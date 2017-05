Affäre Franco A.: Ministerium sagt Fototermin mit von der Leyen ab

Berlin - Die Aufklärung der Affäre um den rechtsextremen Bundeswehroffizier Franco A. soll im Verteidigungsministerium hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat einen für Donnerstagnachmittag anberaumten Fototermin vor dem Treffen mit 100 Generälen und Admiralen absagen lassen. Grund sei, dass es sich um eine interne Veranstaltung handele, begründete ein Sprecher die Entscheidung. Zuvor hatte das Ministerium Journalisten für Auftaktfotos des Treffens geladen. Die Opposition wirft von der Leyen bei der Aufklärung des Falls Inszenierung vor.

Von der Leyen (CDU) will sich am Nachmittag in Berlin mit rund 100 Generälen und Admiralen treffen. Hintergrund ist die Affäre um den rechtsextremen Bundeswehroffizier Franco A. Der 28-jährige Deutsche, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte, steht im Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben. Geklärt werden soll bei dem Treffen, weshalb Informationen zu Verfehlungen an einzelnen Bundeswehrstandorten zuletzt mehrfach nicht nach oben gemeldet wurden und auch der Militärgeheimdienst nicht frühzeitig informiert wurde.

Generalinspekteur kündigt Klärung auf höchster Ebene an

Generalinspekteur Volker Wieker hat nach dem Versagen von Dienstvorgesetzten im Fall des rechtsextremen Bundeswehr-Offiziers eine Klärung auf höchster Ebene angekündigt. „Es geht nicht um einen Generalverdacht, sondern um die ganz berechtigte Sorge, dass all die Selbstreinigungsmechanismen (...) nicht so zur Wirkung gelangen, wie wir uns alle das wünschen“, sagte Wieker am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will sich am Nachmittag in Berlin mit rund 100 Generälen und Admiralen treffen.

Nach den Worten Wiekers soll unter anderem geklärt werden, inwieweit ein „falsch verstandener, übertriebener Korpsgeist“ Ursache für das Verschweigen von Missständen in der Truppe sein könnte. Auch müsse das Loyalitätsverständnis in diesem Zusammenhang hinterfragt werden. „Das müssen wir aufarbeiten und dazu treffen wir uns auch heute Nachmittag im Führungskreis“, sagte Wieker. Er könne nicht sagen, ob der Offizier Teil eines Netzwerkes sei.

