Höcke bricht ZDF-Interview mit harscher Drohung ab - ZDF-Chef reagiert vielsagend

Björn Höcke und Alexander Gauland sorgen am Sonntag für zwei handfeste Aufreger. Der eine bricht das Interview im ZDF ab, der andere AfD-Politiker verweigert die Antworten im ARD-Sommerinterview.

Am Sonntag wurde das ARD- „Sommerinterview“ mit AfD-Bundessprecher Alexander Gauland ausgestrahlt.

Gauland weigerte sich dabei, auf Zuschauerfragen zu antworten - anders als andere Spitzenpolitiker in den vergangenen Wochen.

Das ZDF strahlte derweil in der Sendung „Berlin direkt“ ein Interview mit dem einflussreichen AfD-Landespolitiker Björn Höcke aus.

Höckes Sprecher verlangte zunächst eine Wiederholung der Fragen, kurz darauf brach Höcke das Interview ab und drohte dem ZDF-Redakteur.

Die beiden Eklats um die AfD-Politiker schlagen hohe Wellen im Netz.

Update 17.07 Uhr: Das ZDF fordert nach dem abgebrochenen Interview von Thüringen-AfD-Chef Björn Höcke Antworten von der Partei. Der Chefredakteur des Senders, Peter Frey, sagte im ZDF-“Mittagsmagazin“, Höcke habe gedroht: „Das ist eine Drohung, ja.“ Eine Skandalisierung des Gesprächs habe man nicht angestrebt: „Wir wollten keinen Eklat. Wir wollten einen Beitrag, der sich mit der Sprache der AfD, der Sprache von Björn Höcke auseinandersetzt."

Es stelle sich nun die Frage, was die AfD aus der Angelegenheit schließe, sagte Frey. "Deckt man das, oder distanziert man sich davon?"

Update vom 16. September, 15.30 Uhr: Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat eine Stellungnahme zum eskalierten ZDF-Interview mit Björn Höcke veröffentlicht. Der AfD-Politiker hatte mit „massiven Konsequenzen“ gedroht und das Gespräch abgebrochen. Der DJV protestiert nun gegen diese Drohung gegen die ZDF-Journalisten.

Höcke die Schwelle „zu faschistischen Fantasien überschritten“

„Björn Höcke hat ein weiteres dunkles Kapitel des gestörten Umgangs der AfD mit der Pressefreiheit im allgemeinen und kritischen Journalistinnen und Journalisten im Besonderen aufgeschlagen“, lässt sich der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall zitieren. Es sei richtig gewesen, „dass sich der ZDF-Kollege nicht darauf eingelassen habe, das Interview in Höckes Sinn weichzuspülen“, heißt es in der Mitteilung des Verbandes: „Herr Höcke hat die Schwelle von der Demokratie zu faschistischen Fantasien überschritten.“

Höcke bricht Interview ab: AfD-Politiker droht im ZDF

Update 21.45 Uhr: Auch der thüringische AfD-Chef Björn Höcke sorgte für einen Eklat. Er brach ein ZDF-Interview ab, in dem es um seinen Sprachgebrauch und seine mutmaßliche Nähe zu NS-Reden ging. Das aufgezeichnete Interview wurde am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ ausgestrahlt. Höckes Pressesprecher ging nach etwa zehn Minuten dazwischen: „Ich würde sagen, das sollten wir einfach wiederholen. Das geht so nicht. Sie haben jetzt Herrn Höcke mit Fragen konfrontiert, die ihn stark emotionalisiert haben. Diese Emotionen, glaube ich, sollte man so nicht im Fernsehen bringen.“ Der ZDF-Redakteur lehnte es jedoch ab, das Interview erneut von Anfang an zu beginnen.

Björn Höcke bricht Interview im ZDF ab und droht

Einige Minuten später sagte Höcke dann: „Wir beenden das Interview.(...) Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird.“ Auf die Frage, ob das eine Drohung sei, sagte Höcke: „Nein, das ist nur 'ne Aussage, weil auch ich nur ein Mensch bin.“ Auf die weitere Frage des Journalisten, was kommen könnte, antwortete der AfD-Politiker: „Vielleicht werde ich auch mal eine interessante persönliche, politische Person in diesem Land. Könnte doch sein.“ Schon zuvor drohte ihm Höcke: "Passen Sie auf, dann haben wir ein manifestes Problem. Ich kann Ihnen sagen, dass das massive Konsequenzen hat."

Am Ende wünscht Herr Höcke dem ZDF-Journalisten „noch viel Erfolg in Ihrer Karriere“ pic.twitter.com/V2jovDx4D0 — Berlin direkt (@berlindirekt) 15. September 2019

Höcke bricht Interview ab: Hier der komplette ZDF-Beitrag

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands, Frank Überall, findet es völlig richtig, dass sich der ZDF-Redakteur nicht darauf eingelassen habe, das Interview in Höckes Sinne „weichzuspülen“. Das komplette Video-Interview mit Björn Höcke kann man sich hier auf der ZDF-Homepage ansehen.

Björn Höcke (AfD) bricht ZDF-Interview ab - hier der komplette #berlindirekt-Beitrag über die Sprache und NS-Terminologie Höckes pic.twitter.com/rCvNfO0mAx — Berlin direkt (@berlindirekt) 15. September 2019

Gauland verweigert im ARD-Sommerinterview Antworten - Zuschauer haben bösen Verdacht

Berlin - Teil der ARD-Sommerinterviews sind Zuschauerfragen. In der Rubrik „Frag selbst!“ können Zuschauer Spitzenpolitikern Fragen stellen, die von den eingeladenen Politikern dann beantwortet werden sollen - und vorab nicht abgesprochen wurden. Annegret Kramp-Karrenbauer machte da mit, ebenso wie Markus Söder und Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Doch nun stellte sich der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland quer.

Eklat beim ARD-Sommerinterview: Gauland (AfD) will keine Zuschauerfragen beantworten

Seine Begründung für die Verweigerung der Zuschauerfragen: „Ich wollte gerne wissen, was es für Fragen sind. Die wurden von Ihnen bzw. Ihren Mitarbeitern, obwohl sie da waren, mir nicht vorher gesagt. Und das muss ich nicht mitmachen.“ ARD-Moderatorin Tina Hassel stellt daraufhin klar: „Das machen wir ja bei keinem der anderen, die teilnehmen. Das wäre jetzt keine Ungleichbehandlung.“ Doch Gauland lässt sich darauf trotzdem nicht ein und wirkt genervt: „Gut. Sie haben sie hier als Zuschauerfragen eingeführt. Das ist okay. Aber, warum muss ich sozusagen in ein schwarzes Loch gucken?“

ARD nach Gauland-Eklat beim Sommerinterview: „Wir bedauern die Absage“

Nach Angaben des ARD-Hauptstadtstudios erfolgte Gaulands Absage an die direkten Zuschauerfragen kurzfristig. "Wir bedauern Alexander Gaulands Absage, zumal schon von viele Userinnen und User interessante Fragen als E-Mail oder Video geschickt haben", teilte die ARD auf AFP-Anfrage mit.

AfD-Mann Gauland wird für seine Verweigerungshaltung in der ARD kritisiert

Auf der Facebook-Seite der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ wird diese Verweigerungshaltung mehrheitlich kritisiert. „Hat jemand Angst vor kritischen Fragen, die er nicht spontan und sachlich beantworten kann“, fragt beispielsweise ein User. Ein weiterer kritisiert: „Geht es nicht genau darum, die Fragen der Zuschauer spontan zu beantworten, ohne sich diese davor zurecht zu legen? Dass er das Format deshalb ablehnt, sagt mal wieder mehr über Herrn Gauland und seine Partei aus, als jede seiner potentiellen Antworten.“

AfD-Mann Gauland und Sommerinterviews: Schon beim ZDF gab es Ärger

Manche erinnern sich an das ZDF-Sommerinterview zwischen Gauland und Moderator Thomas Walde vor einem Jahr. Der AfD-Chef machte damals eine unglückliche Figur, weil er auf viele Themen wie Klima, Rente oder Digitalisierung keine Antworten hatte und auswich. Hinterher beschwerte sich Gauland über die Fragestellung. Dementsprechend hämisch kommentieren nun einige den erneuten Eklat um Gauland bei einem Sommerinterview im Fernsehen: „Er wollte sich wohl nicht so blamieren wie letztes Jahr, als er auf keine Frage antworten konnte“, mutmaßt ein Facebook-Nutzer. „War das letzte Sommerinterview doch zu peinlich?“, fragte eine andere Frau auf Facebook.

FDP-Chef Christian Lindner war beim ZDF-Sommerinterview zu Gast und sorgte für Zündstoff. Er ging die Moderatorin belehrend an, dann kam es zum Schlagabtausch vor der Kamera.



Mit ihrem Tweet, dass sie den Tag von Merkels Geburt verfluche, sorgte AfD-Frau Verena Hartmann für Entsetzen. Im ZDF-Sommerinterview stellte AfD-Chef Jörg Meuthen klar, dass er Verständnis für diese Äußerung hat.



Eine weitere spannende Sache wurde im ZDF heute-journal besprochen: Edward Snowden gab ein Interview.



mag