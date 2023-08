Anklage gegen Trump: Verteidiger legen Strategie offen

Von: Daniel Dillmann

Neben Donald Trump müssen weitere Personen mit Anklagen rechnen. Der Ex-Präsident verteidigt sich gegen die Vorwürfe. Alle Entwicklungen im Newsticker.

Anklage gegen Trump : Ex-Präsident Donald Trump muss vor Gericht erscheinen

gegen : Ex-Präsident Donald Trump muss vor Gericht erscheinen Mitverschwörer identifiziert: Trumps Helfer sollen an Verschwörung gegen die USA beteiligt gewesen sein

identifiziert: Trumps Helfer sollen an Verschwörung gegen die USA beteiligt gewesen sein Newsticker zur Anklage: alle Entwicklungen und Neuigkeiten über Donald Trump

Washington DC - Er hatte es angekündigt, und kurz darauf wurde es wahr: Donald Trump ist nun auch wegen des Versuchs der Wahlbeeinflussung in den USA angeklagt. Es ist die zweite Anklage auf Bundesebene gegen den ehemaligen US-Präsidenten. Trump muss sich jetzt also auch wegen des Sturms aufs Kapitol am 6. Januar vor Gericht verantworten.

Laut dem US-Nachrichtensender CNN arbeiten die Verteidiger Donald Trumps bereits an ihrer Strategie, wie sie ihren Mandanten vor Gericht verteidigen wollen. Die Zeit drängt: Der 77 Jahre alte Ex-Präsident soll bereits am Donnerstag (3. August) vor Gericht erscheinen.

Donald Trump beim Wahlkampf in Iowa. In Washington DC muss sich der Ex-Präsident der nächsten Klage auf Bundesebene stellen. © IMAGO/Brian Cahn

Neben Donald Trump könnten weitere Personen von einer Anklage im Zusammenhang mit den Ereignissen am 6. Januar betroffen sein. In der Anklageschrift ist die Rede von sechs „Mitverschwörern“, deren Namen aber nicht genannt werden. US-Medien wiederum sind sich sicher, die Namen von mindestens fünf identifiziert zu haben. Demnach drohen folgenden Personen ebenfalls Klagen:

Anklage gegen Donald Trump: Die Mitverschwörer des Ex-Präsidenten

Rudy Giuliani: Donald Trumps ehemaliger Rechtsanwalt und seit Jahrzehnten Vertrauter des Ex-Präsidenten

Sidney Powell: Ex-Anwältin Donald Trumps

John Eastman: Ehemaliger Professor und aktueller Rechtsberater Donald Trumps

Kenneth Chesebro: Anwalt im Team Donald Trumps

Jeffrey Clark: Ex-Beamter und Trumps Kandidat für den Posten des Justizministers

Stellvertretend für sein Anwaltsteam bezog Donald Trumps Rechtsbeistand John Lauro auf CNN Stellung zu den Vorwürfen gegen seinen Mandanten. Der ehemalige Präsident der Republikaner habe am 6. Januar lediglich darum gebeten, „die Stimmen zu identifizieren, die nicht ordnungsgemäß gezählt wurden, und dies zu berücksichtigen“. Niemand habe etwas Illegales vorgeschlagen, dafür gebe es „dutzende Zeugen“. Die Anklage selbst sei lediglich „politisch motiviert“.

Donald Trumps Anwalt legt Strategie gegen Anklage vor

In einer hitzigen Diskussion mit CNN-Moderatorin Kaitlan Collins sagte Lauro, die Anklage gegen Donald Trump sei ein „Game Changer“. Erstmals würden „politische Reden“ vor Gericht verhandelt werden. Der Angriff gelte längst nicht nur Trump, sondern „der freien Meinungsäußerung“. Man konzentriere sich deshalb bei der Verteidigung Trumps auf sein Recht der freien Rede, das ihm als Bürger der USA durch den ersten Artikel der Verfassung zugesichert sei.

Ob diese Strategie von Erfolg gekrönt sein wird, wird sich zeigen. Der nächste Schritt in Sachen Anklage gegen Donald Trump wird am 3. August erfolgen. Dann muss Trump zur ersten Vorbesprechung und zur Verlesung der Anklage in Washington DC vorm Gericht erscheinen. (dil)