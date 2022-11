AKW Frankreich: Mehr Tempo beim Bau neuer Atomkraftwerke

Von: Bona Hyun

Frankreich will den Bau neuer Atomkraftwerke beschleunigen. Der neue Gesetzesentwurf für den schnellen AKW-Bau sorgt für Protest.

Paris – Frankreich will den angestrebten Bau neuer Atomkraftwerke (AKW) beschleunigen. Das Kabinett in Paris berät am Mittwoch, 2. November 2022, über einen Gesetzesentwurf, der Verfahrensabläufe vereinfachen und beim Bau Zeit sparen soll. Anfang nächsten Jahres soll der Gesetzesentwurf laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ins Parlament kommen. Durch den Gesetzesentwurf könnten bestimmte Genehmigungsverfahren entfallen, da die zunächst sechs geplanten Kraftwerke auf dem Gelände bestehender AKW errichtet werden sollen.

Präsident Emmanuel Macron (Renaisssance) könnte noch vor Ende seiner zweiten Amtszeit 2027 den Grundstein eines neuen AKW legen, heißt es in Medienberichten. Eine Inbetriebnahme würde 2035 bis 2037 erfolgen.

AKW in Frankreich: Bau neuer Atomkraftwerke mit mehr Tempo – neuer Gesetzesentwurf steht zur Debatte

Der neue Gesetzesentwurf der Regierung zum schnellen AKW-Bau sorgt für Protest. Seit vergangener Woche läuft eine öffentliche Diskussion über die Zukunft der Kernkraft. Organisiert wird sie von dem Energiekonzern EDF und der Stromnetzgesellschaft. Unter den Bürgern gibt es nun Unmut, da laut dpa-Informationen die Ergebnisse der kürzlich gestarteten Bürgerbeteiligung nicht abgewartet wurden.

Frankreich will den Bau neuer Atomkraftwerke beschleunigen. Der Gesetzesentwurf sorgt für Proteste. © Sina Schuldt/ Ian Langsdon/dpa (kreiszeitung.de Montage)

AKW: Frankreich setzt weiterhin auf Atomkraft und will parallel Bau für erneuerbare Energie antreiben

Frankreich will, anders als Deutschland, weiterhin auf Atomkraft setzen bei der Energieversorgung. Im Februar hatte Macron eine „Renaissance der französischen Atomkraft“ angekündigt. Bis zu 14 neue Atomkraftwerke sollen demnach entstehen. Ziel ist es, bis 2050 sechs neue Reaktoren der neuen Generation zu bauen. Aktuell verfügt Frankreich über 56 Kraftwerke, von denen knapp die Hälfte wegen Wartung und Reparatur still gelegt wurde. Nach den USA ist Frankreich der zweitgrößte Atomstromproduzent der Welt.

Parallel will Frankreich aber auch mehr Tempo für den Bau erneuerbarer Energien vorlegen. Dazu wird ebenfalls ein Gesetzesentwurf ab Mittwoch, 2. November, vom Senat beraten. Macron forderte kürzlich, dass erneuerbare Projekte doppelt so schnell wie bisher realisiert werden müssen.



AKW in Niedersachsen: Althusman (CDU) und Scholz (SPD) pochen auf Weiterbetrieb

Bei der Debatte um eine Bereithaltung der Atomkraftwerke gehen die Meinungen auch in Deutschland auseinander. Im Oktober hatte Kanzler Olaf Scholz darauf gepocht, dass die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland, darunter auch das AKW in Lingen in Niedersachsen, weiterbetrieben werden sollen. Die Grüne Jugend und auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatten Scholz dafür scharf kritisiert.

Auch Landtagsabgeordneter Bernd Althusmann (CDU) hatte wenige Tage vor der Niedersachsen-Wahl 2022 für einen längeren Weiterbetrieb der deutschen Kernkraftwerke plädiert. Es sei wichtig, alle Möglichkeiten der Energieerzeugung zu nutzen, um der Notlage und explodierenden Preise entgegenzuwirken.