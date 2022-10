Spendenaffäre bei der AfD: Neue Spur führt Ermittler in die Schweiz zu einem Milliardär

Von: Jens Kiffmeier

Die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel bezeichnet die Hausdurchsuchung in ihrer Partei als „äußerst ungewöhnliche und äußerst unverhältnismäßige Maßnahme zur Einschüchterung der AfD“. © Sebastian Kahnert/dpa

Bei einer Razzia kassierte das LKA Berlin bei der AfD kürzlich Computer. Es geht um eine dubiose Spendenaffäre. Im Verdacht steht dabei Henning Conle aus der Schweiz.

Update von Dienstag, 11. Oktober 2022, um 15:46 Uhr: Berlin – Neuer Ärger für die AfD: Die Spendenaffäre weitet sich offenbar aus. So sollen die Ermittler der Staatsanwaltschaft jetzt einer neuen Spur nachgehen, die in die Schweiz führt. Das berichtet der Spiegel zusammen mit dem ZDF-Magazin „Frontal“ und Correctiv. Demnach soll die Partei illegale Zuwendungen von dem Milliardär Henning Conle für groß angelegte Aktivitäten in den sozialen Netzwerken erhalten haben.

AfD Spendenaffäre: Nach Razzia gehen Ermittler einer neuen Spur in die Schweiz zusammen

Bereits Ende September hatten die Fahnder vom Landeskriminalamt mehrere Büros und auch die Parteizentrale der AfD durchsucht. Bei der Razzia ging es um den Verdacht der illegalen Parteifinanzierung. Das hatte die Partei selber bekannt gemacht. Bei den Hausdurchsuchungen wurde offenbar auch die Geschäftsräume des Social-Media-Experten der Alternative für Deutschland unter die Lupe genommen.

AfD und die Schweiz: Ermittler verdächtigen bei Spendenaffäre den Milliardär Henning Conle

Der Geschäftsmann aus Aschaffenburg soll die Kampagnen bei Facebook und Twitter gesteuert haben – und dabei aber nicht aus der Parteikasse finanziert worden sein. Stattdessen soll Geld illegal aus der Schweiz geflossen sein, hieß es in dem Medienbericht, der sich auf den Durchsuchungsbeschluss bezieht. Als Geldgeber wird demnach der Milliardär Henning Conle verdächtigt, der über einen Wohnsitz in der Schweiz verfügt.

AfD Niedersachsen: Bei der Landtagswahl feiert die Alternative für Deutschland einen Erfolg – dank Facebook?

Die AfD gilt bei ihren Aktivitäten als besonders erfolgreich. Im Vergleich zu anderen Parteien hat sie auf Plattformen wie Facebook, Twitter oder TikTok die mit Abstand größte Reichweite. Für Aufsehen und Ärger sorgte nun etwa ein Landespolitiker aus dem Thüringer Landesverband, der in Berlin auf dem Holocaust-Mahnmal stolzierte. Bei der Niedersachsen-Wahl 2022 zeigten sich die Auswirkungen der Social-Media-Strategie und der Erfolg der AfD: So verzeichnete die Partei laut dem vorläufigen Endergebnis ein starkes Ergebnis.

Razzia in AfD-Parteizentrale: Ermittler durchleuchten Spendenaffäre

Erstmeldung von 28. September 2022, um 12:11 Uhr: Berlin – Ärger mit der Staatsanwaltschaft: Wegen einer Spendenaffäre hat das Berliner Landeskriminalamt (LKA) die Parteizentrale der Alternative für Deutschland (AfD) durchsucht. Bei der Razzia beschlagnahmten die Ermittler mehrere Computer und Festplatten. Das gab die Partei selber in einer Pressemitteilung bekannt. Im Raum steht der Verdacht auf Verstoß gegen das Parteiengesetz. Die beiden Bundessprecher der Partei, Alice Weidel und Tino Chrupalla, wiesen die Vorwürfe zurück und verurteilten das Vorgehen der Polizei.

Razzia in Parteizentrale der AfD: Ermittler beschlagnahmen in Berlin Computer wegen Spendenaffäre

Den Angaben zufolge waren acht Ermittler des LKA Berlin im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft erhofft sich von der Razzia in der Parteizentrale der AfD neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit der seit Jahren schwelenden Spendenaffäre. So soll die Alternative für Deutschland, die sich immer wieder am Rande eines Parteienverbots bewegt, enge Verbindungen zu dem dubiosen „Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheit“ sowie zu der Schweizer PR-Firma Goal AG unterhalten und von ihr in diversen Wahlkämpfen kräftige Finanzmittel zur Verfügung gestellt bekommen haben. Im Rechenschaftsbericht an den Bundestag soll die Partei dazu zwischen 2015 und 2018 jedoch falsche Angaben gemacht haben, berichtete tagesschau.de unter Berufung auf den Beschluss zur Hausdurchsuchung.

AfD: LKA Berlin führt Verfahren gegen Ex-Parteichef Jörg Meuthen – Durchsuchung soll neue Erkenntnisse bringen

Bereits seit Anfang des Jahres läuft deswegen eine Verfahren der Staatsanwaltschaft gegen den früheren Parteivorsitzenden Jörg Meuthen. Dieser hat sich im Streit über den Rechtsruck der AfD von der Partei mittlerweile getrennt. Wegen des laufenden Verfahrens wurde auch seine Immunität als Europaabgeordneter bereits aufgehoben. Durch die Razzia und die Beschlagnahmung von Computern und Festplatten wollen die Ermittler nun wohl anhand von Meuthens Emails die Verbindung zwischen Partei und Verein nachweisen. Auch Sitzungsprotokolle des Bundesvorstandes stoßen bei den LKA-Fahndern auf Interesse, hieß es laut überseinstimmender Medienberichte.

Hausdurchsuchung auf Bundesgeschäftsstelle: Alice Weidel und Timo Chrupalla weisen Vorwürfe nach Razzia zurück

Im Bundesvorstand sieht man sich allerdings zu Unrecht an den Pranger gestellt. Parteichefin Alice Weidel verurteilte das Vorgehen als „äußerst ungewöhnliche und äußerst unverhältnismäßige Maßnahme zur Einschüchterung der AfD“. Sie witterte eine gezielte Kampagne gegen die Partei. Und auch Bundessprecher Tino Chrupalla zeigte sich verärgert: Man sei zur Kooperation bereit und hätte auf Anfrage die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt, teilte er mit. „Dass jetzt komplette Festplatten, Postfächer und Dateiordner kopiert werden, kann nur als gezieltes Vorgehen zur Einschränkung der Sicherheit und Integrität unserer parteiinternen Daten gewertet werden.“

Trotz Verdacht auf illegale Parteienfinanzierung: AfD gewinnt in Umfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022

Für die AfD kommt die Durchsuchung zu einem schlechten Zeitpunkt. Bei der Niedersachsen-Wahl 2022, die am 8. Oktober stattfindet, steht die Partei derzeit wieder im Wahlkampf. Zwei Wochen vor der Stimmabgabe erlebten die Rechtspopulisten zuletzt in den Umfragen zur Landtagswahl 2022 einen kleinen Aufschwung. Der neuesten Prognose zufolge kann es die AfD bei der Landtagswahl auf rund 8,5 Prozent der Stimmen schaffen. Berichte über illegale Wahlkampfspenden und die AfD-Schattenseiten kann man in der Bundesgeschäftsstelle derzeit deshalb wohl eher nicht gebrauchen.