„Seid ihr Menschen?“ Frau des kranken Nawalny attackiert Bewacher

Putin ließ ihn wegsperren

Es soll schlecht um seine Gesundheit stehen: Alexej Nawalny, eingesperrter Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die Sorgen um den Gesundheitszustand von Alexej Nawalny mehren sich. Die Frau des russischen Putin-Gegners wendet sich bei Instagram flehend an die Strafkolonie, in die er verschleppt wurde.

Moskau - Er gilt als der bekanneste Kritiker Wladimir Putins in Russland: Alexej Nawalny ist offenbar ernsthaft krank. Weil seine Bewacher einen anderen Häftling als „Biowaffe“ gegen ihr einsetzen?

Alexej Nawalny: Putin-Gegner ist in Russland wohl ernsthaft erkrankt

Das warf Nawalny selbst den Wärtern der Strafkolonie Melechowo bei Twitter vor. „Sieht so aus, als würden sie ihn wie eine Biowaffe nutzen“, schrieb Nawalny bei Twitter – beziehungsweise sein Team über seinen Account.

Unterstützer und Familienangehörige des in einem russischen Straflager inhaftierten Kremlgegners haben sich nun ein weiteres Mal besorgt über den Gesundheitszustand des 46-Jährigen geäußert. Nawalny habe erneut einen Gerichtstermin nicht wahrnehmen können, weil er zu krank dafür sei, schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch am Donnerstag (12. Januar) auf Twitter.

Im Video: Was steckt hinter Alexej Nawalnys „Partisanen“-Netzwerk in Russland?

Nawalnys Anwalt hatte bereits vor einigen Tagen kritisiert, dass sein Mandant in eine Isolationszelle gesperrt wurde und unter Fieber, Schüttelfrost und Husten leide, ihm aber medizinische Hilfe verwehrt werde.

Alexej Nawalny: Ehefrau attackiert Bewacher des Kreml-Gegners bei Instagram

Die Frau des russischen Oppositionspolitikers, Julia Nawalnaja, wandte sich jetzt an die Leitung der Strafkolonie in Melechowo etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau und bat eindringlich darum, ihrem Mann Medizin zukommen zu lassen.

Seid ihr überhaupt Menschen. Wenn ihr von der Arbeit kommt, erwarten euch doch zuhause wohl Eltern, Kinder.

„Seid ihr überhaupt Menschen?“, schrieb Nawalnaja in einem Posting auf Instagram: „Wenn ihr von der Arbeit kommt, erwarten euch doch zuhause wohl Eltern, Kinder. Was geht in euren Köpfen vor, wie lebt ihr, wenn ihr euch darüber freut, dass ihr absichtlich einen Menschen habt erkranken lassen, dass ihr ihn nicht pflegt und ihm keine Medikamente gebt?“

Alexej Nawalny: Russische Ärzte kritisieren Moskau-Machthaber Wladimir Putin

Anfang der Woche hatten zudem 290 russische Ärzte einen offenen Brief an Putin geschrieben, in dem sie sich für eine Behandlung Nawalnys einsetzten. „Die Haftbedingungen und das äußere Erscheinungsbild von Alexej Nawalny bereiten uns große Sorgen um sein Leben und seine Gesundheit“, hieß es darin etwa.

Die Mediziner verlangten unter anderem, Ärzte zu dem bekannten Oppositionsführer zu lassen, der international als politischer Gefangener gilt. „Wir fordern ein Ende der Misshandlung von Alexej Nawalny.“ (pm/dpa)