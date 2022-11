Trügerische Ruhe nach Cherson-Niederlage? Selenskyj warnt: „Wucht hat nicht abgenommen“

Von: Franziska Schwarz

Putins Truppen ziehen sich aus der Region Cherson zurück – und kämpft trotzdem unvermindert weiter. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 14. November, 06.44 Uhr: Man sollte sich von dem taktischen Rückzug aus Cherson nicht täuschen lassen. Die Russen kämpfen weiter, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag betonte. „Die Kämpfe in der Region Donezk sind genauso intensiv wie in den vergangenen Tagen“, sagte er in seiner Videoansprache. „Die Wucht der russischen Angriffe hat nicht abgenommen.“

Update vom 13. November, 20.18 Uhr: Nach dem Rückzug der russischen Armee haben die ukrainischen Streitkräfte im Süden des Landes nach eigenen Angaben bislang insgesamt 179 Orte zurückerobert. In den Gebieten Cherson und Mykolajiw sei in den vergangenen Tagen nordwestlich des Flusses Dnipro eine Fläche von rund 4500 Quadratkilometern befreit worden, meldete die ukrainische Agentur Unian am Sonntag unter Berufung auf das Einsatzkommando Süd.

Update vom 13. November, 14.14 Uhr: Russland hat angeblich einen Abfangjäger des Typs MiG-31 über Belarus geflogen, und zwar bestückt mit einer der neuen Hyperschallraketen „Kinschal“ (deutsch „Dolch“). Es soll sich um einen Trainingsflug gehandelt haben. Das berichtet die belarussische Überwachungsgruppe „Belarusian Hajun Project“ auf Telegram und Twitter.

Die Marschflugkörper Kinschal fliegen nach russischen Angaben bis zu zehn Mal schneller als der Schall, sind dabei trotzdem lenkbar und haben eine Reichweite von 2000 Kilometern. Sie können konventionell oder nuklar bestückt werden. Im März hatte Russland nach eigenen Angaben eine Kinschal-Rakete gegen ein militärisches Ziel in der Westukraine abgeschossen.

Ukraine-News: Studenten in Südrussland sollen laut Bericht für Soldaten spenden

Update vom 13. November, 13.48 Uhr: In Russland wurden Studenten dazu verpflichtet, Putins Soldaten Lebensmittel, Haushaltschemikalien und Medikamente zu spenden. Die Anweisung galt für die Region Krasnodar im Süden des Landes, wie das Portal Nexta zusammen mit einem entsprechenden Dokument twitterte.

Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Nexta hat seinen Sitz in Warschau und gilt als wichtiger Informationskanal für die belarussische Protestbewegung.

Ukraine-Krieg-News zu Donezk: Laut Selenskyj aktuell „die reine Hölle“

Update vom 13. November, 13.26 Uhr: Moskaus Verteidigungsministerium meldet nun ein kleineren Erfolg: Soldaten hätten den Ort Majorsk in Donezk erobert. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Ukraine-Präsident Selenskyj hatte allerdings bereits am Vorabend von aktuell besonders heftigen russischen Angriffen in der Region gesprochen. „Dort ist es die reine Hölle“, sagte er in einem Video. Russlands Armee hat Donezk in größeren Teilen erobert und im September völkerrechtswidrig annektiert.

Ukraine-News: Militärexperten berichten von Spannungen im russischen Militär

Update vom 13. November, 12.58 Uhr: Die russische Militärführung versagt „größtenteils“ darin, seine Rekruten zu einer geschlossenen Kampfeinheit zu machen. Zu dieser Einschätzung kommt das Institute for the Study of War (ISW) in seiner jüngsten Lage-Analyse. So hätte der ukrainische Generalstab berichtet, dass die Beamten den Kämpfern in Donezk und Luhansk die Dokumente über ihre Teilnahme nicht mehr zukommen ließen. Diese bürokratischen Ärgernisse sowie der „allgemeine Mangel an Struktur“ könnten den Konflikt mit der Führung verstärken, so der Thinktank mit Sitz in Washington.

Ukraine-News: Deutscher General a.D. sieht schwere Folgen des Kriegs für Russlands Gesellschaft

Update vom 13. November, 12.34 Uhr: Die russische Gesellschaft ist es, die mit der Verantwortung für den Ukraine-Krieg „fertig werden muss“, sagte nun Wolfgang Schneiderhan. „Man sagt, es sei Putins Krieg“, so der Bundeswehrgeneral a.D. zu den RND-Zeitungen. Das stimme zwar, dennoch seien es auch russische Männer, die in diesem Krieg Verbrechen begingen.

Die deutsche Geschichte sei „eine Lehrmeisterin, was das bedeutet und wie lange es dauert.“ Schneiderhan äußerte sich anlässlich des Volkstrauertags in Deutschland (13. November), an dem Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht wird. Auf den Kriegsgräberstätten sähen junge Menschen deren Folgen. „Das lässt niemanden unbeeindruckt.“

Cherson-Befreiung von Putins Besatzern: Feiernde ziehen mit Flaggen und Sekt zum Maidan

Update vom 13. November, 11.43 Uhr: Die Ukraine feiert die Befreiung von Cherson: „Meine Stadt, wo ich geboren bin und mein gesamtes Leben verbracht habe, ist endlich frei“, sagte eine 17-Jährige laut einem AFP-Reporter in Kiew - mit Tränen in den Augen. Sie werde in ihre Heimatregion zurückgehen, sobald „es möglich und sicher ist“.

Die Nachricht, dass ukrainische Soldaten in der Stadt angekommen sind, sorgte für einen selten gewordenen Freudenausbruch in der ukrainischen Hauptstadt, mit Musik in den Straßen und Hupkonzerten, berichtete die Nachrichtenagentur weiter. Feiernde zogen am Freitagabend (11. November) in ukrainische Flaggen eingehüllt zum Maidanplatz, umarmten einander und ließen Sektkorken knallen, hieß es.

Außerdem riefen Menschen immer wieder die Nummern der ukrainischen Armee-Brigaden, die nach neun Monaten russischer Besatzung als erste Cherson eroberte. Ähnlich sei die Lage in den befreiten Gebieten. Der Befehlshaber einer Sanitäter-Einheit räumte zwar ein, dass es in der Region sicherlich auch Menschen gebe, die den russischen Rückzug bedauerten. Zum Glück habe er solche aber noch nicht getroffen.

Aufnahme vom 11. November: Menschen in Kiew feiern den Rückzug der russischen Truppen aus Cherson. © Genya Savilov/AFP

Wird Cherson zur Todesfalle? Selenskyj-Berater warnt

Erstmeldung vom 13. November: Kiew/München - Der russische Rückzug aus Cherson befeuert Wolodymyr Selenskyj. „Wir vergessen niemanden, wir werden niemanden zurücklassen“, sagte der ukrainische Präsident in seiner Videoansprache vom 12. November. Doch einer seiner engen Berater warnt vor einer „Todesfalle“ in der Region.

Selenskyj-Berater zur Lage in Cherson: „Müssen vorsichtig sein“

Aufnahme aus Cherson vom 12. November: Ein Mann überprüft einen von den Russen zerstörten Panzer. © Celestino Arce Lavin/dpa

„Die Russen versuchen, dort eine Todesfalle zu errichten. Sie verminen Straßen, Häuser, Abwasserkanäle. Am anderen Ufer des Dnipro steht russische Artillerie in Position und könnte die Stadt in Schutt und Asche legen. Wir müssen vorsichtig sein“, sagte nun Mychajlo Podoljak zum Portal t-online.de.

Minen in Cherson: Selenskyj berichtet von 2000 Sprengsätzen

Tatsächlich haben laut Selenskyj ukrainische Sicherheitskräfte mit der Räumung von Minen in der Region begonnen. 2000 Sprengsätze seien bereits entschärft worden. Selenskyj berichtete von massiven Zerstörungen in der Region. „Vor der Flucht aus Cherson haben die Besatzer die ganze kritische Infrastruktur zerstört - Kommunikation, Wasserversorgung, Heizung, Strom.“

Nach Abzug von Putin-Militär: Cherson empfängt wieder ukrainisches TV

In der Stadt Cherson war nach acht Monaten russischer Besatzung wieder ukrainisches Fernsehen zu empfangen. Der regionale Energieversorger teilte mit, er arbeite an einer Wiederherstellung der Stromversorgung. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Russland unter Kremlchef Wladimir Putin hatte das Gebiet Cherson kurz nach seinem Überfall auf die Ukraine weitgehend erobert und im September - ebenso wie die Gebiete Saporischschja, Luhansk und Donezk - völkerrechtswidrig annektiert. (frs mit AFP-Material)