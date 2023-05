Nach Putin-Treffen: Lukaschenko offenbar in kritischem Zustand in Klinik gebracht

Von: Richard Strobl

Der russische Präsident Wladimir Putin (r.) und der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko nehmen an einer Plenarsitzung des 2. Eurasischen Wirtschaftsforums Teil. (Archivbild) © IMAGO/Maxim Grigoryev

Ist Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko schwer krank? Jetzt heizt Oppositionsführer Waleri Tsepkalo die Gerüchte über einen „kritischen“ Gesundheitszustand weiter an.

Moskau - Schon seit Wochen halten sich Gerüchte, dass Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko schwer krank ist. Jetzt nennt der belarussische Oppositionsführer Waleri Tsepkalo neue Details.

Demnach wurde Lukaschenko direkt nach einem Treffen mit Wladimir Putin „hinter verschlossenen Türen“ eilig in das Zentrale Klinische Krankenhaus von Moskau gebracht. Dort soll er sich auch aktuell noch aufhalten, so Tsepkalo via Telegram und Twitter. „Die besten Spezialisten wurden entsandt, um ihn aus einem von den Ärzten als kritisch eingestuften Zustand zu befreien“, schreibt der Politiker weiter. Demnach wurde Lukaschenkos Blut „gewaschen“. Der selbsternannte Präsident von Belarus soll nicht transportfähig sein.

Lukaschenko schwer krank? Gerüchte um Belarus-Machthaber auch für Putin gefährlich

Auch für Russland scheint die Situation allerdings heikel. Einerseits, da Lukaschenko der engste Verbündete Putins im Ukraine-Krieg ist. So wurden gerade erst Atom-Sprengköpfe in das Nachbarland verlegt. Andererseits ist auch der Zeitpunkt der Klinik-Einlieferung problematisch für den Kreml.

Auch Tsepkalo schreibt diesbezüglich: „Die organisierten Maßnahmen zur Rettung des belarussischen Diktators zielten darauf ab, Spekulationen über eine mögliche Beteiligung des Kremls an seiner Vergiftung zu verhindern.“

Tsepkalo gibt selbst an, dass die ihm vorliegenden Informationen einer weiteren Bestätigung bedürfen. Belarussische Nichtregierungsorganisationen dementierten die Meldung gegenüber der italienischen La Repubblica. Demnach sei Lukaschenko in Minsk und nicht in Moskau.

Lukaschenko krank? Gerüchte halten sich hartnäckig

Schon Mitte Mai hatte sich Lukaschenko beim großen Staatsakt zum „Tag der Staatsflagge“ von Regierungschef Roman Golowtschenko vertreten lassen. Es war das erste Mal, dass der 68-Jährige einer solchen Feier fernblieb. Zusätzlich zeigte das Staatsfernsehen tagelang keine aktuellen Bilder des Machthabers, was Gerüchte hochkochen ließ. In der Woche zuvor hatte Lukaschenko noch die Moskauer Militärparade zur Erinnerung an den Sieg der Sowjetarmee über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg besucht. Dabei wirkte er auffällig angeschlagen und verließ die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai vorzeitig.

Der im Exil in der EU lebende Oppositionspolitiker Pawel Latuschk sagte schon damals, dass Lukaschenko „offensichtlich sehr ernsthaft erkrankt ist. (...) Er kann schon nicht einmal mehr ein paar 100 Meter gehen, kann keine Reden mehr halten, kann nicht mal mehr gerade auf der Tribüne stehen, wankend vor Schwäche“.

Am 23. Mai versuchte Lukaschenko den Gerüchten dann entgegenzutreten: „Ich hatte ein Adenovirus, ich werde nicht sterben, keine Sorge“, gab er an.