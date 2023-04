„Werden Milliardenprogramm auflegen“: Grüne machen der FDP bei Heizungs-Plänen eine Klartext-Ansage

Die Beschlüsse der Ampel-Koalition bedeuten für Verbraucher einerseits finanzielle Entlastung – könnten aber auch teuer werden. © IMAGO / Chris Emil Janßen /Lobeca

Die Ampel-Parteien haben sich auf einen Kompromiss bei der Heizungswende geeinigt. Nun droht ein Streit darüber, wie Verbraucher entlastet werden sollen.

Berlin - Gerade erst haben sich die Ampel-Koalitionäre wieder angenähert, da droht schon der nächste Streit. Bei der Finanzierung der Heizungswende sind sich vor allem die Grünen und die FDP uneinig. Dabei geht es insbesondere darum, wie Verbraucher entlastet werden sollen. Die Grünen fordern ein umfassendes Förderprogramm, die FDP unter Finanzminister Christian Lindner warnt mit Blick auf den Haushalt, das Geld dafür sei knapp.

„Bei der Umstellung werden wir darauf achten, dass niemand mit den Investitionskosten überfordert wird“, sagte der Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch gegenüber der Rheinischen Post. „Dafür werden wir ein Milliardenprogramm auflegen, mit dem gezielt Menschen mit weniger Geld Unterstützung erhalten“, erklärte er weiter. Erneuerbares Heizen bringe Klimaschutz, mehr Unabhängigkeit von Diktatoren, Sicherheit im Winter und sei „auf die Strecke“ auch deutlich günstiger. „Menschen, die jetzt umstellen, können über die nächsten Jahre bares Geld sparen“, so Audretsch.

Heizungswende der Ampel-Regierung: Finanzierung eines Förderprogramms für Verbraucher noch umstritten

Lindner allerdings mahnte bereits am Wochenende, im Haushalt fehle das Geld für ein großes Heizungs-Förderprogramm. „Die Möglichkeiten der Förderung durch den Staat sind begrenzt“, sagte er der Bild am Sonntag. Es werde jedoch an einem Förderprogramm gearbeitet, „das beachtlich sein wird“. Auch der FDP-Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr, sagte am Montag (3. April) im ZDF, es solle „Anreize geben für den Austausch“ einer Heizung. Er sprach sich etwa für eine „Abwrackprämie“ aus – die Höhe der Förderung würde sich dann danach richten, „wie alt und schmutzig“ die zu erneuernde Heizung ist, so Lindner.

Der Meinung, dass nicht genügend Geld für ein Förderprogramm da sei, will sich Grünen-Parteichefin Ricarda Lang offensichtlich nicht anschließen: Im NDR verwies sie darauf, dass das Geld für ein Förderprogramm aus dem Klima- und Transformationsfonds komme. „Da gibt es bereits einen Topf, da gibt es vorgesehene Gelder und es geht jetzt nur noch um die Details.“ Lang zufolge wird es einen sozialen Ausgleich geben, sodass Menschen mit geringem Einkommen nicht mehr für Wärmepumpen zahlen müssten, als heute eine Gasheizung kostet.

Ampel-Kompromiss im Wärmewende-Streit: Scharfe Kritik aus der Opposition

Nach langem Ringen konnten die Ampel-Parteien beim Koalitionsausschuss vergangene Woche einen Kompromiss bei der geplanten Wärmewende finden. Demnach ist nun vorgesehen, ab dem Jahr 2024 überwiegend keine neuen Gas- und Ölheizungen mehr einzubauen. Es sind aber Ausnahme- und Übergangsregelungen vorgesehen. Trotzdem werden die Pläne des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) noch immer scharf kritisiert - vor allem von der Opposition.

So monierte der CSU-Generalsekretär Martin Huber, die Ampel-Koalition würde „Klimaschutz mit der Brechstange“ betreiben, und auch der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn sagte: „Die Wärmewende der Ampel wird für Millionen Hausbesitzer zur Chaos-Wende“.

Die Linke hatte auch nicht viel Lob für den neuen Kompromiss übrig. Sören Pellmann, Linken-Ostbeauftragter, sprach von einem „Verarmungsprogramm“. Dabei betonte er, dass in Ostdeutschland bald Zigtausende Heizungswechsel anstünden, da viele Anlagen in den 90er-Jahren eingebaut worden seien. „Die Menschen verzweifeln angesichts der horrenden Sanierungskosten, die anfallen werden.“ Die Entlastung für Verbraucher sei noch immer unbestimmt. Das sei ein „weiterer Beleg für die soziale Kälte der Ampel“. (ale/dpa)