Merkel erhält höchsten Orden – doch nicht mal allen in der CDU gefällt das

Von: Franziska Schwarz

Die frühere Kanzlerin Angela Merkel reiht sich mit der Auszeichnung ein zu Konrad Adenauer und Helmut Kohl. Nicht allen passt das.

Berlin – Der Orden hat einen langen Namen, aber er ist eben auch der höchste: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrt Ex-Kanzlerin Angela Merkel an diesem Montag (17. April) mit dem „Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung“. Kanzler Olaf Scholz (SPD) will an der Zeremonie im Schloss Bellevue teilnehmen.

Welchen Orden erhält Merkel? Das „Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung“. Bislang erhielten diese höchste mögliche Ehrung nur die früheren Kanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl (beide CDU). Über dem Großkreuz des Verdienstordens gibt es nur noch die Sonderstufe des Großkreuzes, die jeder Bundespräsident automatisch mit Amtsantritt erhält. Ansonsten wird sie nur ausländischen Staatsoberhäuptern verliehen. Adenauer, Kohl und Angela Merkel sind die drei am längsten amtierenden Kanzler, Merkel hatte das Amt von 2005 bis 2021.

Merkel erhält Orden – Kritik aus Union und Linken

SPD-Chefin Saskia Esken sagte im Vorfeld dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Merkels Antrieb seien „die tiefe Ernsthaftigkeit und das große Pflichtgefühl“ gewesen. „All die Anfeindungen, nicht selten gespeist aus Geringschätzung und Hass gegenüber starken Frauen, hat sie auf ihre uneitle Art an sich abperlen lassen.“

Grünen-Chef Omid Nouripour sagte dem RND zu Merkel: „Man muss nicht mit ihrem gesamten Wirken einverstanden sein, um ihre großen Verdienste anzuerkennen.“ Linke-Parteichef Martin Schirdewan hingegen stellte infrage, dass Orden noch zeitgemäß sind, und sagte: „Davon abgesehen ist Merkels Bilanz zwiespältig und bedarf eher einer kritischen Aufarbeitung als einer Auszeichnung.“

Kritik kam selbst aus der Union. Der Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission, der Historiker Andreas Rödder, nannte die Auszeichnung im Tagesspiegel einen Fehler. Steinmeier (SPD) schade damit der Demokratie und ihrer Glaubwürdigkeit. Rödder kritisierte Merkels Russlandpolitik vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs als „größten außenpolitischen Fehler seit 1945“.

Merkel erhält höchsten deutschen Orden – die Pressestimmen

Der Münchner Merkur sah Merkels Auszeichnung kritisch. Zwar seien 16 Jahre Kanzlerschaft ein „Knochenjob“, schrieb die Zeitung, aber die Verleihung des „allerallerhöchsten Ordens der Bundesrepublik“ sei „ein Schritt zu viel“. Die Begründung: „Merkel steht für den Weg in die Russland-Abhängigkeit, für die krasse Fehleinschätzung Putins, ihre komplette Amtszeit hindurch. Und ihr Erbe bleibt die fatale Migrationspolitik ab 2015, der Kontrollverlust mit Nebeneffekten wie dem AfD-Aufstieg.“

Angela Merkel (Archivbild von 2019) © John MacDougall/AFP

Der Spiegel fand, dass Merkel den Orden hätte ablehnen sollen. „Sie wird belobigt von einem Mann, dessen politische Rolle weit weniger bedeutend ist als Merkels. Sie bekommt einen pompösen Orden mit einem pompösen Namen, was so gar nicht passt zu ihrer Bescheidenheit und dem kargen Stil ihrer Kanzlerschaft“, schrieb das Magazin.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) wiederum fragte: „Geht es um eine nachträgliche Rehabilitierung ihrer Russlandpolitik – oder gar einer gemeinsamen Linie, bei der Bundespräsident Steinmeier sich als ihr ehemaliger Stellvertreter auch ein bisschen selbst auszeichnet?“ Versöhnlicher zeigte sich das ZDF mit Blick auf die Kritik aus Merkels CDU: „Und dennoch sollte eine Partei, die über so viele Jahre Angela Merkel nicht nur zur Vorsitzenden gewählt, sondern auch ihre Politik unterstützt hat, in der Lage sein, den politischen Nachlass Merkels angemessen zu kommentieren.“ (frs)