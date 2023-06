AfD reitet weiter auf Erfolgswelle: Umfrage sieht Rechtspopulisten bei 20 Prozent

Von: Joshua Eibl

Die AfD hat in jüngsten Umfragen an Zustimmung gewonnen. © Hendrik Schmidt/dpa

Die AfD erreicht ihr höchstes, bisher gemessenes Umfrageergebnis. Jeder Fünfte würde die Partei wählen. Gleichauf mit der Kanzlerpartei SPD, deutlich vor den Grünen.

Berlin – Die AfD setzt ihren Höhenflug weiter fort. In der kürzlichen Insa-Erhebung im Auftrag der Bild-Zeitung kommt die AfD auf 20 Prozent. Es ist der höchste, in einer Insa-Erhebung gemessene Wert. Jeder Fünfte würde die Partei wählen. Damit sind die Rechtspopulisten zweitstärkste Kraft, zusammen mit der SPD und liegt nur sechs Prozentpunkte hinter der beliebtesten Partei in Deutschland, der CDU/CSU. Sie steht aktuell bei 26 Prozent.

Die Grünen erreichen aktuell nur 13 Prozent. Auch der dritte Koalitionspartner kann nicht zulegen: Die FDP verliert einen halben Prozentpunkt und liegt nur noch bei sieben Prozent. Rund zwei Jahren vor der Bundestagswahl steht die Linke bei vier Prozent, Sonstige machen im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte gut und liegen zusammen bei zehn Prozent.

Rekordergebnisse für AfD - erster AfD-Landrat Deutschlands

Die Partei, die in Thüringen vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, gewann zudem am Sonntag ihre erste Landtagswahl - der Rechtsanwalt und Landtagsabgeordnete Robert Sesselmann setzte sich bei der Stichwahl gegen den CDU-Kontrahenten Jürgen Köpper durch. Beim ersten Wahlgang erreichte Sesselmann 46,7 Prozent, CDU-Mann Köpper 35,7 Prozent. Die Grünen, die Linke, SPD und FDP unterstützten den CDU-Kandidaten - geholfen hat dies nicht. Experten erwarten nun weitere Erfolge der rechtspopulistischen Partei in Ostdeutschland.

Deutschlandtrend: AfD wäre zweitstärkste Partei

Bereits in den vergangenen Wochen hatten mehrere Meinungsforschungsinstitute hohe Werte für die AfD gemessen. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend erreichte die Rechtsaußenpartei 19 Prozent und überholte somit die SPD. Damit sinkt die Zufriedenheit mit dem Scholz-Kabinett weiter, die Kanzlerpartei verliert einen Prozentpunkt. Die CDU bleibt bei 29 Prozent. Es handelt sich um den höchsten Wert, den die AfD jemals im Deutschlandtrend erreicht hat.

Unterdessen zeigt sich die AfD inmitten des Höhenflugs ambitioniert und hat angekündigt, einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin bei der nächsten Bundestagswahl aufzustellen.

Hinweis zur Umfrage: Für Bild am Sonntag hat das Meinungsforschungsinstitut INSA 1203 Personen im Zeitraum vom 19. Juni bis zum 23. Juni 2023 befragt. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei +/- 1,53 Prozentpunkten.