Seehofer verteidigt Söders Entscheidung im Fall Aiwanger – und zweifelt Beweislage an

Von: Bona Hyun

Ministerpräsident Söder erntet viel Kritik für seine Entscheidung, Aiwanger im Amt zu lassen. Nun springt Vorgänger Seehofer seinem CSU-Parteifreund bei.

München – Die Reaktionen auf Markus Söders (CSU) Entscheidung, seinen Vize Hubert Aiwanger im Amt zu behalten, fallen harsch aus. Vor allem Grünen und SPD verurteilten den Umgang Söders mit der Flugblatt-Affäre nochmals und verübten scharfe Kritik. Rückenwind bekommt der bayerische Ministerpräsident von Unionschef Friedrich Merz (CDU) – und nun auch vom Ex-Ministerpräsidenten Horst Seehofer.

Söder hält an Aiwanger fest – Seehofer verteidigt Entscheidung trotz Flugblatt-Affäre

„Bei der Gesamtlage war das eine richtige Entscheidung von Söder“, sagte Seehofer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „In einem Rechtsstaat muss für einen Vorwurf auch ein Beweis erbracht werden. Das war aber nicht der Fall.“ Ähnlich hatte der bayerische Ministerpräsident argumentiert, als er auf einer kurzfristigen Pressekonferenz seine Entscheidung mitteilte. „Ein Beweis jedoch, dass er das Flugblatt verfasst oder verbreitet hat, gibt es bis heute nicht, dagegen steht seine ganz klare Erklärung, dass er es nicht war“, führte Söder als einer der Begründungen an.

Fall Aiwanger: Seehofer unterstützt Söders Entscheidung. © Peter Kneffel/dpa (Archivbild)

Auch Friedrich Merz lobte Söder für die Aufarbeitung der Flugblatt-Affäre. Söder habe in den vergangenen Tagen eine verdammt schwierige Aufgabe gehabt, und die habe er „bravourös“ gelöst, sagt Merz beim Volksfest Gillamoos: „Sehr gut, genauso war’s richtig, das so zu machen.“ Im Gegensatz zu Merz ließen Söder und Aiwanger die Flutblatt-Affäre bei ihren Reden beim Gillamoos komplett unerwähnt.

Fall Aiwanger bleibt beim Gillamoos unerwähnt – Kritiken werden lauter

Laut einer Umfrage befürworten 58 Prozent der Deutschen ebenfalls die Entscheidung von Bayerns Ministerpräsident, seinen Vize Hubert Aiwanger trotz der Flugblatt-Affäre im Amt zu belassen. 34 Prozent sind der Meinung, Söder hätte Aiwanger entlassen sollen, wie eine Forsa-Umfrage für den Stern ergab.

Die Ampel-Regierung gibt sich derweil nicht zufrieden mit Söders Entscheidung. Die Affäre um den bayerischen Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger schadet nach Ansicht der SPD-Chefin Saskia Esken dem Ansehen ganz Deutschlands. „Der Schaden für Bayern und für Deutschland ist immens“, sagte sie am Montag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten, an Aiwanger festzuhalten, sei sehr offensichtlich wahlkampfstrategisch getragen. Auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) erneuert seine Kritik an Söders Entscheidung. „Ich halte das für eine Fehlentscheidung von Markus Söder“, sagte der Minister im „newstime-Spezial“-Interview. Er „bedauere“ den Beschluss des CSU-Chefs.

Aiwanger bestreitet Vorwürfe um antisemitisches Flugblatt

Aiwanger hat bislang alle Vorwürfe um die Flugblatt-Affäre zurückgewiesen und sich in einem Statement entschuldigt. Stattdessen erklärte Aiwangers Bruder Helmut, er sei es gewesen. Zwar besagen Aussagen von Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrerinnen und Lehrern, dass Hubert Aiwangers Verhalten in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre den Schluss nahelegte, er sympathisiere mit dem Nationalsozialismus. So habe Aiwanger etwa den Hitlergruß gezeigt. Doch kann er sich daran nach eigener Aussage nicht erinnern.

Auch in seinen Antworten auf Söders 25 Fragen streitet Aiwanger ab, das Flugblatt verfasst zu haben. „Ich war an der Erstellung des Flugblatts nicht beteiligt“, so Aiwanger. Die Frage, ob er das Flugblatt weiterverbreitet habe, verneint er nicht, sondern verweist ebenfalls auf eine fehlende Erinnerung an Details. (bohy)