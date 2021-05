AfD-Spitzenduo für Bundestagswahlkampf steht: Weidel und Chrupalla setzen sich durch

Nach Mitgliederbefragung

Das Spitzenduo der AfD für die Bundestagswahl: Alice Weidel und Tino Chrupalla (rechts).

Die AfD hat sich auf ein Spitzenduo für den Bundestagswahlkampf geeinigt. Am Dienstagmorgen erklärte die Partei, Alice Weidel und Tino Chrupalla hätten sich in einer Mitgliederbefragung durchgesetzt.

Berlin - Die AfD* zieht mit Fraktionschefin Alice Weidel und Parteichef Tino Chrupalla als Spitzenduo in den Bundestagswahlkampf*. Beide erreichten bei einer Mitgliederbefragung eine Zustimmung von 71,03 Prozent, wie ein Parteisprecher am Dienstagmorgen mitteilte. Sie setzen sich damit gegen ihre Mitbewerber Joana Cotar und Joachim Wundrak durch, die 27,04 Prozent erreichten.

Die rund 32.000 AfD-Mitglieder konnten seit dem 17. März online für ihr bevorzugtes Duo abstimmen. Den Parteiangaben zufolge nahmen 14.815 Mitglieder an der Befragung teil. Dies entsprach einer Beteiligung von 48,14 Prozent. 1,93 Prozent der Abstimmenden votierten mit Nein, 0,58 Prozent enthielten sich der Stimme.

AfD mit Spitzenduo im Bundestagswahlkampf: Chrupalla und Weidel stehen für rechtsnationales Lager

Die beiden Zweierteams stehen für die verschiedenen Strömungen der Partei. Cotar und Wundrak zählen zum Lager um Parteichef Jörg Meuthen, der einen wirtschaftsliberalen und gemäßigteren Kurs vertritt. Das Team aus Chrupalla und Weidel kann auf die Unterstützung des rechtsnationalen Lagers der AfD um den Thüringer Björn Höcke zählen.

Auf Twitter schrieb Meuthen: „Meine Gratulation an Tino Chrupalla und Alice Weidel zur errungenen Spitzenkandidatur zur BTW. Dank zugleich an Joana Cotar und Joachim Wundrak für ihre engagierte Kandidatur.“ Joana Cotar, eine der zwei unterlegenen Kandidaten, schrieb ebendort: „Herzlichen Glückwunsch an Alice Weidel und Tino Chrupalla zur erfolgreichen Wahl zum Spitzenduo der AfD. Und nun gemeinsam in den Wahlkampf!“ (AFP/fmü) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA