Trotz Corona-Protesten: AfD-Bürgermeister sahnte mit Testzentren wohl ordentlich ab

Die AfD stellt in Sachsen-Anhalt den ersten Bürgermeister in Deutschland. Wer ist Hannes Loth? Zu Corona scheint er ein gespaltenes Verhältnis zu haben.

Raguhn-Jeßnitz - Die AfD hat ein weiteres kommunales Mandat errungen: Nachdem im Thüringer Landkreis Sonneberg ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt wurde, gibt es jetzt in Sachsen-Anhalt den ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeister: Hannes Loth (42) hat am Sonntag (2. Juli) die Stichwahl gegen seinen parteilosen Mitbewerber gewonnen.

„Es zeigt sich, dass sich derzeit Stimmungen auch in Verhalten umsetzen“, sagt Prof. Jürgen Falter, Politikwissenschaftler von der Universität Mainz, zu den jüngsten kommunalen Erfolgen der AfD. Muss einem diese Entwicklung Angst machen? „Noch stehen wir nicht so da wie im Jahr 1932“, so der Politologe. Doch die jüngsten Erfolge der AfD bei kommunalen Wahlen dürften auch „nicht bagatellisiert“ werden.

Der AfD-Politiker Hannes Loth bei einer Kundgebung im Jahr 2018. Heute ist er Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz. © Christian Schroedter/Imago

Sieg der AfD auch bei Landtagswahlen absehbar

Es sei nicht auszuschließen, dass die AfD bei den anstehenden Landtagswahlen in mehreren ostdeutschen Bundesländern stärkste Kraft werde. In diesem Falle drohten dort Allparteienbündnisse unter Ausschluss der AfD. Diese verbleibe dann als einzige Oppositionspartei, was ihr einen weiteren Aufschwung bringen könne, prognostiziert der Politikwissenschaftler. Laut einer neuen Umfrage erreicht die AfD einen Rekordwert und könnte sogar bald die Union überholen.

Doch was ist vom ersten AfD-Bürgermeister Hannes Loth zu erwarten? Laut Jürgen Falter konzentrierte sich der 42-jährige Agraringenieur in seinem Wahlkampf auf kommunale Themen - anders als der kürzlich gewählte erste AfD-Landrat Robert Sesselmann, der das Kommunale fast komplett aussparte und rein auf Kritik an der Bundespolitik setzte. „Ein Patentrezept der AfD in Wahlkämpfen lässt sich daraus also nicht ableiten“, so der Experte. Hannes Loth sei aber offenbar „beliebt und integriert“ gewesen in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz, in der er nun Bürgermeister ist.

Hannes Loth kein Scharfmacher in der AfD

Laut Recherchen des Tagesspiegels gehört Loth eher zu den gemäßigten Vertretern innerhalb der AfD, grenzt sich aber auch nicht von rechtsextremen Auswüchsen ab. In die AfD trat er laut seinem Lebenslauf auf der Homepage des Landtags von Sachsen-Anhalt schon in deren Gründungsjahr 2013 ein. Seit 2016 saß er dann für die AfD im Landtag. Der Agraringenieur, der damals einen örtlichen Gemüsebaubetrieb leitete, fungierte als agrarpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion.

Schon einmal wollte Hannes Loth ein Bürgermeisteramt erringen: Er kandidierte 2015 als Oberbürgermeister der nahegelegenen Kreisstadt Köthen, erhielt aber nur 2,1 Prozent der Stimmen.

AfD-Bürgermeister Loth schimpfte auf Corona-Maßnahmen - verdiente aber mit

Seinen Bürgern bekannt ist Loth offenbar auch durch Demonstrationen, die er organisierte und auf denen er sprach. Er meldete beispielsweise eine Demo in Köthen an, nachdem dort ein 22-Jähriger nach einem Streit mit zwei Afghanen gestorben war. Auf der von Loth mitorganisierten Protestveranstaltungen war von Teilnehmern offenbar mehrfach der Hitler-Gruß gezeigt und „Sieg Heil“ gerufen worden.

Auch auf Kundgebungen gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung soll Loth gesprochen haben. Und auch bei Protesten gegen Maßnahmen der Regierung gegen das Coronavirus ergriff er offenbar das Wort.

AfD-Bürgermeister: Einkünfte von bis zu 120.000 Euro durch Corona-Testzentren?

Gleichzeitig hat der 42-Jährige an der Corona-Pandemie auch kräftig mitverdient: Auf der Homepage des Landtags von Sachsen-Anhalt gibt er an, neben seinem Mandat Inhaber des Unternehmens „ABI Coronatest“ zu sein, die Corona-Testzentren im Landkreis Anhalt-Bitterfeld betreibt. Er gibt hierfür Einkünfte der Stufe 5 an, was einem Verdienst von 80.000 bis 120.000 Euro pro Jahr entspricht.

Das Bundesverfassungsgericht prüft derweil zum ersten Mal, ob einer mutmaßlich verfassungsfeindlichen Partei die staatlichen Mittel gestrichen werden. Doch die NPD, um die es geht, blieb kurzfristig fern - per Fax teilte sie mit, dass sie nicht von einem fairen Verfahren ausgehe. (smu)