Russlands Armee steckt im Ukraine-Krieg fest - Raketen gehen offenbar aus: „Schwierige Situation“

Von: Astrid Theil

Im Osten der Ukraine sollen russische Truppen zurückgedrängt worden sein. Russland steht laut Geheimdienst-Informationen vor massiven Problemen.

Gebietsgewinne in Donezk: Russische Truppen konnten laut dem ukrainischen Militärkommando vereinzelt zurückgedrängt werden.

Russische Truppen konnten laut dem ukrainischen Militärkommando vereinzelt zurückgedrängt werden. Russische Armee unter Druck: Laut ukrainischen Geheimdiensten verfügt Russland nur noch über einen Bruchteil seines Raketen-Arsenals.

Laut ukrainischen Geheimdiensten verfügt Russland nur noch über einen Bruchteil seines Raketen-Arsenals. Dieser News-Ticker zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Erstmeldung vom 28. August: Kiew - In der Region Donezk soll es der ukrainischen Armee gelungen sein russische Truppen rund um die Orte Soledar, Zaitseve und Mayorsk zurückzudrängen. Dies berichtete zuletzt der britische Guardian unter Berufung auf das Militärkommando der Ukraine.

Donezk: Ukraine verzeichnet militärische Erfolge

Das britische Verteidigungsministerium meldete derweil basierend auf Informationen ihrer Geheimdienste, dass Russland versuche, im Osten stärkeren Druck auf die ukrainischen Truppen auszuüben. Auf diese Weise sollen die Offensiven der Ukraine im Süden des Landes ausgebremst werden.

Im Süden der Ukraine soll es den ukrainischen Truppen laut Kiew gelungen sein, ein Luftabwehrsystem in der Region Cherson zu zerstören. Außerdem blieben zwei wichtige Brücken in der Region Cherson wegen fortwährenden Beschusses für die russischen Truppen unbenutzbar.

Russland unter Druck: Waffen-Arsenal wird weniger

Nach Informationen ukrainischer Geheimdienste stehe die russische Armee nach wochenlangen schweren Beschuss außerdem vor massiven Problemen: Im Vergleich zum Kriegsbeginn verfüge Russland nur noch über 45 Prozent seines Raketen-Bestands. Das berichtet der Kyiv Independent. Russland habe eine „schwierige Situation“ bei seinen Kalibr-Raketen, wird Vadym Skibitskyi vom ukrainischen Geheimdienst zitiert. Außerdem verfüge Russland nur noch über „ungefähr 20 Prozent oder weniger“ seiner Iskander-Raketen.

Auch das amerikanische Institute for the Study of War (ISW) erwartet einen militärischen Stillstand: Zum ersten Mal seit dem 18. August meldeten die russischen Streitkräfte keine Gebietsgewinne. (at/dpa)