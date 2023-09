AfD klagt wegen Polizeipräsident – Kollegen springen ihm bei: „Sicherheitslage gut wie seit 40 Jahren nicht“

Von: Florian Naumann

Teilen

Geht es um „Neutralität“ – oder um Widerspruch gegen „Lügenkonstrukte“? Die AfD attackiert einen Polizeipräsidenten. Doch die Solidarität ist groß.

Oldenburg/Hannover – Die AfD will sich in einen Rechtsstreit mit Oldenburgs Polizeipräsident Johann Kühme begeben. Dafür ernten die Rechtspopulisten nun geballtes Kontra der niedersächsischen Polizeiführungskräfte – gerade auch auf inhaltlicher Ebene.

Zuvor hatte die AfD eine Klage gegen das Land Niedersachsen angekündigt und auch Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Kühme eingereicht. Sie rügt mangelnde Neutralität und einen Verstoß gegen das Mäßigungsgebot. Doch entscheidend könnte letztlich die Frage sein, ob Polizei-Spitzenleute unwahren Behauptungen widersprechen dürfen. Denn genau die hatte Kühne in einem Interview Ende August beklagt.

„AfD manipuliert“: Oldenburgs Polizeipräsident warnt – Partei feuert aus allen juristischen Rohren

Stein des Anstoßes war ein Gespräch mit der Nordwest-Zeitung. Darin hatte Kühme Ende August ein „Lügenkonstrukt“ der AfD gerügt und der Partei vorgeworfen, in einem kalkulierten Spiel Ängste zu schüren. Auch Beispiele nannte er. „Die AfD manipuliert das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen. Und damit stellt sie sich gegen die Arbeit der Polizei“, sagte Oldenburgs Polizeipräsident unter anderem. Der niedersächsische AfD-Politiker Stephan Bothe kündigte schon kurz darauf im NDR rechtliche Schritte an.

Die AfD klagt wegen Johann Kühme, Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/

Kühme habe der AfD vorgeworfen, die innere Sicherheit zu gefährden, erklärte Bothe. Neben der Dienstaufsichtsbeschwerde erwäge man Schritte zu „Unterlassung, Abmahnung und auch Klage“. Das Innenministerium von Daniela Behrens (SPD) in Hannover wollte die Vorwürfe prüfen – dieser Vorgang ist einem Sprecher zufolge noch nicht abgeschlossen. Am Montag (11. September) folgte aus der AfD die Mitteilung: Eine „Feststellungsklage“ sei auf dem Weg. Doch auch die Polizei reagierte: Alle sieben Polizeipräsidenten des Landes Niedersachsen stellten sich geschlossen hinter ihren Kollegen.

Polizeipräsident rügt AfD-„Lügenkonstrukt“: Kollegen unterstreichen Vorwürfe

„Die objektive Sicherheitslage in Deutschland ist so gut wie seit 40 Jahren nicht mehr“, sagte etwa Lüneburgs Polizeipräsident Thomas Ring. „Bei aller Neutralität wehre ich mich daher entschieden, wenn Versuche unternommen werden, durch Populismus oder verfälschte Darstellungen das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung negativ zu beeinflussen“. Sein Osnabrücker Kollege Michael Maßmann betonte, Aufgabe der Polizei sei es, wehrhaft für die Demokratie einzustehen. Auch er finde es „bedenklich, wenn Ängste in der Gesellschaft geschürt werden, um Unsicherheiten bei den Menschen auszulösen“.

Klar äußerte sich auch Hannovers Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten: Sie warf der AfD vor, Kriminalität „selektiv“ darzustellen und „unterkomplex und monokausal auf eine unterstellte Migrationsgeschichte“ zurückzuführen: „Wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn Tatsachen verdreht werden, wird es schwierig“.

AfD-Kritik: Polizeipräsident Kühme erhielt 2020 Morddrohung – auch Gewerkschafter stützen ihn

Kühme hatte sich schon zuvor kritisch über die AfD geäußert – und war im Jahr 2020 offenbar sogar mit dem Tode bedroht worden, wie unter anderem Merkur.de berichtete. Ein Unbekannter habe dem Beamten per E-Mail gedroht, ihn zu erschießen, schreib damals der Spiegel. „Nicht heute, nicht morgen, denk einfach an Lübcke“, zitierte das Nachrichtenmagazin aus der Mail. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war 2019 von dem Rechtsextremisten Stephan E. per Kopfschuss ermordet worden. Kühme blieb damals trotz der Drohung gelassen.

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verteidigte Kühme gegen die Vorwürfe der AfD. Polizeiliche Statistiken würden zunehmend dazu missbraucht, ein falsches Bild zu vermitteln, sagte Gewerkerschafter Kevin Komolka dem NDR. Man könne sich „zu 100 Prozent“ hinter Kühmes Aussagen versammeln. Der frühere GdP-Vize Jörg Radek dankte den niedersächsischen Polizeipräsidenten am Montag ausdrücklich für ihre Statements: „Volle Solidarität für Johann Kühme“, schrieb er im Kurznachrichtendienst X. (fn)