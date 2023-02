Es trifft vor allem Frauen: Gewerkschaft beklagen den Angriff der Tories auf das Streikrecht

Von: Alexander Eser-Ruperti

In Großbritannien planen die Tories einen historischen Angriff auf das Streikrecht. Dieser trifft vor allem Frauen, so der Trades Union Congress und weitere Gruppen.

London – Die Umfragewerte der Tories sind katastrophal. Ihr Umgang mit den zahllosen Streiks im Land trägt indes wohl kaum zu einer Verbesserung der Zahlen bei: Der geplante Angriff der konservativen Regierung unter Rishi Sunak auf das Streikrecht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sorgt in Großbritannien für Unmut. Die Tories rücken von ihren Plänen nicht ab – diese wiederum diskriminieren Frauen, so die Gewerkschaft TUC und feministische Gruppen.

Rishi Sunak, die Tories und das Streikrecht: Einschränkungen betreffen laut TUC vor allem Frauen

Die konservative Regierung unter Rishi Sunak will in Großbritannien Mindest-Service-Standards im Zuge von Streiks in verschiedenen Sektoren gesetzlich festschreiben. Die Pläne stellen einen massiven Angriff auf das Streikrecht in Großbritannien dar, nicht nur die Gewerkschaften laufen Sturm. Eine Koalition aus vier Organisationen und dem gewerkschaftlichen Dachverband „Trades Union Congress“ (TUC) macht jetzt auf eine spezielle Komponente aufmerksam: Die besondere Einschränkung der Rechte von Frauen durch das neue Gesetz. Alleine der TUC vertritt eigenen Angaben zufolge über 5,5 Millionen Arbeitnehmende.

In London sind Zehntausende auf die Straße gegangen. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Die Organisationen wendeten sich laut Guardian in einem Schreiben an die Gleichstellungsministerin der Sunak-Administration, Kemi Badenoch. In dem Brief betonen die Urheberinnen und Urheber, dass in öffentlichen Diensten mit primär weiblicher Belegschaft, darunter das Bildungs- und Gesundheitswesen, auch vor allem Rechte von Frauen durch das Gesetz beeinträchtigt werden.

Konkret heißt es dem Bericht des Guardian nach: „Diese drakonische Gesetzgebung bedeutet, dass Arbeitnehmer, die demokratisch und rechtmäßig für einen Streik in einer Reihe von Sektoren stimmen – einschließlich des Gesundheits- und Bildungswesens, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind – zur Arbeit gezwungen und entlassen werden können, wenn sie sich nicht daran halten.“ Tatsächlich planen die Tories den Kündigungsschutz bei Verstößen gegen das Gesetz aufzuweichen.

Anti-Streik-Gesetze der Sunak-Administration haben weitreichende Folgen

Die geplanten Anti-Streik-Gesetze der Sunak Administration haben weitreichende Folgen. Mitarbeitende, die gegen die geplante Mindeststandards bei Dienstleistungen verstoßen, könnten laut Politik ihren Kündigungsschutz verlieren. Streiks können auf diese Weise schon im Voraus eingeschränkt werden. Die Schlüsse, die man in der Administration von Rishi Sunak aus der aktuellen Streikwelle zieht, verärgern viele Gewerkschaften und Arbeitnehmende: Statt ernsthaftem Entgegenkommen bei Lohnforderungen gibt es einen Frontalangriff auf Arbeitskämpfe. Am Dienstag, dem 21. Februar wird der entsprechende Gesetzesentwurf im Oberhaus erwartet.

„Letzte, was arbeitende Frauen gebrauchen können, wenn ihnen mit Entlassung gedroht wird“

Die Urheberinnen und Urheber des Briefes an die Regierung betonen, im Bildungswesen seien 75 Prozent des Lehrpersonals Frauen, ebenso wie 89 Prozent des Hilfspersonals. Für den staatlichen Gesundheitsdienst (NHS) wird der Anteil von Frauen unter den Beschäftigten auf 77 Prozent geschätzt, in der Sozialfürsorge wiederum auf 82. Laut Plänen der Regierung wären auch das Verkehrswesen und die Feuerwehr betroffen. Hier liegt der Frauenanteil laut Guardian bei 20 beziehungsweise 18 Prozent.

In dem Brief heißt es: „In einem ohnehin schon schwierigen und von Diskriminierung geprägten Arbeitsmarkt ist es das Letzte, was arbeitende Frauen gebrauchen können, wenn ihnen mit Entlassung gedroht wird, weil sie ihr demokratisches Streikrecht wahrnehmen und versuchen, ihre Löhne und Arbeitsbedingungen zu verteidigen – insbesondere in Zeiten der Lebenshaltungskostenkrise.“

Die Unmutsbekundungen gegen die Pläne der konservativen Regierung zur Einschränkung des Streikrechts halten an – ebenso wie der Sturzflug der Partei. Rishi Sunak persönlich wird dabei immer wieder der Vorwurf zuteil, den Bezug zur Realität eines Großteils der Bevölkerung verloren zu haben.