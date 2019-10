Neuer Schwung in Amtsenthebung: US-Diplomat in Ukraine belastet Trump

Fünf zentrale Punkte in der Aussage eines hochrangigen US-Diplomaten aus der Ukraine setzen Donald Trump unter Druck.

Washington - Der geschäftsführende US-Botschafter in Kiew, William Taylor, hat US-Präsident Donald Trump mit seiner Aussage während einer vertraulichen Anhörung im US-Repräsentantenhaus belastet. Laut dem Eingangsstatement von Taylor hat Trump US-Militärhilfe für die Ukraine mit dem Ziel zurückgehalten, seinem politischen Rivalen Joe Biden zu schaden.

Das Statement liegt sowohl der „Washington Post“ als auch der „New York Times“ vor, ebenso wie dem US-Nachrichtensender „CNN“.

Die Aussagen des US-Diplomaten liefern den Demokraten neue Munition im Kampf um die Amtsenthebung von Donald Trump. Laut Taylor habe Trump von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gefordert, dass dieser öffentlich erklären solle, Ermittlungen gegen Joe Bidens Sohn Hunter Biden anzuordnen. Hunter Biden saß bis vergangenen April im Verwaltungsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma. Trump wirft den Bidens Vetternwirtschaft und Korruption vor. Joe Biden gehört zu den aussichtsreichen Bewerbern um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bei der Wahl im November 2020 - bei der Trump für die Republikaner zur Wiederwahl antritt.

Amtsenthebung gegen Trump: Taylor bestätigt „Quid pro Quo“

Während Trump ein „Quid pro Quo“ zwischen der Militärhilfe und den Untersuchungen gegen die Bidens abstreitet, sagte Taylor, „alles“ sei von dieser Gegenleistung für Trump abhängig gewesen. Nicht nur die Militärhilfe, sondern auch ein möglicher Besuch Selenskyis im Weißen Haus.

Taylor war von 2006 bis 2009 US-Botschafter in Kiew gewesen und kehrte im Mai dieses Jahres auf den Posten zurück, nachdem Masha Yovanovitch auf Drängen Trumps abberufen wurde. Sie erhob deswegen vor kurzem schwere Vorwürfe gegen die Trump-Regierung.

Taylors fünf Punkte für die Amtsenthebung

Insgesamt sind es fünf Punkte in Taylors Aussage, die für die Amtsenthebung Trumps von zentraler Bedeutung werden können:

1. Rudy Giulianis Rolle in der Ukraine-Affäre

Die informellen Gesprächskanäle Rudy Giulianis in der Ukraine-Affäre

Taylor gibt zu Protokoll, dass es einen „irregulären, informellen Kanal der Außenpolitik“ gegeben habe, der von Giuliani und seinen Geschäftspartnern genutzt worden sei, um die ukrainische Politik im Sinne der eigenen Ziele zu beeinflussen.

Schon der Whistleblower hatte sich in seinem Statement „tief besorgt“ über die Rolle Giulianis in der Ukraine-Affäre gezeigt. Sondland wiederum hatte vor kurzem zu Protokoll gegeben, dass Trump ihm den Eindruck gegeben habe, Giuliani sei für die Ausgestaltung der US-amerikanischen Außenpolitik bezogen auf die Ukraine verantwortlich - obwohl Giuliani weder ein offizielles Amt innehat, noch vom US-Präsidenten als Anwalt bezahlt wird und er gleichzeitig selbst eine ganze Reihe an geschäftlichen Beziehungen in die Ukraine pflegt.

2. Trump diktiert Selenskyi, was er zu sagen hat

Das Gespräch zwischen Taylor und dem US-Botschafter in der EU, Gordon Sondland

Taylor beschreibt das Gespräch: „Botschafter Sondland hat mir gesagt, er habe Präsident Selenskyi empfohlen, folgende Formulierungen zu verwenden: ‚Ich werde keinen Stein auf dem anderen lassen‘, wenn es um die Ermittlungen gehen würde, die Selenskyi mit Trump besprochen habe.“

Mit dieser Aussage bestätigt Taylor faktisch den Versuch Trumps, die Ukraine für seine eigenen politischen Zwecke einzuspannen. Ob mit „Ermittlungen“ nun die Untersuchungen gegen Biden oder aber die von Trump und Giuliani verbreitete Verschwörungstheorie der ukrainischen Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahlen 2016 gemeint sind, spielt zunächst nur eine untergeordnete Rolle.

3. Amtsenthebung: 400 Millionen US-Dollar für Ermittlungen gegen Biden

Der direkte Vorwurf Taylors an Trump, dieser habe dem ukrainischen Präsidenten ein „Quid pro Quo“ vorgeschlagen

Taylor beruft sich hierbei ebenfalls auf ein Gespräch mit Sondland. Dieser habe ihm gesagt, Trump wolle die Militärhilfe in Höhe von 400 Millionen US-Dollar so lange zurückhalten, bis Selenskyi die Ermittlungen verkünde. Taylor gab außerdem an, dass ihn die wochenlange Sperre der Militärhilfe „alarmiert“ habe.

4. Amtsenthebung: Trump will einen Deal mit Selenskyi

Trump will Selenskyis Versprechen, gegen Biden und seinen Sohn zu ermitteln

Laut Taylor habe „Trump darauf bestanden, dass Selsenskyi sich vor ein Mikrofon stellt und öffentlich bekannt gibt, dass er Ermittlungen gegen die Bidens anordnen werde“. Sondland habe gegenüber ihm, Taylor, außerdem den Eindruck vermittelt, dass Trump durchaus willens sei, weitere Hilfe an die Ukraine einzufrieren, sollte Selensyki nicht seinen Teil der Abmachung einhalten.

5. Trump lässt Giuliani die US-Außenpolitik in der Ukraine diktieren

Die mutmaßliche Unterwanderung der offiziellen Außenpolitik der USA durch Rudy Giuliani

Aus Taylors Sicht war nicht das diplomatische Korps, das wiederum dem US-Außenministerium unterstellt ist, verantwortlich für die US-Außenpolitik bezogen auf die Ukraine. Vielmehr war Giuliani der Architekt ebenjener Außenpolitik, die nun in einem Verfahren zur Amtsenthebung des US-Präsidenten resultiert.

Sondland hatte dem Trump-Team eine Million Dollar gespendet und wurde danach Botschafter. Taylor ist dagegen ein hoch angesehener Karrierediplomat und Vietnam-Veteran. In seiner Aussage im Repräsentantenhaus machte er am Dienstag immer wieder deutlich, dass es ihm um das Wohl der USA und der Ukraine gehe - und dass parteipolitische Ränkespiele in der Diplomatie nach seiner Überzeugung nichts zu suchen hätten.

Trump nennt Amtsenthebung weiterhin politische Hetzkampagne

Am 8. September fasste Taylor in einer Textnachricht an Sondland seine Bedenken zum Kurs der derzeitigen US-Administration unter Trump zusammen: „Ich glaube, es ist verrückt, Militärhilfe an andere Länder für politische Kampagnen zurückzuhalten.“ Gegenüber dem Kongress sagte Taylor, er stünde weiterhin zu dieser Aussage.

Trumps Sprecherin Stephanie Grisham beharrte darauf, dass Trump nichts falsch gemacht habe und das Verfahren zur Amtsenthebung nichts weiter als eine politische Kampagne gegen Trump sei. (mit dpa)