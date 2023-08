AfD mit Rekordwerten in Umfragen: Hendrik Wüst sieht Schuld bei der Ampel

Von: Maximilian Gang

Laut aktuellen Umfragen wäre die AfD derzeit die zweitstärkste Kraft im Bund. Für Hendrik Wüst ist die Ursache für das Hoch der Rechtspopulisten klar.

Düsseldorf – Noch nie seit ihrer Gründung vor etwa zehn Jahren schnitt die AfD in Umfragen so gut ab wie in diesen Tagen. Bundesweit stehen die Rechtspopulisten bei der klassischen Sonntagsfrage derzeit bei 20 bis 21 Prozent. Wenn am Sonntag dann tatsächlich Bundestagswahl wäre, wäre die umstrittene Partei demnach zweitstärkste Kraft im Bund, hinter der CDU und weit vor den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) glaubt, die Ursache für das Umfragehoch der AfD zu kennen.

Heizungsgesetz, Migration: Hendrik Wüst gibt Bundesregierung Schuld für Umfragehoch der AfD

„Der jüngste Aufschwung der AfD hängt im Wesentlichen mit der Arbeit der Bundesregierung zusammen, zum Beispiel beim Heizungsgesetz, aber auch wegen der ungelösten Migrationsprobleme“, sagte Wüst in einem Interview mit der SZ.

Es ist nicht das erste Mal, dass der NRW-Chef diese beiden Aspekte kritisiert: Schon in den vergangenen Wochen hatte der NRW-Chef klare Worte für den Gesetzesvorstoß von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gefunden. Auch bei Frage des Asyls zeigte sich Wüst nicht einverstanden mit dem Handeln der Bundesregierung. In der Vergangenheit bezeichnete der CDU-Politiker die Arbeit der Ampel gar als „Gefahr für die Demokratie“.

Hendrik Wüst gibt der Bundesregierung die Schuld an dem Umfragehoch der AfD. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Hendrik Wüst über Protestwähler: „Wissen, dass AfD demokratiefeindlich ist“

Durch das Vorgehen der Ampel seien viele Menschen verunsichert worden, sagte der Ministerpräsident. „Steigt der Frust, dann steigt die Zustimmung zur AfD“, sagte Wüst, der als möglicher Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl 2025 gehandelt wird. Zu einem großen Teil seien die AfD-Wähler keine überzeugten Rechtsextremen, so Wüst: „Viele Menschen wissen genau, dass die AfD eine menschenverachtende und demokratiefeindliche Partei ist. Sie nennen sie bei Umfragen aus Protest“. Mit guter Politik sei dieser Teil der Wählerschaft für demokratische Parteien zurückzugewinnen.

Auch in Wüsts Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen konnte die AfD zuletzt vergleichsweise hohe Umfragewerte verbuchen. Doch in den traditionellen Hochburgen der Christdemokraten, wie dem Sauerland, Paderborn oder seiner Heimat Rhede im Kreis Borken nahe Münster, seien die Rechtspopulisten nicht so stark. Besonders in ehemals sozialdemokratischen Hochburgen oder in Regionen, wo es viele Jahre eine starke Wählerenthaltung gab, habe die Partei Wähler gewonnen. (mg)