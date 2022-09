Wegen Spendenaffäre: Razzia in Parteizentrale der AfD

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Muss sich wegen einer Spendenaffäre rechtfertigen: Parteichefin Alice Weidel (AfD). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Hausdurchsuchung bei der AfD: Die Polizei ist bei der Partei angerückt und kassiert Festplatten und Computer. Offenbar geht es um eine Spendenaffäre.

Berlin – Die Berliner Staatsanwaltschaft führt eine Hausdurchsuchung in den Räumen der Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland durch. Das gab die Partei selber in einer Pressemitteilung bekannt. So sollen die Ermittler der Berliner Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamtes Berlin seit dem Morgen die Parteizentrale durchsuchen. Es geht offenbar um einen Verdacht auf Verstoß gegen das Parteiengesetz. So soll die Partei zwischen 2015 und 2018 im Rechenschaftsbericht an den Bundestag in den Jahren 2015 bis 2018 falsche Angaben gemacht haben.

Wegen Spendenaffäre: Weidel und Chrupalla über Razzia in der AFD-Parteizentrale

Parteichefin Alice Weidel verurteilte das Vorgehen als „äußerst ungewöhnliche und äußerst unverhältnismäßige Maßnahme zur Einschüchterung der AfD“. Auch Bundessprecher Tino Chrupalla zeigte sich verärgert. Man sei zur Kooperation bereit, erklärte er. „Dass jetzt komplette Festplatten, Postfächer und Dateiordner kopiert werden, kann nur als gezieltes Vorgehen zur Einschränkung der Sicherheit und Integrität unserer parteiinternen Daten gewertet werden.“

(Mehr in Kürze)