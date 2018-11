„Stille Wucht ihrer Schönheit“: Star-Autor fühlt sich von Angela Merkel verführt

Ein Star-Autor hat sich als Fan von Angela Merkel geoutet. Er spricht von Schönheit und Verführung.

Berlin - Schriftsteller Martin Walser (91) outet sich als Fan von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er fühle sich „verführt von der stillen Wucht ihrer Schönheit“, schwärmt der Star-Autor im Spiegel.

"Ihrem Gesicht ist so gut wie nie anzumerken, wie sie findet, was sie jetzt wieder zu sagen hat." Merkels Bild sei ihr Wesen, meint Walser. "Und das unterscheidet sie von allen Politikern der Epoche: Wenn sie spricht, lässt sie uns erleben, wie ihre Sätze entstehen, während sie spricht. Das macht sie einmalig, dass sie uns erleben lässt, wie sie zu den Sätzen kommt, die sie sagt." Und außerdem: "Ich bin immer gespannt darauf, was sie im nächsten Augenblick sagen wird."

Merkel sage keine Phrasen auf wie so viele andere Politiker. „Bei Frau Merkel werden wir Zeuge, wie Geist und Natur zusammenfinden, und eben deshalb ist sie schön", findet Walser.

Das könnte Sie auch interessieren:

Rente mit 67: Familie, Opern, Freundschaften - so könnte Merkel ihre neue Freiheit nutzen

HIT-Supermarktchef verrät: So kauft Kanzlerin Merkel in seinem Laden ein