„Kernkraftwerke wurden für die Ewigkeit gebaut“: Komplizierter Rückbau wird teuer und langwierig

Von: Andreas Schmid

Ein symbolischer Hebel zum Abschalten des AKWs-Emsland steht vor dem Kraftwerk. © Lars Klemmer/dpa

Wenn Deutschlands Atomkraftwerke vom Netz gehen, ist deren Zukunft noch ungewiss. Rückbau oder nicht? Wo hin mit dem Atommüll?

Berlin – Am Samstagabend um 23.59 Uhr werden die drei letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Der Ausstieg aus der Kernenergie ist damit besiegelt, doch die Meiler bleiben vorerst präsent: Der AKW-Rückbau ist kompliziert und teuer.

„Die Kernkraftwerke wurden für die Ewigkeit gebaut“

In den vergangenen Jahren wurden schon einige Atomkraftwerke rückgebaut. In der Anlage in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern – das frühere Kernkraftwerk Greifswald – läuft der Rückbau seit 1995. „Diese Kernkraftwerke wurden für die Ewigkeit gebaut“, sagt Hartmut Schindel vom bundeseigenen Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN). Der Rückbau sei ein Lernprozess gewesen. Bei der Konzipierung der Anlage in den 60er Jahren habe sich naturgemäß niemand mit dem Thema Stilllegung befasst. Insgesamt fallen in Lubmin 1,8 Millionen Tonnen Material an. „Das ist eine gewaltige Menge“, betont Schindel.

Nach Angaben des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung wurden in Deutschland bisher 30 Leistungs- und Prototypreaktoren, mehr als 30 Forschungsreaktoren sowie elf Anlagen der nuklearen Ver- und Entsorgung abgebaut oder befinden sich in verschiedenen Phasen der Stilllegung. Die Bundesrepublik verfüge über „eine große Stilllegungserfahrung“, heißt es auf der Webseite der Behörde. Die wird auch nötig sein, wenn nun auch die letzten drei Anlagen vom Netz gehen.

Die drei letzten deutschen Atomkraftwerke Isar 2: Bayern Neckarwestheim 2: Baden-Württemberg Emsland: Niedersachsen

AKW Neckarwestheim 2: neun Milliarden Euro und jahrelanger Rückbau

Eines der drei noch aktiven AKW ist Neckarwestheim 2. Hier kostet der Rückbau rund neun Milliarden Euro. Der dafür zuständige baden-württembergische Energiebetreiber EnBW rechnet damit, dass der nukleare Rückbau in 10 bis 15 Jahren abgeschlossen sei. Ein ambitioniertes Ziel. Neckarwestheim 1 wurde bereits 2011 abgeschaltet, der Rückbau begann allerdings erst 2017. Im Bayern-AKW Niederaichbach dauerte der Rückbau 20 Jahre.

Vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) heißt es auf alle Atomkraftwerke bezogen, der Rückbau würde in etwa so lange dauern wie das aktive Atomzeitalter: also rund 60 Jahre. Laut Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sind von den einst 33 in Betrieb genommenen Kernkraftwerken erst drei vollständig rückgebaut. Qua Amt ist Lemke auch für „nukleare Sicherheit“ zuständig.

Die schwierige Suche nach einem Endlager

Was auf dem Areal Neckarwestheim 2 später passieren soll, ist noch unklar. Ebenso die Frage nach einem Atomendlager. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) begrüßte das Abschalten, machten jedoch auf die anstehenden Herausforderungen aufmerksam. Nach den gut sechs Jahrzehnten, in denen die Atomenergie zur Stromerzeugung genutzt wurde, „stehen noch mindestens weitere 60 Jahre bevor, die wir für den Rückbau und die langzeitsichere Lagerung der Hinterlassenschaften benötigen werden“, erklärte BASE-Präsident Wolfram König.

Wo jene Hinterlassenschaften gelagert werden, ist trotz jahrzehntelanger unklar. Ein Endlager ist noch nicht in Sicht. Erstmals startete die Suche danach 1963. Doch egal, wo ein Standort auch nur in die engere Auswahl kam, sofort wurden Proteste und Zweifel laut – etwa im niedersächsischen Gorleben.

Allein die Menge hochradioaktiver Abfälle aus Brennelementen wird in Deutschland auf rund 10.500 Tonnen geschätzt. Ursprünglich sollte bis 2031 ein Endlager gefunden werden. Im vergangenen November hatte das Bundesumweltministerium mitgeteilt, dass sich die Suche verzögern werde. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) will bis zur zweiten Jahreshälfte 2027 einen Vorschlag zur Eingrenzung der Suche auf bestimmte Regionen vorlegen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung stellte 2020 einen „Zwischenbericht Teilgebiete“ vor. Darin enthalten sind rund 90 Gebiete in Deutschland – und damit mehr als die Hälfte der Landesfläche. Sie gelten als grundsätzlich geologisch geeignet für ein Endlager. Das Problem: kaum eine Region will das Endlager bei sich haben. (as/dpa/afp)