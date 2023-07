Neuer Kurs unter Linnemann? Lindner flirtet plötzlich wieder mit CDU

Von: Bona Hyun

Lindner äußerte sich zum CDU-Kurs und zur Ernennung von Linnemann als Generalsekretär. © Kay Nietfeld/dpa

Der Ampel-Streit zeigt Wirkung: FDP-Chef Christian Lindner hält sich eine Neuauflage der Koalition offen. Plötzlich steht auch die CDU wieder höher im Kurs.

Berlin – In der Ampel-Regierung gibt es derzeit viel Streit, auch in Umfragen kann das Dreier-Bündnis nicht punkten. Deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger kann die größte Oppositionspartei CDU überzeugen, doch auch diese steht vor eigenen Problemen. Der Kurs von Parteichef Friedrich Merz ist nicht unumstritten. Die Union rückte jüngst in den Fokus mit polarisierenden Aussagen von Merz. Der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann könnte eine klarere Richtung vorgeben, wie auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) findet.

Kurs der Union ist umstritten – Lindner: „blinkt in Entscheidungen nach rechts“

Finanzminister Lindner sieht ein „interessantes Signal“ darin, dass Merz Linnemann zum Generalsekretär ernannte und Merz die Grünen als Hauptgegner bezeichnete. „Der Kurs der CDU ist trotzdem noch etwas rätselhaft, weil sie mit diesen Entscheidungen nach rechts blinkt, aber dennoch durch den Flirt mit Steuererhöhungen nach links rückt“, sagte der Finanzminister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Vor einigen Wochen hatte CDU-Chef Merz den damaligen Generalsekretär Mario Czaja durch Carsten Linnemann ersetzt. Durch die Ernennung von Wirtschaftsexperte Linnemann zum Generalsekretär könnte Merz profitieren, um das Wirtschaftsprofil der Union zu stärken. Linnemann deutete nach der Ernennung zum Generalsekretär an, das Parteiprofil klarer definieren zu wollen.

„Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Aber die Menschen müssen erst einmal wissen, wofür wir als CDU stehen“, sagte Linnemann der Bild am Sonntag. „Es gibt in Deutschland eine leise, aber klare bürgerliche Mehrheit, die sich an Regeln hält, die morgens arbeiten geht und sich abends im Sport- oder Musikverein engagiert. Für diese Menschen da zu sein, sollte für die CDU allerhöchste Priorität haben.“

Neuauflage der Ampel? Lindner hält sich bei Frage bedeckt

Derweil stellt sich bei der Ampel die Frage, wie lange die Ampel-Koalition im Amt bleiben könnte. Lindner hielt sich zur Wahrscheinlichkeit einer Neuauflage der Ampel-Koalition nach der nächsten Bundestagswahl bedeckt. Auf eine entsprechende Frage sagte der Bundesfinanzminister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die FDP gehe eigenständig in alle Wahlen. „Und wenn wir gefragt werden, entscheiden wir über Koalitionen auf der Basis von inhaltlichen Projekten.“ Die Frage würde eine große Rolle spielen.

In der Ampel-Koalition gab es in den vergangenen Monaten immer wieder heftigen Streit, besonders zwischen Grünen und FDP. Der Finanzminister betonte, unter anderem wegen der massiv gestiegenen Zinsausgaben habe sich die Finanzlage des Bundes grundlegend geändert. „Wir haben keinen Spielraum für strukturelle Mehrausgaben, die nicht gegenfinanziert sind. Wir müssen uns jetzt wirklich darauf konzentrieren, die Staatseinnahmen zu erhöhen durch wirtschaftliches Wachstum – und alles unterlassen, was Wachstum bremst.“ Auf die Frage, ob es ihm lieber wäre, diese Herausforderung in einer Koalition mit der Union anzunehmen, erwiderte der FDP-Chef: „Die Rahmenbedingungen wären dieselben – und die Antworten mindestens ähnlich.“ (bohy/dpa)