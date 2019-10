„Anne Will“ zu Erdogans Siegeszug: Diese Gäste diskutieren am Sonntag in der ARD

ARD-Talk nach längerer Pause zurück

Am Sonntag, 20. Oktober, bespricht Talkmasterin Anne Will in ihrer ARD-Sendung die Militäroffensive des türkischen Präsidenten Präsident Recep Tayyip Erdogan - und die Zurückhaltung der EU.