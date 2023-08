Höcke äußert sich zum Ukraine-Krieg und provoziert mit Putin-Zitat: „Zusammen wären wir unschlagbar“

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

In einem Interview erklärte der AfD-Politiker Höcke seine Ansichten zum Ukraine-Krieg. Demnach habe nicht nur Russland an dem Krieg schuld.

Frankfurt — Seit Wochen befindet sich die AfD auf einem Höhenflug. In den Umfragen liegt sie mittlerweile bei um die 20 Prozent und damit noch vor den Regierungsparteien. In einem Interview äußerte sich der Fraktionsvorsitzende der Thüringer AfD, Björn Höcke, zum Ukraine-Krieg. Der Gründer des rechtsextremen Flügels der Partei zitierte dabei den russischen Präsidenten Wladimir Putin und warb für eine deutsch-russische Zusammenarbeit. Außerdem bezeichnete er den Verfassungsschutz als „Kampfinstrument“.

Höcke zitiert Putin-Rede: „Zusammen wären wir unschlagbar“

In einem Interview mit der Schweizer Zeitung Blick äußerte sich Höcke zum Ukraine-Krieg. Dieser müsse laut dem AfD-Mann „so schnell wie möglich beendet werden“, zitierte ihn der Focus. Waffenlieferung an die Ukraine will der Politiker schnell einstellen. Die Schuld am Krieg sieht er dabei nicht nur bei Russland. „Dieser Krieg hat einen langen Anlauf. Die Schuldfrage zu beantworten, wird Aufgabe der Historiker sein“, so der 51-Jährige. „Ich weiß, dass westliche Medien Putin zum neuen Hitler aufbauen wollen. Aber man muss erkennen, dass es eine jahrzehntelange Fehlentwicklung im Vorfeld des Krieges gegeben hat“, sagte Höcke.

Der AfD-Politiker Björn Höcke findet, dass nicht allein Russland für den Krieg in der Ukraine schuld ist. © Sebastian Willnow/dpa

Er finde, dass eine Zusammenarbeit mit Russland große Vorteile für Deutschland bringe. Dazu zitierte er Putins Rede, die der russische Präsident 2001 im Bundestag hielt. Putin habe damals „darauf hingewiesen, dass Deutschland und Russland natürliche Partner in Europa seien: Deutsche Technologie und russische Rohstoffe. Zusammen wären wir unschlagbar.“ In seiner Rede hob Putin die deutsch-russischen Beziehungen besonders hervor. Zusätzlich forderte Höcke die Loslösung von den USA. „Wenn Europa Frieden will, müssen wir uns von den Amerikanern lösen. Die Interessen Amerikas sind nicht die Interessen Europas“, sagte der rechtsextreme Politiker.

Höcke-Interview: Deutschland gefährdet — Opposition von „Inlandsgeheimdienst“ überwacht

Der Thüringer AfD-Vorsitzende prognostiziert düstere Aussichten für Deutschland. „Das Industrieland Deutschland ist gefährdet. Die Inflationsrate ist hoch. Deutschland ist auf dem Weg zum gescheiterten Staat“, so Höcke. Grund dafür sei die Migration, die das Sozialversicherungssystem belaste. Dass die Haltung der anderen Parteien nicht, mit der AfD zu regieren bleibe, glaube Höcke nicht. Zu gut seien die Umfragewerte für die AfD. „Nein, die Brandmauern sind nicht dauerhaft durchsetzbar. Auf kommunaler Ebene bröckeln sie jetzt schon. Man kann eine Demokratie auch dadurch ruinieren, dass man große Bevölkerungsteile gar nicht mehr mitnimmt“, erklärte Höcke.

Das Spitzenpersonal der AfD: Ein Kommen und Gehen Fotostrecke ansehen

Des Weiteren kritisierte er den Verfassungsschutz. „Der Verfassungsschutz ist zum Kampfinstrument der Herrschenden geworden. Seine Beamten tun das, was ihnen vom Innenminister aufgetragen wird. Die demokratisch gewählte Opposition wird in Deutschland vom Inlandsgeheimdienst überwacht und bedroht. Das gibts in keinem anderen Land der Welt, das sich demokratisch nennt.“ Dass die AfD als rechtsextrem bezeichnet wird, sage „mehr über den schlechten Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland als über das Wesen unserer Partei. Die AfD ist eine grundbürgerliche Partei“, erklärte er.

Höcke-Aussagen sorgen für Aufruhr: „Bildungssystem von Inklusion befreien“

Zuletzt hatte sich Höcke gegen die Unterrichtung von Kindern mit Behinderungen an Regelschulen ausgesprochen. Im MDR-Sommerinterview sagte Höcke am 9. August: „Unter anderem müssen wir das Bildungssystem auch befreien von Ideologieprojekten, beispielsweise der Inklusion, beispielsweise auch dem Gender-Mainstream-Ansatz.“ Bei Behindertenvereinen und Gewerkschaften lösten seine Aussagen Entsetzen aus.

Vor allem in Thüringen kann die AfD in Umfragen punkten. Obwohl der AfD-Landesverband Thüringen vom Verfassungsschutz als „erwiesen rechtsextremistisch“ eingestuft wird, kann die Partei in Umfragen über 30 Prozent holen. Die Thüringer Landtagswahlen finden im Herbst 2024 statt. (vk)