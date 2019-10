„Anne Will“ am Sonntag: „Totale Auskehr der Demokratie“ - drastische Diagnose im ARD-Talk

Am Sonntag werden verschiedene Gäste bei „Anne Will“ in der ARD über die Landtagswahl in Thüringen sprechen - auch im Hinblick auf 30 Jahre Mauerfall.

22.04 Uhr: Die Wahl sei eine „totale Auskehr der Demokratie“, warnt die frühere Leichtathletin und Schriftstellerin Ines Geipel. Deutschland stehe vor einer sehr grundsätzlichen Frage: „Wieviel Aufarbeitung der Doppeldiktatur im Osten haben wir geschafft?“ Durch zwei Parteien schöben sich die Bürger nach der Wahl „selbst aus der Demokratie heraus“ fügt Geipel hinzu - offenbar mit Blick auf Linke und AfD.

22.01 Uhr: „Das, was Bodo Ramelow in Thüringen gemacht hat, unterschied sich deutlich von dem, was die CDU vorher gemacht hat“, verteidigt Sahra Wagenknecht ihren Genossen. „Er hat im Rahmen dessen, was in einem Land möglich ist, versucht, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.“ Hartz IV könne man als Landesregierung nun mal nicht abschaffen.

„Wer 30 Prozent bekommen hat, der vertritt nicht nur einzelne Gruppen, der verkörpert die Mitte“, kontert die Linke-Fraktionschefin Haseloff.

21.58 Uhr: Haseloff stichelt gegen Bodo Ramelow - Thüringens Ministerpräsident habe in der zurückliegenden Legislatur nicht erkennbar als Vertreter seiner Partei agiert, gibt er zu verstehen. Dennoch sieht er die Gefahr, dass eine Koalition mit der Linke den CDU-Landesverband „zerreißen“ könnte. Letztlich wisse aber Spitzenkandidat Mike Mohring am besten mit der Situation umzugehen. „Ausschließen klingt anders“, konstatiert Will.

21.55 Uhr: „Was mir große Sorgen macht, dass zum ersten Mal in der deutschen Geschichte die sogenannte Mitte keine Mehrheit mehr hat. Das ist schon einzigartig bisher“, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff. Eine Richtung für die Koalitionsverhandlung will er seinen Thüringer Parteikollegen aber nicht mitgeben: „Thüringen muss jetzt seinen Weg gehen“, sagt er.

21.54 Uhr: Nach der Extra-Ausgabe der „Tagesthemen“ wird nun bei „Anne Will“ im Ersten das Wahlergebnis aus Thüringen diskutiert. Wir begleiten den Talk im Ticker.

Vorschau: „Anne Will“ am Sonntag - Thüringen-Wahl im Fokus des Polit-Talks

München - Vor ziemlich genau 30 Jahren, am 09. November 1989, fiel in Berlin die Mauer, die Ost- von Westdeutschland trennte. Kurz darauf wurde die Bundesrepublik um fünf Bundesländer reicher - unter anderem um Thüringen.

Dort wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Was der Wahlausgang im Hinblick auf das 30-jährige Jubiläum bedeutet, soll am Abend bei „Anne Will“ im Ersten diskutiert werden.

„Anne Will“ (ARD): Landtagswahl in Thüringen ist Hauptthema des Abends

Um 21.50 Uhr empfängt Anne Will verschiedene Gäste, um über die Landtagswahl in Thüringen zu sprechen. Umfragen sehen immerhin die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow vorne, gefolgt von CDU und AfD. Die Regierungsbildung dürfte jedoch denkbar schwierig werden, haben doch alle Parteien bereits im Vorfeld ausgeschlossen, mit Björn Höckes AfD koalieren zu wollen. Laut ARD werden die Gäste bei „Anne Will“ eben über jene Schwierigkeiten diskutieren - und was der Mauerfall damit zu tun haben könnte.

Außerdem soll es darum gehen, warum sich viele Menschen in Ostdeutschland noch heute als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse fühlten. Auch die Ergebnisse der bereits geschlagenen Wahlen in Brandenburg und Sachsen werden dabei wohl eine Rolle spielen.

„Anne Will“: Das sind die Gäste des ARD-Talks am 27. Oktober

Nachdem „Anne Will“ einige Wochen ausgefallen war, lief die Sendung am 20. Oktober wieder in der ARD. Dort diskutierte Anne Will mit ihren Gästen über die Türkei-Invasion in Syrien. Erst am Sonntag, den 27. Oktober, geht es also wieder um deutsche Tagespolitik: Die Ergebnisse der Thüringen-Wahl.

mef