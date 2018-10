Konzept veröffentlicht: AfD will Rentensystem radikal umbauen

In der AfD gibt es ein weiteres Konzept für einen Umbau des Rentensystems, vorgelegt vom Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen. Es sieht einen radikalen Umbau vor.

Das Konzept sehe einen radikalen Umbau des Rentensystems hin zu einer steuerfinanzierten Grundrente vor, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (Montag). Diese Mindestrente solle knapp über der Existenzsicherung liegen. Wer mindestens 25 Jahre lang Beiträge bezahle, erhalte schrittweise höhere Renten, „um ein produktives Arbeitsleben zu belohnen“.

Lesen Sie alles zur Bundespolitik in unserem News-Ticker

Die AfD sucht seit Monaten nach einem Rentenkonzept. Thüringens AfD-Landesvorsitzender und Fraktionschef Björn Höcke hatte im Juni für Aufmerksamkeit gesorgt, als er einen steuerfinanzierten Rentenaufschlag nur für deutsche Beitragszahler vorgeschlagen hatte.

AfD-Frau Weidel freut sich über Meuthen-Papier

Dem „FAZ“-Bericht zufolge sollen nach Meuthens Konzept aber auch Ausländer in Deutschland die Mindestrente erhalten, sofern sie mindestens zwanzig Jahre lang einen „gesellschaftlichen Beitrag“ geleistet haben, etwa durch Steuerzahlungen oder das Erziehen von Kindern. Meuthen wolle zudem die besonderen Rentensysteme von Politikern und das Beamtenpensionssystem abschaffen.

Auch interessant: Diesel-Krise: Auch in dieser deutschen Metropole drohen jetzt Fahrverbote

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sagte der Zeitung, sie freue sich über das Meuthen-Papier, „das eine fruchtbare Rentendebatte in der AfD anstoßen kann“.

Für große Medien-Präsenz sorgt auch gerade das Thema „Viktoria Marinova“. Die bulgarische Journalistin wurde ermordet und vergewaltigt. Sie startet er kurz vorher mit einer neune Talk-Show, die einigen sauer aufgestoßen haben könnte.

Hartmann strebt keine Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen an

Der sächsische CDU-Fraktionschef Christian Hartmann hat im Übrigen klargestellt, dass er keine Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen AfD anstrebt. "Ich habe weder ein Interesse noch das Ziel, mit der AfD zusammenzuarbeiten", sagte Hartmann der "Leipziger Volkszeitung" (Montagsausgabe). Vor knapp zwei Wochen hatte er bei seinem Amtsantritt eine Koalition nicht ausschließen wollen und damit bundesweit für Diskussionen gesorgt.

"Wenn ich sage, dass die AfD zur Landtagswahl unser Hauptgegner sein wird, ist doch klar: Der Begriff Gegner steht nicht für eine gemeinsame Basis und für gemeinsame Ziele", sagte Hartmann nun. Zugleich kritisierte der CDU-Landesfraktionschef die Bundesregierung: "Es wurden Stimmungen der Bevölkerung zu wenig wahrgenommen und reflektiert. In Sachsen können bis heute viele Fragestellungen aus Berlin nicht nachvollzogen werden."

AfD verliert in Umfrage

In einer neuen Umfrage hat die AfD als einzige Partei an Stimmen eingebüßt; sie kommt in dieser Woche auf 14 Prozent (minus 1 Prozentpunkt). Das ergab das „Trendbarometer“, eine Forsa-Umfrage von RTL und n-tv.

Auch das könnte Sie interessieren:

Journalistin vergewaltigt und ermordet - Sie startete gerade eine brisante TV-Talkshow

Melania Trump sorgt mit geschmackloser Kleidung in Afrika für Aufregung

Seehofer erhöht Druck auf Söder - und erteilt Gaulands AfD eine klare Absage

„Haben ihn in kleine Stücke geschnitten“: Krimi um in Istanbul verschwundenen saudischen Regimekritiker

Hitlers Nachfahre schwärmt von Merkel und überrascht mit Trump-Aussage

Angela Merkel lässt Junge Union mit spitzem Zitat auflaufen

So kann man auch die Rente aufbessern:

dpa, afp