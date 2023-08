Ampel-Chaos geht weiter: Neues grünes Kreuzfeuer – und überraschende neue Paus-Zahl durchgesickert

Von: Victoria Krumbeck

Der Streit innerhalb der Regierung geht weiter. Laut einem Medienbericht soll Paus nun 3,5 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung erhalten.

Berlin – Müsste man die Beziehung der Ampel-Koalition beschreiben, dann würde sie ziemlich sicher den Stempel „es ist kompliziert“ aufgedrückt bekommen. Erst wurde monatelang um das Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) diskutiert. Nun bereiten zwei Gesetze der Grünen und FDP dem Kabinett weitere Sorgen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus blockiert das sogenannte Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Und Lindner will Paus nicht mehr Geld für die Kindergrundsicherung geben. Derweil kursieren neue überraschende Zahlen für die Kindergrundsicherung der Familienministerin.

Ampel-Streit um Paus und Lindner: „Auf Vereinbarungen mit SPD wie FDP kein Verlass“

In der aktuellen Debatten schießen FDP und Grüne hart um sich. Für Paus kommt Unterstützung aus der eigenen Partei. „Lisa Paus‘ Vorgehen kann man angesichts der Erfahrungen in der Koalition mehr als nachvollziehen“, sagte der frühere Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Auf Vereinbarungen mit SPD wie FDP ist – anders als bei Rot-Grün – kein Verlass. Da ist es nur konsequent, wenn die vereinbarte Kindergrundsicherung erst seriös finanziert wird, bevor man Steuersenkungen von Herrn Lindner zustimmt.“

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen, l.) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sorgen für Streit innerhalb der Ampel. © Britta Pedersen/Bernd von Jutrczenka/dpa

Paus habe den Mechanismus durchbrochen, „bei dem die Grünen immer mehrfach für eine politische Einigung mit der FDP bezahlt haben, weil sie in Vorleistung gingen“, so der Grünen-Politiker. Gleichzeitig bezweifelte er die Wirksamkeit der von Lindner vorgeschlagenen Entlastungen. „Lindners Wachstumschancengesetz bringt wenig, die Bekämpfung der Kinderarmut ökonomisch viel.“ Die Entlastung einkommensarmer Schichten etwa mit der Kindergrundsicherung sei wachstumsfördernder als jede Steuersenkung für Unternehmen. Bei Lindners Vorhaben handelt es sich um ein Gesetzespaket mit steuerpolitischen Maßnahmen, die die Wirtschaft um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten sollen.

Streit in der Ampel – Parteien mahnen „endlich mit der Umsetzung anfangen“

Der Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler stellte sich ebenfalls an die Seite der Familienministerin. „Das Vorgehen von Lisa Paus ist richtig. Es ist ein ganz normaler Vorgang im Kabinett, dass Gesetzentwürfe um wenige Wochen verschoben werden“, sagte Kindler der Rheinischen Post am Samstag (19. August). Er riet: „Alle sollten jetzt von den Bäumen herunterkommen und sich wieder der Arbeit in der Sache zuwenden.“

Ähnliche Töne kommen auch von Juso-Chefin Jessica Rosenthal, die eine schnelle Einigung fordert. „Es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir endlich mit der Umsetzung anfangen. Ich ertrage keinen Tag länger, dass es in einem reichen Land wie Deutschland Kinderarmut gibt und Familien nicht die Unterstützung erhalten, die sie verdienen“, sagte Rosenthal der Rheinischen Post.

Streit um die Kindergrundsicherung: Paus soll wohl 3,5 Milliarden Euro bekommen

Paus forderte für das Startjahr 2025 der Kindergrundsicherung zwölf Milliarden Euro. Später war nur noch von sieben Milliarden Euro pro Jahr die Rede. Vorgemerkt sind allerdings nur zwei Milliarden Euro und damit viel weniger, als sie gefordert hatte. Laut einem Bericht von Zeit Online sollen die Gesamtkosten für das Jahr 2025 laut Paus‘ nun vorgelegtem Gesetzentwurf jetzt 3,5 Milliarden Euro betragen. Dabei bezieht sich Zeit Online auf den Entwurf, das ihr vorliegt. Das wäre weniger als ein Drittel der ursprünglich geforderten Summe. Bei einem Pressestatement am Freitagnachmittag (18. August) hatte Paus keine Zahlen genannt und auch keine Fragen zugelassen. Paus hatte dabei gesagt, dass ihr Gesetzesentwurf mit „verschiedenen Berechnungsvarianten“ vorliege.

Ende des Monats kommt das Kabinett wieder zusammen. Dann wird sich klären, ob es immer noch kompliziert bleibt oder sich die Ampel einigen kann. (vk/dpa)