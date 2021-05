Annalena Baerbock (Grüne): So will sie das Land regieren

Im Faktencheck

Die Grünen liegen in den Umfragen vorn. Die CDU erhöht die Angriffe und warnt vor einem Linksruck. Doch stimmt das? Wofür steht Annalena Baerbock? Der Check.

Hamburg – Angesichts der guten Umfragewerte für die Grünen reagiert die CDU zunehmend nervös. In den vergangenen Tagen haben namhafte Unionspolitiker die Attacken auf die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock erhöht und vor einem Linksruck in Deutschland gewarnt. Nachdem bereits CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak das linke Schreckgespenst beschworen hatte, legte auch noch EX-Unionsfraktionschef Friedrich Merz nach und sprach Baerbock via „Bild“-Zeitung die Regierungsfähigkeit ab.

Doch stimmt das? Will Baerbock das Land nach einer möglichen Machtübernahme nach links steuern? Die Grünen selber wehren sich gegen diese Darstellung. „Wir werden nicht alles ändern", sagte die 40-Jährige. Dennoch setzt die Öko-Partei klare, neue Akzente – etwa beim Klimaschutz oder der Steuerpolitik.