Aktivist will Lindner bloßstellen und blamiert sich: „Sie haben verloren“

Bei einem Bürgerdialog mit Christian Lindner will ein Aktivist die Veranstaltung kapern. Der Finanzminister reagiert genervt – und schlussendlich souverän.

Münster – Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt sich seit geraumer Zeit gegen die ein oder andere Forderung auf und macht sich damit nicht überall beliebt. So sprach sich der Parteichef der Liberalen mehrfach gegen weitere Gelder für die Aufnahme von Geflüchteten aus – erst im April hatten die Länder und Kommunen weitere Finanzmittel vom Bund gefordert. Außerdem wies Lindner am Mittwoch (31. Mai) die Bundesministerien an, radikale Sparmaßnahmen vorzunehmen.

Einen Tag später, am Donnerstag (1. Juni), trat Lindner in einen Bürgerdialog in Münster, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen stellen konnten. Es dauerte jedoch nur 15 Minuten, ehe die Veranstaltung drohte, abgesagt werden zu müssen. Als es um das Thema Migration ging, ergriff ein junger Mann – bekleidet mit einem mit „Schnauze Christian, Grenzen öffnen“-Shirt – das Wort.

„Da das jetzt hier nicht mehr die Veranstaltung von Herrn Lindner ist, einmal kurz der Hinweis: Man kann nicht sparen und dann sagen, ‚ja okay, wir können nicht so viele Menschen retten‘. Also ich würde sagen, Herr Lindner, Sie können jetzt nachhause gehen, wir übernehmen hier den Laden für heute“, sagte der Aktivist. Inzwischen kursiert das Video unter anderem auf Twitter.

+ Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf einer Veranstaltung der Sparkasse in Hannover. © Xander Heinl/Imago

„Die können jetzt gerne applaudieren“: Lindner beruft sich auf die Demokratie

Der Finanzminister zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt und betonte, dass er dem Mann „zwei Minuten“ Redezeit eingeräumt hatte. Als der Aktivist konterte, dass ihm das egal sei und er das Mikrofon halte, und nicht Lindner, wurde der Politiker laut. „Wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, dann machen wir jetzt Demokratie“, rief Lindner. „Alle, die der Meinung sind, Sie haben die Veranstaltung übernommen, die können jetzt gerne applaudieren“, fügte er hinzu. Was folgte, war verhaltener Applaus von wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

„Jetzt die Gegenprobe“, sagte Lindner, ehe es Beifall klatschte. „Sie haben verloren“, sagte er daraufhin dem Mann. Als Sicherheitskräfte den Aktivisten im Anschluss hinausbefördern wollten, berief sich der Mann auf seine versprochene Redezeit. Lindner erinnerte den Mann daran, dass er sich selbst als „Lügner“ betitelte und er seine Chance verwehrt hätte. „Das haben wir gemeinsam: Wir sind beide Lügner“, entgegnete der Aktivist, der sein Gesicht mit einer Corona-Schutzmaske verdeckte.

Lindner, inzwischen sichtlich gereizt, rief „nur weil sie laut sind und sich der Gewalt bedienen, haben Sie nicht recht“ und blickte dabei in die Zuschauerreihen. „Nicht schreien, Christian“, sagte der Aktivist in ruhigem Ton, ehe sich das Gespräch wieder erhitzte. „Ich schreie nur, weil sie Gewalt genutzt haben“, sagte der Finanzminister, ehe der Mann der Veranstaltung im Bürgerhaus Bennohaus verwiesen wurde. Auf welche Gewalt Lindner hier anspielte, ist unklar.

Zoff mit Finanzminister: Linke Gruppierung wollte Lindner-Veranstaltung stören

Nach dem Tumult besann sich Christian Lindner wieder auf den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dabei bemühte sich der FDP-Chef, sich volksnah zu geben und ging mehrfach auf seine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu. Dabei ging es um Themen wie den Ukraine-Krieg, die Inflation sowie E-Fuels und den Klimawandel. Der Veranstaltung waren Proteste vorausgegangen, bei den Demonstrantinnen und Demonstranten mit Plakaten auf die Klimaziele aufmerksam machten.

Der mutmaßliche Verursacher des Streitgesprächs meldete sich im Anschluss beim Radiosender Antenne Münster. Als Teil der „Busters“, einer linken Gruppierung aus Münster, habe er zusammen mit dem Bündnis „Lindner verspeisen“ versucht, die Veranstaltung zu stören. In einem Statement, welches die Aktivistinnen und Aktivisten gegenüber dem Radiosender abgeben, argumentierten sie, dass es dem Finanzminister „sichtlich schwerfiel, die Fassung zu wahren“. Auf „seine bekannten Gesprächsstrategien“ habe man sich gar nicht erst eingelassen. (nak)

