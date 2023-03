Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe in Bachmut – Wagner-Chef Prigoschin nennt Lage „sehr schwierig“

Von: Moritz Serif, Nadja Austel, Nail Akkoyun

Kiew plant Berichten zufolge eine großangelegte Gegenoffensive. In Bachmut halten die Kämpfe weiter an. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 13. März, 05.00 Uhr: In der strategisch wichtigen Stadt Bachmut stemmen sich ukrainische Einheiten weiter gegen russische Angreifer. Feindliche Infanterie habe unterstützt von Artillerie einen Stützpunkt der ebenfalls in Bachmut kämpfenden Grenzschutztruppen gestürmt, teilte die ukrainische Armee mit. Die Angreifer seien auch mithilfe von Granatwerfern zurückgedrängt worden. Kiew unterstrich noch einmal die Bedeutung der Schlacht um Bachmut. Wichtige russische Kräfte und Reserven würden so gebunden und erlitten erhebliche Verluste, hieß es. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, sprach von einer „sehr schwierigen“ Lage.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin: Seine Methoden sind umstritten. © IMAGO/Konkord Company Press Service

Ukraine-Krieg: Widerstandsbewegung sprengt Eisenbahnlinie in russisch besetztem Gebiet

Update vom 12. März, 22.57 Uhr: Mitglieder der ukrainischen Widerstandsbewegung Atesh haben einen Abschnitt der Eisenbahnlinie zwischen den Siedlungen Abrykosivka und Radensk im russisch besetzten Gebiet von Cherson gesprengt. Das berichtet Atesh via Telegram. Demnach leisten sie „in den vorübergehend besetzten Gebieten weiterhin Widerstand gegen die Besatzer.“ Das Nationale Widerstandszentrum der Ukraine dankte Atesh und der Bevölkerung vor Ort für die Bereitstellung von Informationen über die Bewegungen und Standorte des russischen Militärs und seiner Ausrüstung.

In der ukrainischen Oblast Mykolaiw ist ein 13-jähriger Junge verletzt worden, nachdem er auf einen unidentifizierten Sprengkörper getreten war. Das berichtete der Polizeichef der Oblast via Telegram. Er habe „Sprengstoffwunden, Schrapnellwunden am Körper und an den Gliedmaßen erlitten.“ Der Teenager wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Heimatdorf lag vor der Befreiung Chersons nur wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt. Als Folge des russischen Krieges in der Ukraine ist ein Minenfeld mit einer Fläche von 250.000 Quadratkilometern entstanden, das „derzeit das größte Minenfeld der Welt“, wie Ministerpräsident Denys Shmyhal im Januar erklärte.

Ukraine-Krieg: Explosionen in Mariupol – Russische Kampfjets steigen auf

Update vom 12. März, 16.15 Uhr: In einer Mitteilung erklärte das russische Verteidigungsministerium, dass man weiterhin mit aller Kraft „Militäroperationen“ in der ostukrainischen Regionen Donezk durchführen werde. „In Richtung Donezk wurden im Laufe des Tages mehr als 220 ukrainische Soldaten, ein Schützenpanzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, sieben Fahrzeuge und eine Haubitze D-30 zerstört“, zitierte Reuters das Ministerium. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht.

Ein militärischer Mitarbeiter entschärft auf einem Minenfeld nach den Gefechten eine Mine. (Archivbild) © Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Mehrere Explosionen in Mariupol

Update vom 12. März, 15.20 Uhr: In der Gegend rund um die ostukrainische Großstadt Mariupol soll es zu mehreren Explosionen gekommen sein. Dies berichtet unter anderem Petro Andriuschtschenko, ein Berater des ukrainischen Bürgermeisters, auf Telegram. „Explosionen in der Gegend von Mariupol in Richtung des Dorfes Sartana. Nach den Explosionen schickten die Besatzer ihre Flugzeuge in den Himmel“, schrieb Andriuschtschenko. Ob die russische Armee damit auf Angriffe der ukrainischen Streitkräfte reagiert, ist bisher unklar.

Ukraine-Krieg: Entsteht bald eine Belarus-Front?

Update vom 12. März, 14.10 Uhr: Serhiy Nayev, Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, hat erklärt, dass man weiterhin eine von Belarus aus gestartete Invasion der russischen Armee befürchte. Zuletzt sei „die Gefahr einer feindlichen Bodeninvasion aus dem Norden gering“ gewesen, doch nun gebe es „Informationen, dass Zeltlager auf vier Truppenübungsplätzen auf belarussischem Territorium verbleiben, um zusätzliche Kräfte aufzunehmen“.

Man beobachte die Situation zusammen mit dem staatlichen Grenzschutz, wird Nayed von der Ukrainska Pravda zitiert. „Derzeit ist die Lage stabil und unter Kontrolle“, fügte er hinzu.

Ukraine-Krieg: Russland startet neue Angriffe auf zahlreiche Gebiete

Update vom 12. März, 12.30 Uhr: Ukrainischen Angaben zufolge hat die russische Armee die Städte Slowjansk im Donbass sowie Otschakiw im Süden des Landes attackiert. Fahrzeuge und Wohnhäuser seien in Brand geraten, darüber hinaus sei auch das Schienennetz in Slowjansk beschädigt worden. Todesopfer gibt es aktuellen Erkenntnissen zufolge allerdings nicht.

Update vom 12. März, 11.25 Uhr: Das ukrainische Militär hat Samstag über 92 russische Angriffe in fünf Gebieten zurückgeschlagen, so der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in seiner Morgenbesprechung, wie die Kyiv Independent berichtet. Dem Bericht des Generalstabs zufolge konzentrieren die russischen Streitkräfte ihre Bemühungen auf Offensiven in Richtung Lyman, Bachmut, Awdijwka, Marjinka und Schachtarsk in der Oblast Donezk.

Ukraine-Krieg: Kuleba will von Bachmut-Rückzug nichts wissen

Update vom 12. März, 09.45 Uhr: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat sich zum Kampf um Bachmut und erklärt, dass man die Kleinstadt nicht aufgeben wolle: „Wenn wir uns aus Bachmut zurückziehen würden, was würde das ändern? Russland würde Bachmut einnehmen und dann seine Offensive gegen Tschassiw Jar fortsetzen, sodass jede Stadt hinter Bachmut das gleiche Schicksal erleiden könnte.“

Auf die Frage, wie lange die ukrainischen Streitkräfte durchhalten könnten, lehnte er eine konkrete Antwort ab und verglich sie mit Menschen, die ihr Haus gegen einen Eindringling verteidigen, der versucht, sie zu töten und alles mitzunehmen, was sie besitzen.

Ukraine-Krieg: Kiew bereitet offenbar Gegenoffensive vor

Update vom 12. März, 08.25 Uhr: Das ukrainische Militär bereitet sich offenbar auf eine bevorstehende Gegenoffensive vor. Ein hochrangiger Kommandeur erklärte, die anhaltende Verteidigung von Bachmut angesichts der heftigen und anhaltenden russischen Angriffe sei notwendig, um „Zeit zu gewinnen“ für diesen Vorstoß, wie der Guardian berichtet.

Ukraine-Krieg: Außenminister Kuleba fordert mehr Munition aus Deutschland

Update vom 12. März, 06.15 Uhr: Dmytro Kuleba, Außenminister der Ukraine, fordert von Deutschland eine zügige Lieferung von mehr Munition. „Deutschland könnte wirklich mehr bei der Munition helfen. Mit Artillerie-Munition“, sagte der Minister. Es sei sehr dringend. Auch Wagner-Chef Jewgeni Progischin hatte sich in jüngerer Zeit immer wieder über Munitionsmangel beklagt und vom Kreml Nachschub gefordert.

Ukraine-Krieg: Selenskyj verurteilt „brutale Terrorangriffe“ Russlands

Update vom 11. März, 21.45 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue „brutale Terrorangriffe“ Russlands gegen Städte und Gemeinden in dem Land beklagt. Tag und Nacht gebe es diese Attacken, sagte Selenskyj in seiner am Samstag in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. „Raketen und Artillerie, Drohnen und Mörser - der bösartige Staat nutzt eine Vielfalt an Waffen mit dem einen Ziel, Leben zu zerstören und nichts Menschliches zurückzulassen“, sagte Selenskyj. Russland sei zu „einem Synonym für Terror geworden und wird ein Beispiel sein für Niederlage und gerechte Bestrafung für seinen Terror. Der Kreml kann die Bestrafung nicht stoppen.“

Ukraine-Krieg: Mehr als 152.000 Wohngebäude zerstört

Update vom 11. März, 19.30 Uhr: Laut dem ukrainischen Innenminister Ihor Klymenko hat Russland die Ukraine seit Beginn der Invasion im vergangenen Februar mehr als 40.500 Mal bombardiert. Der Beschuss habe seit Kriegsbeginn über 152.000 Wohngebäude zerstört, sagte Klymenko laut Euromaidan. Zudem wurden bisher knapp 66.300 Strafverfahren wegen Kriegsverbrechen russischer Streitkräfte registriert.

Update vom 11. März, 17.40 Uhr: Die Frühjahrs-Gegenoffensive der Ukraine ist offenbar „nicht mehr weit entfernt“. Dies geht aus den Worten des Kommandeurs der ukrainischen Bodentruppen hervor. Generaloberst Oleksandr Syrskyi betonte auf seinem Telegram-Kanal, dass die Soldaten der Ukraine Zeit gewinnen müssen, um Bachmut weiter zu halten. Oberste Priorität sei nun, die militärischen Reserven aufzustocken, bevor man zum Gegenschlag ausholen könne: „Es ist notwendig, Zeit zu gewinnen, um Reserven zu sammeln und eine Gegenoffensive zu starten, die nicht mehr weit entfernt ist“, so Syrskyi. In Bezug auf die russischen Angriffe auf die Verteidigungsanlagen der Ukraine in Bachmut, sprach der Generaloberst von einer „ordentlichen Abfuhr“.

Update vom 11. März, 15.38 Uhr: Die Truppen der russischen Söldnertruppe Wagner befinden sich nach Angaben ihres Chefs nahe dem Zentrum der heftig umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut. „Dies ist das Gebäude der Stadtverwaltung, das ist das Zentrum der Stadt“, sagte Jewgeni Prigoschin in einem am Samstag im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Video.

Ukraine-Krieg: Russland startet wütende Angriffe auf Cherson

Update vom 11. März, 13.19 Uhr: Bei einem russischen Angriff in der südukrainischen Stadt Cherson sind nach Angaben der dortigen Behörden mindestens drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Angriff habe sich auf einer Straße ereignet, die Cherson mit Mykolajiw verbindet, teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Olexander Prokudin, am Samstag im Onlinedienst Telegram mit. Der Rettungseinsatz vor Ort laufe noch.

Ukraine-Krieg: Russland hat Ost-Bachmut nahezu komplett eingenommen

Update vom 11. März, 11.05 Uhr: Der Osten der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut ist nach Einschätzung britischer Militärexperten inzwischen größtenteils unter Kontrolle der russischen Söldnertruppe Wagner. Der Fluss Bachmutka, der durchs Stadtzentrum fließt, sei nun die Frontlinie, hieß es am Samstag in einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Ukraine-Krieg: Kiew verrät Details über Gegenoffensive

Update vom 11. März, 08.55 Uhr: Die Ukraine hat Pläne für ihre Gegenoffensive im Krieg gegen Russland veröffentlicht. „Wir haben es nicht eilig, wir werden uns in den nächsten zwei Monaten reorganisieren. Wir werden die Russen in Bachmut müde machen und uns dann auf andere Gebiete konzentrieren“, sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak gegenüber La Stampa.

Ukraine-Krieg: Gibt es schon bald Kampfjet-Hilfe aus Norwegen?

Erstmeldung vom 11. März: Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Norwegen als besonderen europäischen Verbündeten in Sachen Militärhilfe vor der Frühjahrsoffensive gegen Russlands Angriffskrieg gelobt. Norwegen setze ein Beispiel mit seiner Unterstützung des Kampfes von sieben Milliarden Dollar (6,58 Milliarden Euro) in den nächsten fünf Jahren, sagte Selenskyj in einer am Freitagabend (10. März) in Kiew verbreiteten Videobotschaft nach einem Treffen mit Oslos Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram. Er sagte weiter, dass sich andere Länder an Norwegen ein Beispiel nehmen sollten.

Minister Gram sagte, dass Norwegen Achtung habe vor dem Verteidigungskampf der Ukraine sowie vor den Opfern. Norwegen werde das Land so lange unterstützen wie nötig. Dank Norwegen habe die Ukraine ihre Luftverteidigung, Artillerie und andere Bereiche ausgebaut, sagte Selenskyj. Es seien Schritte besprochen worden, um die Verteidigungsoffensive der Ukraine in diesem Frühjahr zu einem Erfolg zu machen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj lobt Norwegen – Leopard-Panzer für Kiew

So sei mit Norwegen auch die Möglichkeit einer Ausbildung für Piloten an westlichen Kampfjets besprochen worden, sagte Selenskyj. Die Ukraine fordert Kampfflugzeuge als dringende Voraussetzung, um Russland zu besiegen. Bisher gibt es aber keine Kampfjet-Zusage. Russland warnt vor einer solchen Lieferung, weil dies laut Moskau eine direkte Beteiligung der Nato-Staaten am Krieg bedeute.

Das skandinavische Nato-Land Norwegen wird der Ukraine acht Leopard-2-Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Hinzu kommen bis zu vier Begleitfahrzeuge sowie Mittel für Munition und Ersatzteile. Deutschland etwa will 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 an die Ukraine liefern. Norwegen hatte Anfang Februar zudem bekannt gegeben, 54 neue Leopard-Panzer vom deutschen Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann zu beschaffen, mit der Option auf weitere 18. (nak/dpa)