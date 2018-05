Angela Merkel reagiert emotional auf das Flugzeug-Unglück in Kuba

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem Flugzeugabsturz mit mehr als hundert Toten in Kuba ein Kondolenztelegramm an den kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel gesendet.

Berlin - Die Nachricht vom Absturz einer Passagiermaschine habe sie "mit tiefer Trauer erfüllt", erkärte Merkel. "Ihnen und Ihrem Land möchte ich mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Mein besonderes Mitgefühl gilt in diesen Stunden den Opfern und ihren Familien." Den Verletzten wünschte die Bundeskanzlerin eine "baldige Besserung". Die Boeing 737-200 mit 110 Insassen war am Freitag kurz nach dem Start in Havanna abgestürzt.

107 Menschen starben

Nur drei Insassen überlebten. Sie wurden lebensgefährlich verletzt. Der Inlandsflug sollte ins 670 Kilometer östlich gelegene Holguín gehen. Die staatliche Fluggesellschaft Cubana de Aviación hatte die Maschine samt Besatzung von der mexikanischen Airline Global Air gechartert.

AFP