„Widerspricht der Fürsorgepflicht“: Die Linke fordert Festhalten an Nachtflugverbot in Hamburg

Von: Marcel Prigge

Aufgrund der Militärübung „Air Defender 2023“ ist das Nachtflugverbot am Flughafen in Hamburg gelockert worden. Das kritisiert die Links-Fraktion. Die Partei fordert ein Festhalten an der Einschränkung.

Hamburg – Die Militärübung Air Defender 2023, an der lauf Angaben der Bundeswehr rund 10.000 Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt sind, hat am Montag, 12. Juni, auch im Norden Deutschlands begonnen. Aufgrund dessen hat die Stadt Hamburg das Nachtflugverbot am Flughafen Hamburg gelockert. Die Hamburger Linke kritisiert das Vorgehen und fordert ein uneingeschränktes Festhalten am Verbot auch während des Manövers.

Kritik an Lockerung des Nachtflugverbots in Hamburg: „Widerspricht der staatlichen Fürsorgepflicht“

Wie Stephan Jersch, umweltpolitischer Sprecher der Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, in einer Pressemitteilung erklärt, müssten die Anwohner bereits seit Jahren bei Flugverspätungen und dem daraus resultierendem Lärm in der Nacht hinter den Interessen der Fluggesellschaften zurückstehen. „Das hat auch gesundheitliche Folgen und widerspricht der staatlichen Fürsorgepflicht. Jetzt auch noch die ohnehin zu kurze Nachtruhe zur Disposition zu stellen, ist ein Affront“, wird Jersch zitiert.

Das Nachtflugverbot am Hamburger Flughafen ist gelockert worden. Der Grund: Die Militärübung Air Defender 2023. Die Linke kritisiert das Vorgehen. © Imago

Er fordert deshalb ein uneingeschränktes Festhalten am Nachtflugverbot und kritisiert die bisherigen Planungen. Jersch: „Wenn es bisher seitens der NATO, der Bundesregierung und den Fluggesellschaften nicht gelungen ist, einen Notfallplan für die Zeit des Manövers zu erarbeiten, dann dürfen das jetzt nicht die ohnehin lärmbelasteten Menschen, die am Flughafen wohnen, ausbaden müssen.“

Nachtflugverbot in Hamburg gelockert: mit Ausnahmegenehmigung auch Flüge bis 1 Uhr möglich

Begründet wird die Lockerung wegen möglicher Behinderungen des zivilen Flugverkehrs. Nach Angaben der Umwelt- und Wirtschaftsbehörde können für die Zeit der Übung vom 12. bis zum 16. Juni und vom 19. bis zum 23. Juni auf Antrag Ausnahmegenehmigungen für verspätete Flüge bis 1 Uhr erteilt werden, sofern die Verspätungen durch die Übung verursacht wurden. Normalerweise gilt das Nachtflugverbot am Hamburger Flughafen zwischen 23 und 6 Uhr.

Ein Sprecher der deutschen Luftwaffe bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Auftakt der Übung im Nordwesten am Montagmorgen. In Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein seien die ersten Maschinen gestartet. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt. Darunter sind 70 Maschinen aus Deutschland.