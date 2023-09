Aiwanger im Bierzelt nicht im „Beichtstuhl“: Flugblatt-Streit tobt bei „Anne Will“ weiter

Von: Bona Hyun

Fraktionsvorsitzender Streibl verteidigt Aiwanger bei „Anne Will.“ Seine Reaktion auf Aiwangers Umgang mit der Flugblatt-Affäre sorgt für Wirbel.

Berlin – Über den Fall Aiwanger ist offenbar längst noch nicht alles gesagt: In ihrem ARD-Talk greift auf Sonntagabend (10. September) auch Anne Will das Thema Flugblatt-Affäre und die Antisemitismus-Vorwürfe gegen den Freie-Wähler-Chef auf.

Es geht unter anderem um die Frage, wie groß der Schaden für die politische Kultur in Deutschland ist. Freie-Wähler-Kollege und Landtags-Fraktionschef Florian Streibl ergriff einmal mehr für Aiwanger Partei – und irritierte besonders mit einer Aussage.

Bei „Anne Will“: Aiwanger-Parteifreund Streibl rechtfertigt Umgang mit Flugblatt-Affäre

Streibt räumte zunächst im Fall Aiwanger ein: „Abgehakt ist dieses Thema nicht, es sind Verletzungen entstanden.“ Aiwanger müsse das Gespräch mit jüdischen Betroffenen suchen – allerdings nicht bei Wahlkampfauftritten. „Das Bierzelt ist kein Beichtstuhl, sondern der Beichtstuhl ist woanders“, betonte Streibl. Der Wahlkampf sei „die Erklärung dafür, dass man sich nicht ins Bierzelt hinstellt und Asche auf sein Haupt streut“.

Will reagiert fassungslos: „Wirklich, Herr Streibl? Sie behaupten, die Freien Wähler sind das Bollwerk gegen den Antisemitismus, dann sind die das doch auch im Bierzelt, oder nicht?“ Streibl ruderte schnell zurück: „Also ich bin‘s“. Trotzdem bestätigte er Will, im Bierzelt werde er sich nicht gegen Antisemitismus und Fremdenhass einzusetzen. „Wirklich? Da reden sie antisemitisch?“, hakte Will nach. Daraufhin Streibl: „Nein, um Gottes willen. Also das muss ich mir nun wirklich verbitten, so eine boshafte Unterstellung.“

Streibl ging in seiner Verteidigung seines Parteivorsitzenden zudem noch weiter: „Was das mit einer Familie macht – das macht eine Familie fertig! “ Schon bei einer Landtags-Sondersitzung zur Causa Aiwanger hatte er sich ähnlich geäußert. Auch den Vorwurf der Schmutzkampagne, den Aiwanger der Presse macht, könne er zumindest nachvollziehen, sagte er nun: „Dass das wirkt wie eine Kampagne, kann ich nachvollziehen.“ Streibl betonte: „Ich kenne diesen Menschen seit 15 Jahren, diesem Menschen glaube ich!“

Aiwangers Parteikollege Streibl verteidigt seinen Chef in der Anne Will-Sendung – und irritiert die Moderatorin. © Wolfgang Borrs/Sven Hoppe/dpa

Aiwanger-Schmutzkampagne? Chefreporter rügt bei Anne Will „Unsinn“

Mit dem Vorwurf, eine Kampagne gegen Aiwanger gestartet zu haben, konfrontierte Streibl ebenfalls den Chefreporter der Süddeutschen Zeitung (SZ), die die Causa Aiwanger ins Rollen gebracht hatte. „Es gab Medien, die diese Information auch hatten und nichts geschrieben haben. Man hätte es zu einem anderen Zeitpunkt bringen können – wir befinden uns in einem Wahlgang.“ Roman Deininger antwortete: „Dass in einer Kampagne die Freien Wähler geschwächt und die Grünen vorgeschoben werden sollten, ist einfach ein Schmarrn.“

Der Chefreporter ordnete ein, er halte Aiwanger „nicht für einen Antisemiten, aber er hat die demokratische Reife vermissen lassen“. Wills Vorwurf, die SZ habe „keine Beweise, keinen echten Beleg“ gehabt, ließ Deininger nicht gelten: „Die Kollegen haben sauber gearbeitet. Die presserechtlichen Voraussetzungen waren erfüllt, das öffentliche Interesse war auch da.“

Flugblatt-Affäre um Aiwanger – Söder und Aiwanger schweigen weiterhin zum Thema

Aiwanger hat bislang alle Vorwürfe zurückgewiesen und bestreitet, in seiner Jugendzeit ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben. Sein Bruder behauptete derweil, der Verfasser des Flugblattes zu sein. Auf Markus Söders 25 Fragen zur Flugblatt-Affäre verwies Aiwanger auf fehlende Erinnerungen bestimmter Details hin.

Auch wenn sich der CSU-Chef nicht zufrieden mit allen Antworten auf die 25 Fragen zeigte: Söder hielt an Aiwanger fest. Aiwanger habe sich entschuldigt und sich vom Pamphlet distanziert, erklärte er.

Für Söder und Aiwanger war das Thema somit offenbar abgeschlossen. Doch während der Ministerpräsident und sein Vize weiterhin zum Thema schweigen, dürfte das öffentliche Interesse noch nicht abgeklungen sein – gerade mit Blick auf die Bayern-Wahl im Oktober. Denn die Freien Wähler legen in aktuellen Umfragen deutlich zu. Womöglich gerade wegen des Wirbels um Aiwanger. (bohy)