Grüne Kanzler-Visionen: Baerbock verrät Pläne zu Steuern, Kurzstreckenflügen und Solardach-Pflicht

„Wenn man es mit der Klimapolitik ernst meint“

Die Grünen-Kandidatin Baerbock ist für eine Solardach-Pflicht und Steuererhöhungen. Sie lässt auch durchblicken, was sie von bestimmten denkbaren Koalitionspartnern hält.

Berlin - „Kaum eine Familie fliegt für 29 Euro nach Mallorca. In Ferienzeiten liegen die Ticketpreise deutlich drüber“: Annalena Baerbock* will im Falle einer Regierungsübernahme für die Abschaffung von Kurzstreckenflügen kämpfen. Wenn man es mit der Klimapolitik ernst meine, dürfe es auch Billigpreise nicht mehr geben.

Das sagte die Kanzlerkandidatin* der Grünen* der Bild am Sonntag. „Jeder kann Urlaub machen, wo er will. Aber eine klimagerechte Besteuerung von Flügen würde solche Dumpingpreise stoppen.“

Die Grünen-Chefin nannte es nicht fair, wenn mit Steuergeld Kerosin subventioniert werde, während Fernfahrten mit der Bahn gerade zu Stoßzeiten teuer seien. „Wer als Familie mit dem Zug reist, sollte doch weniger zahlen als für die Kurzstrecke im Flugzeug“, sagte sie. „Und ja, Kurzstreckenflüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben.“

Baerbock verrät Kanzlerin-Pläne: Steuererhöhungen und Solardach-Pflicht

Zudem wolle ihre Partei Geringverdiener entlasten, und dafür den Spitzensteuersatz um drei Prozentpunkte auf 45 Prozent anheben für alle, die mehr als 100.000 Euro jährlich verdienen. Bei Ehepaaren solle die Grenze bei 200.000 Euro liegen. Ab 250.000 Euro respektive 500,000 Euro sei dann ein Satz von 48 Prozent angedacht.

Das erste Gesetz, das sie als Kanzlerin* auf den Weg bringen würde, wäre ein „Klimaschutzsofortprogramm“. Auch würde sie eine Solaranlagenpflicht für Neubauten durchsetzen, kündigte sie an: „Künftig muss in Deutschland gelten, dass in der Regel nur noch mit Solardach neu gebaut wird.“

Baerbock zu möglichen Koalitionspartnern der Grünen: „Ausgenommen natürlich die AfD“

Ihre Koalitionspartner-Vorlieben wollte Baerbock in dem Interview nicht preisgeben: „Wenn wir stärkste Kraft werden sollten, würden wir alle demokratischen Parteien zu Gesprächen einladen, mit denen eine Mehrheit möglich wäre. Ausgenommen natürlich die AfD.“

Auf die Frage, ob sie die Linke* für regierungsfähig halte, antwortete die 40-Jährige, die habe „einen großen Dissens“ mit Teilen der Partei, unter anderem in Bezug auf ihre zu nachsichtige Haltung gegenüber autoritären Regimen wie Russland. Aber auch Teile von CDU/CSU seien da „nicht glasklar“, sagte sie unter Verweis auf deren Unterstützung für Nord Stream 2. (frs mit Material der dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.