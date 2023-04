Ukraine-Krieg: Russland wendet „syrische Taktik“ der totalen Zerstörung an

Von: Sandra Kathe, Nail Akkoyun

Die Kämpfe in der Ukraine werden weiter erbittert geführt. Der Kleinstadt Bachmut droht die vollständige Zerstörung.

Kiew und Moskau arbeiten an Austausch von Kriegsgefangenen: Der ukrainische Geheimdienstchef Budanov sprach von einem „beispiellosen Fall“.

Kämpfe um Bachmut: Im Ukraine-Krieg laufen immer noch heftige Kämpfe um die Stadt in der Region Donezk. Dabei gerieten auch Wagner-Söldner mit russischen Soldaten aneinander.

Im Ukraine-Krieg laufen immer noch heftige Kämpfe um die Stadt in der Region Donezk. Dabei gerieten auch Wagner-Söldner mit russischen Soldaten aneinander. Angriffsziele: Während Russland von abgeschossenen Drohnen berichtet, wirft die Ukraine dem russischen Militär erneut Angriffe auf zivile Ziele vor.

Während Russland von abgeschossenen Drohnen berichtet, wirft die Ukraine dem russischen Militär erneut Angriffe auf zivile Ziele vor. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 24. April, 22.15 Uhr: Nach ukrainischen Angaben hat sich der Schwerpunkt der russischen Angriffe in der östlichen Region Donezk etwas verlagert. Dennoch soll der Fokus weiterhin auf Bachmut und den inzwischen zerstörten Städten Marjinka und Awdijiwka liegen. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar erklärte, dass die Russen im in der Region Bachmut die sogenannte „syrische Taktik“ der totalen Zerstörung von Gebäuden und Einrichtungen anwenden würden.

Rauch steigt aus brennenden Gebäuden in einer Luftaufnahme von Bachmut auf. (Archivfoto) © Libkos/AP

Ukraine-Krieg: UN-Chef kritisiert Russland und Außenminister Lawrow

Update vom 24. April, 20.55 Uhr: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Russland wegen der Invasion der Ukraine scharf kritisiert. Den Menschen sei durch die Invasion schweres Leid zugefügt worden, das Land sei verwüstet, sagte Guterres am Montag in dem Gremium. Die Spannungen zwischen den Großmächten hätten sich auf ein bislang nicht erreichtes Maß zugespitzt, das Risiko eines Konflikts durch einen Fehler oder Irrtümer sei ebenso hoch.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow, der turnusmäßig die Sitzung leitete, warnte, es sei eine gefährlichere Schwelle erreicht worden. „Die Situation verschärft sich mit dem Vertrauensverlust in den Multilateralismus“, sagte er mit Blick auf die Zusammenarbeit mehrerer Staaten.

Ukraine-Krieg: Wagner-Chef Prigoschin will keine Kriegsgefangenen mehr nehmen

Update vom 24. April, 18.30 Uhr: Der Chef der russischen Söldner-Armee „Gruppe Wagner“, Jewgeni Prigoschin, hat angekündigt, dass seine Truppen in der Ukraine keine Kriegsgefangenen mehr nehmen werden. „Wir werden alle auf dem Schlachtfeld töten. Macht keine Kriegsgefangenen mehr“, sagte Putins Koch in einer am Sonntag veröffentlichten Audioaufzeichnung. Damit reagierte Prigoschin auf eine auf Telegram geteilte Aufzeichnung. In dieser sollen zwei ukrainische Soldaten beschlossen haben, einen russischen Kriegsgefangenen hinzurichten. Ursprung und Authentizität dieser Nachricht sind nicht geklärt.

Seit Beginn des Krieges hatten Moskau und Kiew sich wiederholt gegenseitig vorgeworfen, Kriegsgefangene zu töten. Vergeltungsmaßnahmen gegen Kriegsgefangene sind durch die Genfer Konventionen untersagt.

Ukraine-Krieg: Kiew und Moskau arbeiten an Austausch von Kriegsgefangenen

Update vom 24. April, 15.30 Uhr: Die Ukraine arbeitet mit Russland an einem Austausch aller Kriegsgefangenen. „Ja, von der Sache her nähern wir uns dem“, sagte der für Gefangenenaustausche zuständige Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanow am Montag der Nachrichtenagentur RBK-Ukrajina. Der Idee nach sollen alle Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft gegen alle von Kiew gefangen genommenen russischen Soldaten ausgelöst werden. Bisher wurde bei den Gefangenenaustauschen zumeist auf eine Parität bei der Zahl geachtet. Wie viele Gefangene beide Seiten jeweils haben, ist unbekannt. Russland soll jedoch wesentlich mehr ukrainische Gefangene haben als umgekehrt.

Dem 37-Jährigen zufolge ist der Austausch von Kriegsgefangenen bereits während des Krieges „ein beispielloser Fall in der Weltgeschichte“. Die Ukraine wehrt seit 14 Monaten eine russische Invasion ab. Kiew zufolge sind mit Russland seitdem über 2300 ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht worden.

Ukraine-Krieg: Geheimdienstchef Budanov hält Kriegsende 2023 für möglich

Update vom 24. April, 13.50 Uhr: Die von vielen Experten und Beobachtern angekündigte ukrainische Frühjahrsoffensive könnte laut dem Militärgeheimdienstchef der Ukraine, Kyrylo Budanow, schon bald beginnen und auch direkt erste Erfolge bringen. Das kündigte Budanow im Gespräch mit der Nachrichtenagentur RBK-Ukrajina an, und betonte, dass er davon ausgehe, „dass bei dieser Operation ein ausreichendes Gebiet zurückerobert werden wird“.

Nach Budanows Einschätzung seien die Rückeroberung des gesamten ukrainischen Staatsgebiets sowie die „Wiederherstellung von Grenzen“ der einzige Weg, den Krieg zu beenden. Dass dies noch bis Ende des Jahres gelingen könnte, halte er „durchaus“ für möglich, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert inzwischen 14 Monate an. Rund 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets einschließlich der bereits 2014 annektierten Krim sind derzeit unter russischer Kontrolle.

Ukraine-Krieg: Brutalität auf russischer Seite nimmt zu

Erstmeldung vom 24. April, 10,53 Uhr: Kiew/Moskau – In einer angespannten und verfahrenen Phase des Ukraine-Kriegs machen aktuell weder russische noch ukrainische Truppen bemerkenswerte Fortschritte. Als Resultat nimmt die Brutalität vor allem auf russischer Seite zu. Während erneut zivile Ziele bei russischen Bombenangriffen getroffen werden und dabei Menschen ihr Leben verlieren, kündigt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an, künftig keine Kriegsgefangenen mehr zu nehmen, sondern alle ukrainischen Soldaten „auf dem Schlachtfeld zu vernichten“.

Hintergrund der auf Telegram geäußerten Drohung des russischen Unternehmers, der sich seit Jahren mit seiner für besondere Brutalität bekannte Söldnertruppe einen Namen macht, ist der Vorwurf, dass Kiew im Krieg gegen das Völkerrecht verstoße, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. In einem angeblich abgefangenen Funkspruch hätten ukrainische Militärs demnach die Erschießung verletzter Wagner-Söldner besprochen.

Taktische Fehleinschätzungen im Ukraine-Krieg: Die Nerven russischer Truppen liegen blank

Die Ankündigung des Wagner-Chefs könnte jedoch auch die zunehmende Frustration der Russen bestätigen, von der die ukrainische Militärführung in einem Lagebericht vom Sonntagabend berichtet hatte. Weil Wagner-Söldner und russische Soldaten sich gegenseitig vorwerfen würden, taktische Fehleinschätzungen und Verluste zu verursachen, war es am Wochenende zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Bei Schusswechseln unter den pro-russischen Kräften habe es laut Berichten der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform sogar Tote gegeben.

Seit Monaten kämpfen Wagner-Söldner aktuell vor allem im Raum Bachmut, der trotz vereinzelter russischer Erfolgsmeldungen auch nach wochenlangen verlustreichen Kämpfen nach wie vor durch ukrainische Soldaten verteidigt wird. Die hohen Verluste auf russischer Seite schreiben Beobachter immer wieder der rücksichtslosen Taktik der Wagner-Kämpfer zu. Wie dpa berichtet, schicke diese, „eigene Soldaten – oft ehemalige Strafgefangene – wie lebende Zielscheiben zur Auskundschaftung der Feindstellungen ins Schlachtfeld“. Die täglichen Verlustezahlen auf russischer Seite liegen derzeit nahezu täglich bei über 600 gefallenen Kämpfern auf russischer Seite.

Ukraine-Krieg: Russland meldet abgeschossene Drohnen, Ukraine Angriffe auf zivile Ziele

Die russische Seite meldet weiterhin vorrangig „Erfolge“ aus der Ukraine. So hieß es am Montagmorgen, dass die russische Schwarzmeerflotte in der Nacht einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Krim abgewehrt hätte. Nach der Darstellung des durch Russland installierten Gouverneurs Mikhail Razvozhayev sei eine ukrainische Drohne von den Truppen abgeschossen worden. Eine weitere sei „von selbst explodiert“, zitiert die regierungskritische Online-Zeitung The Moscow Times.

Zudem gibt es von russischer Seite weiterhin heftige Angriffe auf die umkämpften ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk. Bei Raketenangriffen auf die Region Donezk seien auch am Wochenende wieder zahlreiche zivile Ziele getroffen worden. Zwei Menschen in Donezk wurden laut Angaben des ukrainischen Gouverneurs der von Russland beanspruchten Region, Pavlo Kyrylenko, bei russischen Angriffen getötet. (saka/nak mit dpa/AFP)