, stellt die Sozial-Expertin und Journalistin Julia Friedrichs dar. Darunter falle auch das Ehegattensplitting, das nicht Kinder, sondern lediglich die Konstitution Ehe fördere, so Friedrichs. Stattdessen sei es besser, sich ausschließlich auf die Kinder zu konzentrieren, so die Autorin. „Wir streuen das Geld mit dem ganz großen Rasensprenger quer über die Bevölkerung!“

Wegner warnt über die zunehmende Armut in Großstädten: in Berlin schon 25 Prozent

Berlins neuer Erster Bürgermeister Kai Wegner von der CDU stimmt dem zu: „Wir haben über 150 Unterstützungsmaßnahmen in Deutschland, und ich bin mir sicher, dass die meisten Familien die gar nicht kennen!“ Vogel bestätigt das: „80 Prozent der Familien“, denen Leistungen wie das Teilhabepaket oder der Kinderzuschlag zustehen, würden die Zuschüsse nicht beantragen. In Berlin wachse bereits „jedes vierte Kind in Armut“ auf, mahnt Wegner und befürwortet die Einführung einer Kindergrundsicherung. Doch die müsse ausreichend und schnell kommen: „Deutschland stand mal für eine Aufstiegsgesellschaft“, so Wegner, „da müssen wir wieder besser werden.“

Doch an anderer Stelle hat Wegner auch ein Herz für Besserverdienende. Wegner kritisiert die geplante Kürzung der Elterngeldes für Besserverdiener mit dem Argument, dass die, „die den Spitzensteuersatz zahlen“ und „diese sozialpolitischen Maßnahmen überhaupt“ möglich machten, ein Anrecht hätten, dass ihnen der Staat dabei helfe, „Beruf und Familie zusammenzubringen“. Hier widerspricht Friedrichs: „Wir sprechen hier von den zwei Prozent Topverdienenden, die froh sein können, dass sie den Staat nicht brauchen.“ Um Beruf und Familie zusammenzubringen, brauche es nicht 1800 Euro mehr im Monat, sondern Kita-Plätze, argumentiert Friedrichs.

Paus zur Zielsetzung der neuen Familienpolitik: Dass es ärmeren Kindern besser geht

Im Laufe der Sendung werden die Gräben zwischen FDP und Grünen in der Vorstellung, was die Zielsetzung der Ampel-Familienpolitik sein kann, deutlich. Während Vogel fordert, dass „alle Familien das kriegen, was ihnen zusteht, dass wir die Bildungschancen besser verteilen und dass wir Aufstiegschancen unabhängiger von der Familienherkunft schaffen“, will Paus, „dass es ärmeren Kindern besser geht, dass verdeckte Armut erkannt wird und wir etwas dagegen tun“. Dabei soll das Prinzip der Kindergrundsicherung greifen. Die dann auch einfacher, übersichtlicher und digital bei einer neu zu schaffenden Kindergrundsicherungsstelle beantragt werden kann. Zudem sollen Familien über mögliche Leistungen informiert werden.

Zum Ende der Sitzung darf Wegner auch noch aus der Ecke der Opposition Position allgemein zur Ampel beziehen. Denn Wegner sitzt bei Will auch als Beispiel für die Möglichkeiten der Union aus der Unzufriedenheit der Wähler Stimmenprofit zu schlagen. Der Berliner CDU-Politiker hatte bei der letzten Senats-Wahl der Hauptstadt die CDU zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder zum Wahlsieger machen können. Will findet dennoch: Da geht mehr und fragt Wegner unverblümt: „Warum haben die Menschen so wenig Vertrauen in die Union?“

Der Bürgermeister antwortet verständlich: „Wir kriegen es zurzeit nicht hin, die Antworten zu geben, die die Menschen von der Opposition erwarten“ und fordert, man müsse deutlicher „Lösungen anbieten“. Paus greift das Angebot auf: „Ich bin offen für bessere Vorschläge“, sagt sie in der Sendung. Doch den Gefallen, ihrem Ministerium die Arbeit abzunehmen, tut ihr Wegner nicht. Aber Paus hat ja noch Zeit: Erst nach der Sommerpause im Herbst sollen die Beratungen zum Elterngeld und die Debatte im Bundestag folgen.

Fazit des „Anne Will“-Talks

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder sprach noch von „Gedöns“, wenn es um Familienpolitik ging. Noch immer scheint der Sektor die Hybris von „kann man machen, muss man aber nicht“ zu haben. Es ist für die Politiker vermutlich ein undankbares Feld, denn Ergebnisse einer guten Familienpolitik sind nicht schlagartig sichtbar. Doch das sind Subventionen für die Wirtschaft ebenfalls nicht. Es geht bei beiden um die Zukunftsfähigkeit des Landes. Und dieses Land braucht Kinder, und zwar welche, die morgen gute Arbeit leisten. Was in der Sendung zu kurz kam, war die grundsätzliche Frage, wie das gelingen kann in einer Gesellschaft, deren Wohlstand im Gesamten hoch ist, deren gesellschaftliches Verantwortungsgefühl im Einzelnen und bei den politischen Verantwortlichen aber schwindet. (Verena Schulemann)